MGI indgår partnerskab med Xpress Genomics for at fremme teknologier til enkeltcelle-rna-sekventering.

STOCKHOLM, 15. juni 2023 /PRNewswire/ -- MGI, en virksomhed som forpligter sig til at bygge kerneredskaber og -teknologi til biovidenskab meddeler en licensaftale med Xpress Genomics, en førende virksomhed baseret i Stockholm med speciale i automatiserede og skalerbare rna-sekventeringsstrategier. Dette strategiske samarbejde vil revolutionere genomik ved at udvikle nye, skalerbare løsninger til rna-sekventering af enkeltceller fra Xpress Genomics sammen med MGI's innovative automatiserings- og sekventeringsteknologier.

Xpress Genomics er grundlagt af Prof. Rickard Sandberg sammen med forskere fra hans laboratorie, og virksomheden ledes at CEO Dr. Christoph Ziegenhain. Deres hovedfokus består i udvikling og levering af skalerbare rna-sekventeringsteknikker til enkeltceller, som ikke ofrer kvalitet eller dækning. Teknologien er usædvanligt følsom og giver dækning over hele udskrifter, hvilket gør det muligt for Xpress Genomics-brugere at foretage transkriptom-analyser i stor skala af genmarkører, transskriberet genvariation og -splejsning.

"Vi glæder os over endelig at kunne forene kvalitet og skala med vores scrna-sekventeringsløsninger i hel længde", sagde Prof. Rickard Sandberg, medstifter af Xpress Genomics. "Vi har udnyttet vores langvarige erfaring på området og udviklet en teknologi, som bliver strømlinet ind i MGI's sekventeringsteknologi for at få den mest omkostningseffektive og skalerbare scrna-sekventering i hel længde indtil videre."

"Vi er glade over dette spændende samarbejde med Xpress Genomics," sagde Duncan Yu, President hos MGI. "Gennem samarbejdet med Xpress Genomics, kan vi udnytte deres ekspertise i automatisering og skalerbarhed for at flytte grænserne for enkeltcelle-genomik endnu længere. MGI lever op til vores forpligtelse til at levere innovativ, omkostningseffektiv og brugervenligt værktøj til videnskabsfolk og forskere verden over, som fører til fremskridt i branchen og giver flere muligheder for hurtig vækst."

"Genomikområdet udvikler sig fortsat hurtigt, og enkeltcelle rna-sekventering er en transformativ teknologi med vidtrækkende konsekvenser indenfor flere discipliner, sagde Ming Ni, Vice President of MGI. "Vores mål er at understøtte Xpress Genomics i at håndtere de væsentlige udfordringer, der ligger i enkeltcellesekventering, og at udvikle skalerbare løsninger, som åbner op for nye muligheder i genomforskning."

Xpress Genomics har også åbnet en ny laboratoriefacilitet på Cancer Center Karolinska (CCK) i Sverige, som er udstyret med MGI's førende DNBSEQ-sekventeringsudstyr*. Denne nye facilitet giver lokale samarbejdspartnere adgang til Xpress Genomics' unikke enkeltcelle rna-sekventeringsløsninger. "Denne nye facilitet bliver en væsentlig forbindelse til den lokale forsknings- og diagnosticeringskredse og vil føre til nye opdagelser indenfor genomik og medicinske fremskridt. Det glæder mig at se, at MGI fortsat bestræber sig på at understøtte lokale kunder og partnere i at fuldføre en højere mission," sagde Yong Hou, General Manager for MGI Europa og Afrika.

*Medmindre andet angives fås StandardMPS og CoolMPS sekventeringsreagenser og sekventeringsudstyr til brug med sådanne reagenser ikke i Tyskland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Italien, Den Tjekkiske Republik, Schweiz og Hong Kong (CoolMPS fås i Hong Kong).

*Dette sekventeringudstyr fås kun i udvalgte lande, og dets software er specielt konfigureret udelukkende til brug sammen med MGI's HotMPS sekventeringsreagenser.

*Produkter fås kun til forskningsbrug. Ikke til diagnostisk brug (medmindre det er udtrykkeligt nævnt)

Om MGI

MGI Tech Co., Ltd. (eller datterselskaberne, "MGI"), har hovedkvarter i Shenzhen, forpligter sig til at bygge kerneredskaber og -teknologi til biovidenskaben gennem intelligent innovation. MGI fokuserer på forskning, udvikling, fremstilling og salg af sekventeringsinstrumenter**, reagenser*, og dertilhørende produkter baseret på deres proprietære teknologier indenfor biovidenskab, landbrug, præcisionsmedicin og sundhedspleje. MGI's mission er udvikling og fremme af avanceret værktøj til biovidenskab til fremtidens sundhedspleje. MGI har pr. 31. december 2022 mere end 2,800 ansatte, hvoraf mere end 36 % arbejder med research and development. MGI blev grundlagt i 2016 og driver forretning i mere end 90 lande og regioner og betjener mere end 2,000 kunder. For yderligere information, besøg MGI website eller opret forbindelse på Twitter,LinkedIn eller YouTube .

