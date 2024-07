Giełda kryptowalutowa KuCard będzie obsługiwać szereg kart wirtualnych i fizycznych, zapewniając użytkownikom większy komfort i łatwiejszy dostęp do środków

VICTORIA, Seszele, 5 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- KuCard, karta debetowa Visa wydawana przez giełdę kryptowalutową KuCoin, od 1 lipca 2024 r. będzie obsługiwać szereg kart wirtualnych i fizycznych, zapewniając użytkownikom większy komfort i łatwiejszy dostęp do środków. To dla nich znakomita informacja – teraz będą mogli łatwo korzystać z kilku kart objętych programem cashback z atrakcyjnymi nagrodami.

Jest to strategiczne posunięcie, dzięki któremu posiadacze KuCard zyskują znacznie większą elastyczność finansową i wygodę w zakresie korzystania z karty w celach prywatnych, zarządzania budżetem domowym czy posiadania oddzielnych kart przeznaczonych na różne wydatki. Rozwiązanie to ułatwia zarządzanie budżetem, śledzenie wydatków i dostęp do środków, jednocześnie zapewniając wszystkie korzyści płynące z wymiany kryptowalut na pieniądz fiducjarny czy nagród z programu cashback.

Z okazji tej ważnej zmiany KuCard wprowadziła limitowaną czasowo ofertę, w ramach której użytkownicy mogą bezpłatnie wnioskować o drugą kartę wirtualną albo uzyskać drugą kartę fizyczną za jedyne 9,99 EUR. Promocja potrwa do 7 lipca, a o tym, kto z niej skorzysta, zadecyduje kolejność zgłoszeń. To doskonały moment by sprawić bliskim ich własne karty KuCard i z całą rodziną cieszyć się korzyściami, jakie daje Web3.

KuCard niedawno uruchomiła program cashback, w ramach którego wszyscy posiadacze karty mogą otrzymać nawet 3% zwrotu środków za dokonane zakupy, a także stopniowane nagrody uzależnione od wysokości wydatków, co przekłada się na dodatkowe korzyści z użytkowania różnych kart.

KuCard

KuCard to wprowadzona w listopadzie 2023 r. karta debetowa Visa ułatwiająca przeliczanie kryptowalut na pieniądz fiducjarny. Jest ona kompatybilna z Google Pay i Apple Pay, a korzystać z niej można wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa. Usprawnia ona transakcje finansowe poprzez automatyczne przeliczanie kryptowalut na lokalną walutę fiducjarną w punkcie zakupu przy zastosowaniu optymalnego kursu wymiany. KuCard pierwotnie dostępna była tylko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obecnie jednak giełda podejmuje działania w kierunku szerszego zastosowania technologii blockchain poprzez tworzenie możliwości robienia codziennych zakupów, w tym przez internet, i wypłacania środków z bankomatów przy użyciu kryptowalut.

