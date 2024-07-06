KuCard теперь поддерживает несколько карт, делая их более удобными и доступными

KuCard расширяет поддержку нескольких виртуальных и физических карт, повышая удобство и доступность для пользователей

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 6 июля 2024 г. /PRNewswire/-- С 1 июля 2024 года дебетовая карта Visa от KuCoin KuCard будет поддерживать несколько виртуальных и физических карт, что повысит удобство и доступность для пользователей KuCard. Это захватывающее обновление позволяет пользователям легко управлять несколькими картами, и все они участвуют в щедрой программе кэшбэка.

Этот стратегический шаг значительно повышает финансовую гибкость и удобство для держателей KuCard как для личного использования, управления семейными расходами, так и для ведения отдельных карт для разных категорий расходов. Это дает возможность легко управлять бюджетом, лучше контролировать расходы и иметь более легкий доступ к средствам, наслаждаясь преимуществами KuCard при конвертации криптовалюты в фиатную валюту и вознаграждениями в виде кэшбэка.

В честь этого важного события KuCard запускает лимитированное предложение, заканчивающееся 7 июля, которое позволяет пользователям подать бесплатную заявку на вторую виртуальную карту или вторую физическую карту всего за EUR 9,99. Эта акция доступна в порядке поступления заявок в период проведения кампании. Это идеальное время, чтобы у членов вашей семьи появилась собственная KuCard, и вы смогли бы вместе насладиться преимуществами Web3.

Недавно KuCard запустила свои постоянные программы кэшбэка, которые предлагают до 3 % кэшбэка на покупки для всех держателей карт, включая держателей нескольких карт, с многоступенчатой системой вознаграждений в зависимости от расходов, предоставляя пользователям еще большую ценность при использовании карт.

О KuCard

Запущенная в ноябре 2023 года, KuCard – это дебетовая карта Visa, которая предоставляет комфортную конвертацию криптовалюты в фиатную валюту. Карта совместима с Google Pay и Apple Pay, и ее можно использовать везде, где принимаются карты Visa. KuCard упрощает финансовые операции, автоматически конвертируя криптовалюты в местную валюту в точке продажи, обеспечивая наилучший возможный обменный курс. Первоначально доступная в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), KuCard направлена на содействие более широкому внедрению технологии блокчейна, позволяя пользователям использовать свою криптовалюту для повседневных покупок, покупок в Интернете и снятия средств в банкоматах.

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