Ny artikel understreger betændelsens rolle i åreforkalkning

At forstå virkningen af inflammation er nøglen til tidlig indgriben og reduktion af negative kardiovaskulære udfald

WASHINGTON, July 19, 2024 /PRNewswire/ -- International Atherosclerosis Society offentliggjorde i dag en klinisk procedure white paper der beskriver inflammationens rolle i åreforkalkning og vigtigheden af tidlig indgriben.

Artiklen har fire hovedafsnit:

Betændelsens rolle i åreforkalkning forklares, og det bemærkes, at lokal betændelse i arterievæggen deltager direkte i udviklingen af tilstanden. Systemisk, kronisk inflammation kan også fremme udviklingen af åreforkalkning og øge risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme.

Vurdering og behandling af Inflammation i aterosklerose er skrevet af fire internationale eksperter:

Peter Libby , MD – USA

, MD – Wolfgang Koenig , MD, FRCP, FESC, FACC, FAHA – Tyskland

, MD, FRCP, FESC, FACC, FAHA – Tyskland Jessica M. Peña, MD, MPH, FACC, FNLA – USA

Hiroaki Shimokawa , MD, PhD – Japan

UDTALELSE FRA PETER LIBBY, MD, PRÆSIDENT, INTERNATIONAL ATHEROSCLEROSIS SOCIETY OG FORMAND FOR HVIDBOGENS EKSPERTPANEL:

"Åreforkalkning er den primære årsag til hjerte-kar-sygdomme, som er den største dødsårsag på verdensplan. Denne artikel understreger det vedvarende behov for en mere komplet forståelse af betændelsens rolle i åreforkalkningens udvikling blandt læger verden over, hvordan man identificerer en sådan betændelse, og hvordan man mindsker den betændelsesassocierede risiko for uønskede kardiovaskulære hændelser. Disse trin er yderst vigtige for udviklingen af effektive behandlingsstrategier, der kan reducere sygeligheden og dødeligheden forårsaget af aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom."