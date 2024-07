Neues Papier unterstreicht die Rolle der Entzündung bei Atherosklerose

Das Verständnis der Auswirkungen von Entzündungen ist der Schlüssel für ein frühzeitiges Eingreifen und die Verringerung negativer kardiovaskulärer Folgen

WASHINGTON, July 19, 2024 /PRNewswire/ -- Die Internationale Atherosklerose-Gesellschaft hat heute einen klinischen Bericht Weißbuch veröffentlicht, in dem die Rolle der Entzündung bei Atherosklerose und die Bedeutung eines frühzeitigen Eingreifens dargelegt wird.

Das Papier gliedert sich in vier Hauptabschnitte:

Die Rolle der Entzündung bei der Atherosklerose wird erläutert, wobei darauf hingewiesen wird, dass die lokale Entzündung in der Arterienwand direkt an der Entstehung der Erkrankung beteiligt ist. Eine systemische, chronische Entzündung kann auch das Fortschreiten der Atherosklerose fördern und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.

bei der Atherosklerose wird erläutert, wobei darauf hingewiesen wird, dass die lokale Entzündung in der Arterienwand direkt an der Entstehung der Erkrankung beteiligt ist. Eine systemische, chronische Entzündung kann auch das Fortschreiten der Atherosklerose fördern und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Die Verwendung von Biomarkern zur Ermittlung des Entzündungsrisikos bei einzelnen Patienten ist jetzt möglich. Die Bestimmung des hochsensitiven CRP-Spiegels kann dazu beitragen, therapeutische Strategien zu ermitteln, die das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse verringern können.

bei einzelnen Patienten ist jetzt möglich. Die Bestimmung des hochsensitiven CRP-Spiegels kann dazu beitragen, therapeutische Strategien zu ermitteln, die das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse verringern können. Zu den Maßnahmen, die das Entzündungsrisiko verringern können , gehören Änderungen des Lebensstils sowie pharmazeutische Interventionen. Politische Veränderungen könnten auch das Entzündungsrisiko der Atherosklerose mindern.

, gehören Änderungen des Lebensstils sowie pharmazeutische Interventionen. Politische Veränderungen könnten auch das Entzündungsrisiko der Atherosklerose mindern. Die Belastungen durch Krankheiten sind erheblich. Atherosklerose führt zu einem erheblichen Verlust an Menschenleben und hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen der Haushalte und die Volkswirtschaften weltweit.

Bewertung und Behandlung von Entzündungen bei Atherosklerose wird von vier internationalen Experten verfasst:

Peter Libby , MD - USA

, MD - USA Wolfgang Koenig , MD, FRCP, FESC, FACC, FAHA - Deutschland

, MD, FRCP, FESC, FACC, FAHA - Deutschland Jessica M. Peña, MD, MPH, FACC, FNLA - USA

Hiroaki Shimokawa , MD, PhD - Japan

WEISSBUCH LESEN: Bewertung und Behandlung von Entzündungen bei Atherosklerose

STATEMENT VON PETER LIBBY, MD, PRÄSIDENT, INTERNATIONAL ATHEROSCLEROSIS SOCIETY UND VORSITZENDER DES WHITE PAPER EXPERT PANEL:

„Atherosklerose ist eine der Hauptursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die weltweit die häufigste Todesursache darstellen. Diese Arbeit unterstreicht den anhaltenden Bedarf an einem umfassenderen Verständnis der Rolle von Entzündungen beim Fortschreiten der Atherosklerose unter Ärzten weltweit, an der Erkennung solcher Entzündungen und an der Minderung des mit Entzündungen verbundenen Risikos für unerwünschte kardiovaskuläre Ereignisse. Diese Schritte sind von größter Bedeutung für die Entwicklung wirksamer Behandlungsstrategien, mit denen die durch atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachte Morbidität und Mortalität verringert werden kann".