Silverfort ने Privileged Access Security का अनावरण किया: अंततः पारंपरिक PAM समाधानों की महत्वपूर्ण कमियों को हल करने वाली एक प्रस्तुति

यह नवीनतम उत्पाद सभी विशेषाधिकार प्राप्त खातों के लिए सुरक्षा नियंत्रणों की निर्बाध खोज, वर्गीकरण और प्रचलन प्रदान करने वाला पहला ऐसा उत्पाद है, जो पारंपरिक विशेषाधिकार पहुँच प्रबंधन (PAM) समाधान प्रदान नहीं करने वाली बाधाओं को दूर करता है

ग्रेपवाइन, टेक्सास, 9 दिसंबर, 2024 /PRNewswire/ -- Gartner Identity & Access Management Summit -- Silverfort, अग्रणी एकीकृत पहचान सुरक्षा कंपनी, ने आज पहले से कहीं अधिक तीव्र गति और आसानी से विशेषाधिकार प्राप्त खातों को सुरक्षित करने के एक नए तरीके Privileged Access Security (PAS) के लांच की घोषणा की है। Silverfort का PAS उत्पाद Identity and Access Management (IAM) इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर से ही संचालन करके विशेषाधिकार प्राप्त खातों की खोज, वर्गीकरण और सुरक्षा करता है। इसके परिणामस्वरूप शीघ्रता से मूल्य निर्धारण हो सकेगा तथा व्यापक सुरक्षा मिलेगी, जिससे कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त खाता पीछे नहीं छूटेगा। PAS किसी भी मौजूदा PAM समाधान के ऊपर एक परत, या उन स्थानों पर एक विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है जहां PAM का क्रियान्वयन बहुत जटिल या महंगा है। महीनों या वर्षों का समय लगने वाले पारंपरिक PAM परिनियोजनों के विपरीत, Silverfort के PAS को कुछ ही दिनों में क्रियान्वित और सक्रिय किया जा सकता है, जिससे कम्पनियां सुरक्षा और अनुपालन संबंधी कमियों को प्रभावी ढंग से दूर करने के साथ-साथ समय और लागत में बचत कर सकती हैं।

पहचान सुरक्षा समस्या तेजी से नियंत्रण से बाहर हो रही है: 10 में से 8 उल्लंघनों में पहचान और क्रेडेंशियल्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तथा विशिष्ट उद्यम पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रसित अनगिनत साइलो और ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाया जाता है। विशेषाधिकार प्राप्त खाते - जिनके पास संवेदनशील जानकारी तक व्यापक पहुंच की सुविधा उपलब्ध होती है और जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं - स्वाभाविक रूप से हमलावरों द्वारा सबसे अधिक लक्षित होते हैं, फिर भी उनमें से कई अज्ञात होने के कारण पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं। प्रतिकूल AI का उदय केवल हमलों की दर को बढ़ाएगा जिनकी जटिलता विशेषाधिकार प्राप्त खातों के लिए खतरा बढ़ाती है। मौजूदा PAM समाधानों द्वारा मूल्यवान सुरक्षा नियंत्रण प्रदान करने के बावज़ूद वे आज के खतरों से प्रभावी बचाव करने के लिए संघर्षरत रहते हैं, क्योंकि उन्हें लंबे और जटिल परिनियोजनों की आवश्यकता होती है, वे मैनुअल खोज और ऑनबोर्डिंग पर निर्भर होते हैं, और व्यवस्थापकों और हमलावरों को आसानी से उन्हें बायपास करने देते हैं। केवल 10.2% संगठन अपने PAM ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट को अंतिम चरण तक लाने में सक्षम हैं। परिणामस्वरूप, संगठनों द्वारा व्यापक और मजबूत सुरक्षा प्रदान करने तथा क्रियान्वयन और उपयोग में कम समय और प्रयासों की आवश्यकता वाले नए समाधानों की खोज की जा रही है।

Silverfort के CEO और सह-संस्थापक, Hed Kovetz, ने कहा, "दशकों से विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा उद्योग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है, और आज के हाइब्रिड और जटिल एंटरप्राइज़ वातावरणों में इसके प्रभावी समाधान की खोज ने हमें नवाचार करने और पुरानी सीमाओं से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया है। हमने कई संगठनों से उन्हीं अंतरालों के बारे में सुना है, जिनके कारण उनके वर्तमान PAM समाधान लागू करने में बहुत धीमे तथा आज के खतरों को रोकने में बहुत संकीर्ण हैं, और जिन्होंने ने अंततः इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक नवप्रवर्तनशील तरीका खोज निकाला है। हमारी नई PAS प्रस्तुति किसी भी मौजूदा PAM समाधान के शीर्ष पर या उन स्थानों पर विकल्प के रूप में काम कर सकती है जहां PAM का उपयोग नहीं किया जा रहा है। दोनों ही मामलों में, यह व्यापक कवरेज प्रदान करता है, आधुनिक खतरों को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए नए सुरक्षा नियंत्रणों को जोड़ता है, और समय-से-मूल्य को नाटकीय रूप से वर्षों से घटाकर दिनों में ला देता है।"

"विशेषाधिकार प्राप्त खातों का प्रबंधन करना एक कठिन काम है। हालांकि, समस्या यह है कि समाधानों का वर्तमान सैट अत्यंत मैनुअल है, लागू करने में बहुत समय लगता है, और वास्तव में आपको अपने अज्ञात खतरों को खोजने में सहायता नहीं करता है," GM और Silverfort Advisor के पूर्व मुख्य सुरक्षा आर्किटेक्ट, Rob Larsen, ने कहा। "Silverfort की अनूठी टेक्नोलॉजी के साथ, उन्होंने ग्राहकों के लिए अज्ञात विशेषाधिकार प्राप्त खातों को खोजने, उन्हें स्तरीकृत करने और फिर उन्हें सुरक्षित करने का एक सुंदर, आसान तरीका खोज निकाला है।"

Silverfort की Privileged Access Security की प्रस्तुति की मुख्य क्षमताएँ:

विशेषाधिकार प्राप्त खाता खोज और वर्गीकरण को स्वचालित करें: सभी विशेषाधिकार प्राप्त खातों की उनकी विशेषताओं और गतिविधियों के आधार पर स्वचालित व निरंतर खोज करें - जिनमें वे खाते भी सम्मिलित हैं जिनके अस्तित्व के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी और जिन्हें कोई अन्य समाधान खोज नहीं सका था। इसके अतिरिक्त, संभावित जोखिमों को समाप्त करने के लिए नई टेक्नोलॉजी विशेषाधिकार स्तरों की पहचान करती है तथा अनुमत उद्देश्य के बाहर विशेषाधिकार प्राप्त खातों के किसी भी दुरुपयोग की पहचान करती है।





सभी विशेषाधिकार प्राप्त खातों की उनकी विशेषताओं और गतिविधियों के आधार पर स्वचालित व निरंतर खोज करें - जिनमें वे खाते भी सम्मिलित हैं जिनके अस्तित्व के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी और जिन्हें कोई अन्य समाधान खोज नहीं सका था। इसके अतिरिक्त, संभावित जोखिमों को समाप्त करने के लिए नई टेक्नोलॉजी विशेषाधिकार स्तरों की पहचान करती है तथा अनुमत उद्देश्य के बाहर विशेषाधिकार प्राप्त खातों के किसी भी दुरुपयोग की पहचान करती है। पार्श्विक गतिविधि और रैनसमवेयर प्रसार को रोकने के लिए कम से कम विशेषाधिकार लागू करें: शून्य-विश्वास दृष्टिकोण अपनाएं और विशेषाधिकार प्राप्त खातों के किसी भी दुरुपयोग को रोकें, इसके लिए स्वचालित रूप से मानचित्रण करें ताकि प्रत्येक खाते के दुरुपयोग को रोकने और खाते के इच्छित उद्देश्य से विचलित होने वाले पहुंच प्रयासों को रोका जा सके।





शून्य-विश्वास दृष्टिकोण अपनाएं और विशेषाधिकार प्राप्त खातों के किसी भी दुरुपयोग को रोकें, इसके लिए स्वचालित रूप से मानचित्रण करें ताकि प्रत्येक खाते के दुरुपयोग को रोकने और खाते के इच्छित उद्देश्य से विचलित होने वाले पहुंच प्रयासों को रोका जा सके। बड़े पैमाने पर घर्षण रहित Just-In-Time (JIT) पहुंच को लागू करना: किसी भी खाते पर बिना किसी ऑनबोर्डिंग प्रयास की आवश्यकता के और व्यवस्थापकों के काम करने के तरीके में बदलाव किए बिना एक ही क्लिक से Just-In-Time Access लागू करें। बड़े पैमाने पर शून्य स्थायी विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए PAS एक बेहतर, आसान और तेज़ तरीका प्रस्तुत करता है।





किसी भी खाते पर बिना किसी ऑनबोर्डिंग प्रयास की आवश्यकता के और व्यवस्थापकों के काम करने के तरीके में बदलाव किए बिना एक ही क्लिक से Just-In-Time Access लागू करें। बड़े पैमाने पर शून्य स्थायी विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए PAS एक बेहतर, आसान और तेज़ तरीका प्रस्तुत करता है। वर्षों में नहीं, बल्कि दिनों में तीव्र परिनियोजन और क्रियान्वयन करें। Silverfort का अनूठा आर्किटेक्चर ग्राहक की मौजूदा पहचान संरचना के शीर्ष पर सुरक्षा नियंत्रण लागू करके अविश्वसनीय रूप से तेजी से मूल्य निर्धारण को सक्षम बनाता है। कार्यान्वयन लागत को बचाना और अक्सर बीमा प्रीमियम को कम करते हुए सुरक्षा अंतराल, अनुपालन आवश्यकताओं और साइबर बीमा आवश्यकताओं को तेजी से संबोधित करें।

विशेषाधिकार प्राप्त खातों सहित सभी पहचानों की सुरक्षा के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म

Silverfort की ग्राहक के मौजूदा Active Directory, Entra ID, Okta, Ping, इत्यादि IAM समाधानों सहित पहचान संरचना के शीर्ष पर सुरक्षा नियंत्रण को सहजता से लागू करने की क्षमता वाली टेक्नोलॉजी अन्य सभी पहचान सुरक्षा प्रदाताओं की तुलना में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। इससे Silverfort को सभी एंटरप्राइज़ परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने में सहायता मिलती है, जिनमें वे परिसंपत्तियां भी शामिल हैं जिन्हें कोई अन्य विक्रेता सुरक्षित नहीं कर सकता है, जैसे कि विरासत प्रणालियां, कमांड-लाइन इंटरफेस और IT/OT इंफ्रास्ट्रक्चर। Silverfort के ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म का लाभ मिलता है जो सभी ऑन-प्रिमाइसेस और क्लाउड वातावरणों में उनकी पहचान को खतरे से बचाता है।

PAS की लांच Silverfort द्वारा क्लाउड वातावरणों के लिए पहचान सुरक्षा में एक प्रर्वतक Rezonate के अधिग्रहण और जनवरी 2024 में इसकी $116M Series D फंडिंग के तुरंत बाद हुई है। वर्ष-दर-वर्ष (YoY) कंपनी ने 100% से अधिक की वृद्धि के साथ कारोबार को आगे बढ़ाया है, तथा प्रत्येक तिमाही में अपनी कॉर्पोरेट पहचान की सुरक्षा के लिए Silverfort पर भरोसा करने वाली कई फॉर्च्यून 50 कंपनियों सहित 100 से अधिक नए ग्राहक जोड़े हैं।

9-11 दिसंबर को टेक्सास के ग्रेपवाइन में आयोजित Gartner IAM Summit में हमारे साथ मीटिंग बुक करें या बूथ #441 पर पधारें।

Silverfort का परिचय

एकीकृत पहचान सुरक्षा कंपनी Silverfort ने हर जगह आधुनिक पहचान सुरक्षा को सक्षम बनाने वाला पहला और एकमात्र प्लेटफ़ॉर्म प्रस्तुत किया है। हम सभी ऑन-प्रिमिसेस और क्लाउड वातावरणों में सिंगल, एकीकृत पहचान सुरक्षा परत बनाने के लिए एंटरप्राइज़ पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी साइलो से जुड़ते हैं। हमारा अद्वितीय आर्किटेक्चर और विक्रेता-तटस्थ दृष्टिकोण पहचान को सुरक्षित करने की जटिलता को दूर करता है और विरासत प्रणाली, कमांड-लाइन इंटरफेस, सेवा खाते (गैर-मानव पहचान), IT/OT इंफ्रास्ट्रक्चर, इत्यादि जैसे उन संसाधनों की सुरक्षा करता है जिन्हें किसी अन्य समाधान द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है। Silverfort एक शीर्ष स्तरीय Microsoft भागीदार है और इसका Microsoft's Zero Trust Partner of the Year के रूप में चयन किया गया था। कई Fortune 50 कंपनियों सहित विश्व के सैकड़ों अग्रणी उद्यम, Silverfort पर अपने पहचान सुरक्षा प्रदाता के रूप में भरोसा करते हैं। www.silverfort.com या LinkedIn पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त करें।

Gartner Identity & Access Management Summit का परिचय

Gartner के विश्लेषक 9-11 दिसंबर को ग्रेपवाइन में आयोजित होने वाले Gartner Identity & Access Management Summit में पहचान एवं पहुंच टेक्नोलॉजियों तथा रणनीतियों पर अतिरिक्त विश्लेषण प्रदान करेंगे। #GartnerIAM का उपयोग करके X पर सम्मेलनों से समाचार और अपडेट का अनुसरण करें।