Silverfort afslører sikkerhed for privilegeret adgang: Et tilbud, der endelig løser de kritiske huller i traditionelle PAM-løsninger

Det nyeste produkt er det første, der giver problemfri opdagelse, klassificering og håndhævelse af sikkerhedskontroller for alle privilegerede konti, hvilket overvinder barrierer, som traditionelle PAM-løsninger (Privilege Access Management) ikke tilbyder

GRAPEVINE, Texas, Dec. 9, 2024 /PRNewswire/ -- Gartner Identity & Access Management Summit -- Silverfort, den førende virksomhed inden for samlet identitetssikkerhed, annoncerede i dag lanceringen af Privileged Access Security (PAS), en ny måde at sikre privilegerede konti hurtigere og nemmere end nogensinde før. Silverforts PAS-produkt opdager, klassificerer og beskytter privilegerede konti fra start til slut ved at fungere i selve IAM-infrastrukturen (Identity and Access Management). Det resulterer i hurtig time-to-value og langt bredere beskyttelse, som ikke efterlader nogen privilegeret konto. PAS kan fungere som et lag oven på enhver eksisterende PAM-løsning eller som et alternativ på steder, hvor PAM er for kompleks eller dyr at implementere. I modsætning til traditionelle PAM-implementeringer, der tager måneder eller endda år, kan Silverforts PAS implementeres og aktiveres inden for få dage, hvilket giver virksomheder mulighed for effektivt at afhjælpe sikkerheds- og compliance-huller, samtidig med at de sparer betydelig tid og omkostninger.

Problemet med identitetssikkerhed eskalerer hurtigt og er ude af kontrol: 8 ud af 10 indbrud udnytter kompromitterede identiteter og legitimationsoplysninger og drager fordel af de utallige siloer og blinde vinkler, som den typiske virksomheds identitetsinfrastruktur lider under. Privilegerede konti - som har brede adgangstilladelser til følsomme oplysninger og kan forårsage massiv skade - er naturligvis dem, som angriberne går mest efter, men mange af dem bliver ikke gjort rede for og er ikke tilstrækkeligt sikrede. Fremkomsten af fjendtlig AI vil kun fremskynde antallet af angreb, og deres raffinement øger truslen mod privilegerede konti. Eksisterende PAM-løsninger tilbyder værdifulde sikkerhedskontroller, men har svært ved at forsvare sig effektivt mod nutidens trusler, fordi de kræver langvarige og komplekse implementeringer, er afhængige af manuel opdagelse og onboarding og giver administratorer og angribere mulighed for nemt at omgå dem. Kun 10,2 % af organisationerne er i stand til at bringe deres PAM-onboarding-projekt i mål. Derfor søger organisationer efter nye løsninger, der giver bredere og stærkere sikkerhed, samtidig med at de kræver mindre tid og indsats at implementere og bruge.

»At sikre privilegeret adgang har været en af de største udfordringer i cybersikkerhedsbranchen i årtier, og at løse det effektivt i nutidens hybride og komplekse virksomhedsmiljøer fik os til at innovere og bryde fri af de gamle begrænsninger,« siger Hed Kovetz, CEO og medstifter af Silverfort. »Vi hørte fra mange organisationer om de samme huller, der gør deres nuværende PAM-løsninger for langsomme at implementere og for snævre til at stoppe nutidens trusler, og til sidst fandt vi en innovativ måde at overvinde disse barrierer på. Vores nye PAS-tilbud kan fungere oven på enhver eksisterende PAM-løsning eller som et alternativ på steder, hvor PAM ikke er implementeret. I begge tilfælde giver det bredere dækning, tilføjer nye sikkerhedskontroller, der er designet til at stoppe moderne trusler, og reducerer dramatisk time-to-value fra år til dage. «

»Håndtering af priviligerede konti er en smal sag. Problemet er imidlertid, at de nuværende løsninger har en tendens til at være ekstremt manuelle, tager en evighed at implementere og ikke rigtig kan hjælpe dig med at finde dine ubekendte, « siger Rob Larsen, tidligere Chief Security Architect hos GM & Silverfort Advisor. »Med Silverforts unikke teknologi har de fundet en elegant og let måde, hvorpå kunderne kan opdage ukendte privilegerede konti, inddele dem i niveauer og derefter sikre dem. «

De vigtigste funktioner i Silverforts Sikkerhed for privilegeret adgang. tilbud:

Automatiser opdagelse og klassificering af privilegerede konti: Opdag automatisk og løbende alle privilegerede konti baseret på deres attributter og aktivitet - også dem, de ikke vidste eksisterede, og som ingen anden løsning kunne afsløre. Derudover identificerer den nye teknologi privilegerede niveauer og ethvert misbrug af privilegerede konti uden for deres tilladte formål for at hjælpe med at eliminere potentielle risici.

Opdag automatisk og løbende alle privilegerede konti baseret på deres attributter og aktivitet - også dem, de ikke vidste eksisterede, og som ingen anden løsning kunne afsløre. Derudover identificerer den nye teknologi privilegerede niveauer og ethvert misbrug af privilegerede konti uden for deres tilladte formål for at hjælpe med at eliminere potentielle risici. Håndhæv Least Privilege for at forhindre lateral bevægelse og spredning af ransomware: Brug en Zero-Trust-tilgang og forhindr misbrug af privilegerede konti ved automatisk at kortlægge, hvor hver konto bruges, og blokere adgangsforsøg, der afviger fra kontoens tilsigtede formål.

Brug en Zero-Trust-tilgang og forhindr misbrug af privilegerede konti ved automatisk at kortlægge, hvor hver konto bruges, og blokere adgangsforsøg, der afviger fra kontoens tilsigtede formål. Implementer friktionsfri Just-In-Time (JIT)-adgang i stor skala: Anvend Just-In-Time Access til enhver konto med et enkelt klik, uden at det kræver onboarding og uden at ændre på, hvordan administratorer arbejder. PAS introducerer en bedre, nemmere og hurtigere måde at opnå Zero Standing Privileges på i stor skala.

Anvend Just-In-Time Access til enhver konto med et enkelt klik, uden at det kræver onboarding og uden at ændre på, hvordan administratorer arbejder. PAS introducerer en bedre, nemmere og hurtigere måde at opnå Zero Standing Privileges på i stor skala. Udrulning og implementering sker hurtigt på dage, ikke år. Silverforts unikke arkitektur muliggør en utrolig hurtig time-to-value ved at håndhæve sikkerhedskontroller oven på kundens eksisterende identitetsinfrastruktur. Håndter hurtigt sikkerhedshuller, compliance-behov og cyberforsikringskrav, samtidig med at du sparer implementeringsomkostninger og ofte reducerer forsikringspræmier.

Én platform til at beskytte alle identiteter, inklusive privilegerede konti

Silverforts teknologi giver en unik og betydelig fordel i forhold til alle andre udbydere af identitetssikkerhed med sin evne til problemfrit at håndhæve sikkerhedskontroller oven på kundens eksisterende identitetsinfrastruktur, herunder Active Directory, Entra ID, Okta, Ping og mange andre IAM-løsninger. Det gør Silverfort i stand til at sikre alle virksomhedens aktiver, også dem, som ingen anden leverandør kan beskytte, f.eks. ældre systemer, kommandolinjegrænseflader og IT/OT-infrastruktur. Silverforts kunder nyder godt af fordelene ved at have en enkelt platform, der beskytter deres identiteter mod kompromittering på tværs af alle on-prem- og cloud-miljøer.

Lanceringen af PAS kommer i hælene på Silverforts opkøb af Rezonate, en innovatør inden for identitetssikkerhed til cloudmiljøer, og dens serie D-finansiering på 116 millioner dollars i januar 2024. Virksomheden fortsætter med at skalere forretningen med en vækst på over 100 % fra år til år og tilføjer mere end 100 nye kunder hvert kvartal, herunder flere Fortune 50-virksomheder, der stoler på, at Silverfort beskytter deres virksomhedsidentiteter.

Book et møde med os på Gartner IAM Summit i Grapevine, TX, 9.-11. december, eller besøg stand #441.

Om Silverfort

Silverfort, Unified Identity Security-virksomheden, er pioner inden for den første og eneste platform, der muliggør moderne identitetssikkerhed overalt. Vi forbinder alle siloer i virksomhedens identitetsinfrastruktur for at skabe et enkelt, samlet identitetssikkerhedslag på tværs af alle on-prem- og cloud-miljøer. Vores unikke arkitektur og leverandøruafhængige tilgang fjerner kompleksiteten ved at sikre identiteter og udvider beskyttelsen til ressourcer, der ikke kan beskyttes af nogen anden løsning, såsom ældre systemer, kommandolinjegrænseflader, servicekonti (ikke-menneskelige identiteter), IT/OT-infrastruktur og meget mere. Silverfort er en Microsoft-partner i topklasse og blev valgt som Microsofts Zero Trust Partner of the Year. Hundredvis af verdens førende virksomheder har tillid til, at Silverfort er deres leverandør af identitetssikkerhed, herunder flere Fortune 50-virksomheder. Læs mere på www.silverfort.com eller på LinkedIn.

Om Gartner Identity & Access Management Summit

Gartners analytikere vil give yderligere analyser af identitets- og adgangsteknologier og -strategier på Gartner Identity & Access Management Summit, der finder sted den 9-11 december i Grapevine. Følg med i nyheder og opdateringer fra konferencerne på X ved at bruge #GartnerIAM.