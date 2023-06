MGI samarbetar med Xpress Genomics för att utveckla djupt singelcells RNA-sekvenseringsteknik

STOCKHOLM, 14 juni, 2023 /PRNewswire/ -- MGI, ett företag som åtagit sig att bygga kärnverktyg och teknik för att leda livsvetenskap, tillkännagav undertecknandet av ett licensavtal med Xpress Genomics, ett ledande Stockholmsbaserat företag som specialiserat sig på automatiserade och skalbara RNA-sekvenseringsstrategier. Detta strategiska samarbete syftar till att revolutionera området för genomik genom utveckling av nya skalbara lösningar för djup singelcells RNA-sekvensering av Xpress Genomics i kombination med MGI:s innovativa automatiserings- och sekvenseringsteknik.

Grundat av prof. Rickard Sandberg och forskare i hans labb, Xpress Genomics är ett företag under ledning av vd Dr. Christoph Ziegenhain. Deras primära fokus ligger på utveckling och tillhandahållande av skalbara singelcells RNA-sekvenseringstekniker som inte offrar kvalitet eller täckning. Tekniken ger exceptionell känslighet och täckning över hela transkript, så att Xpress Genomics-användare kan utföra storskaliga transkriptom-omfattande analyser av markörgener, transkriberad genetisk variation och skarvning.

"Vi är glada över att äntligen förena kvalitet och skala våra fullständiga scRNA-seq-lösningar", säger professor. Rickard Sandberg, medgrundare av Xpress Genomics. "Med utgångspunkt i vår mångåriga erfarenhet inom detta område kommer den utvecklade tekniken att strömlinjeformeras i MGI:s sekvenseringsteknik för den mest kostnadseffektiva och skalbara fullängds scRNA-seq hittills".

"Vi är mycket glada över att inleda detta spännande samarbete med Xpress Genomics", säger Duncan Yu, vd på MGI. "Genom att samarbeta med Xpress Genomics kan vi utnyttja deras expertis inom automation och skalbarhet för att utvidga gränserna för singelcells genomik ytterligare. MGI uppfyller vårt åtagande att ge vetenskapsmän och forskare över hela världen innovativa, kostnadseffektiva och användarvänliga verktyg som underlättar framsteg i branschen och ger fler möjligheter till snabb tillväxt".

"Området av genomik fortsätter att utvecklas i en snabb takt, och singelcells RNA-sekvensering representerar en transformativ teknik med långtgående konsekvenser över olika discipliner", säger Ming Ni, Vice President för MGI. "Vi strävar efter att stödja Xpress Genomics för att ta itu med de kritiska utmaningarna i singelcells sekvensering och utveckla skalbara lösningar som kommer att öppna nya möjligheter inom genomforskning".

Xpress Genomics öppnade också sin nya laboratorieanläggning på Cancer Center Karolinska (CCK) i Sverige, utrustad med MGI:s branschledande DNBSEQ-sekvenseringsenheter*. Denna nya anläggning kommer att göra det möjligt för lokala samarbetspartners och partners att få tillgång till Xpress Genomics:s unika singelcells RNA-seq-lösningar. "Den nyetablerade laboratorieanläggningen fungerar som en viktig bro till det lokala forsknings- och diagnostiksamhället, vilket underlättar nya genomupptäckter och genombrott i medicinska framsteg. Det är fantastiskt att se MGI:s kontinuerliga ansträngningar för att ge lokala kunder och partners möjlighet att uppfylla ett högre uppdrag", säger Yong Hou, General Manager för MGI Europe och Afrika.

*Om inte annat meddelas finns StandardMPS och CoolMPS-sekvenseringsreagenser och sekvenseringsenheter för användning med sådana reagenser inte tillgängliga i Tyskland, Spanien, Storbritannien, Italien Tjeckien, Schweiz och Hongkong (CoolMPS finns i Hongkong).

*Denna sekvenseringsenhet är endast tillgänglig i utvalda länder och dess programvara har specialkonfigurerats för att användas exklusivt tillsammans med MGI:s sekvenseringsreagenser HotMPS.

* Produkter tillhandahålls endast för forskningsanvändning. Får ej användas vid diagnostiska ingrepp (utom i enlighet med vad som särskilt anges)

Om MGI

MGI Tech Co., Ltd. (eller dess dotterbolag, "MGI"), med huvudkontor i Shenzhen, har åtagit sig att bygga kärnverktyg och teknik för att leda livsvetenskap genom intelligent innovation. MGI fokuserar på forskning och utveckling, produktion och försäljning av sekvenseringsinstrument**, reagenser* och relaterade produkter för att stödja livsvetenskaplig forskning, jordbruk, precisionsmedicin och hälso- och sjukvård. MGI:s uppdrag är att utveckla och främja avancerade livsvetenskapliga verktyg för framtida hälso- och sjukvård. MGI har per den 31 december 2022 över 2 800 anställda, varav 36 % är FoU-personal. MGI grundades 2016 och är verksamt i mer än 90 länder och regioner och betjänar mer än 2 000 kunder. För mer information, besök MGI:s webbplats e ller anslut på T witter, LinkedIn e ller Y ouTube.

SOURCE MGI Tech Co., Ltd.