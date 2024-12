Silverfort présente Privileged Access Security : une offre qui comble enfin les lacunes critiques des solutions PAM traditionnelles

Le tout nouveau produit est le premier à permettre la découverte, la classification et l'application de contrôles de sécurité pour tous les comptes privilégiés, comblant ainsi les lacunes des solutions traditionnelles de gestion des accès privilégiés (PAM).

GRAPEVINE, Texas, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Gartner Identity & Access Management Summit -- Silverfort, le chef de file de la sécurité des identités unifiées, annonce aujourd'hui le lancement de Privileged Access Security (PAS), une nouvelle façon de sécuriser les comptes privilégiés avec une rapidité et une simplicité sans précédent. Le produit PAS de Silverfort découvre, classifie et protège les comptes privilégiés de bout en bout en opérant au sein même de l'infrastructure de gestion des identités et des accès (IAM). Il en résulte un délai de rentabilisation rapide et une protection beaucoup plus large qui ne laisse aucun compte privilégié de côté. Le PAS peut fonctionner comme une couche au-dessus de n'importe quelle solution bastion existante, ou comme une alternative là où la mise en œuvre du bastion est trop complexe ou trop coûteuse. Contrairement aux bastions traditionnels dont le déploiement peut prendre des mois, voire des années, le PAS de Silverfort peut être mis en œuvre et activé en quelques jours, ce qui permet aux entreprises de combler efficacement les lacunes en matière de sécurité et de conformité tout en économisant beaucoup de temps et d'argent.

Le problème de la sécurité de l'identité s'aggrave rapidement et devient incontrôlable : 8 attaques sur 10 s'appuient sur des identités et des identifiants compromis, profitant des innombrables compartimentations et angles morts dont souffre l'infrastructure d'identité. Les comptes privilégiés, qui disposent de droits d'accès excessifs à des informations sensibles et peuvent causer des dommages considérables, sont naturellement les plus ciblés par les attaquants, mais nombre d'entre eux ne sont pas identifiés et ne sont pas correctement sécurisés. L'essor de l'IA malveillante ne fera qu'accélérer le rythme des attaques et accroît la menace pour les comptes privilégiés. Les solutions PAM existantes offrent des contrôles de sécurité précieux mais peinent à se défendre efficacement contre les menaces actuelles car elles nécessitent des déploiements longs et complexes, reposent sur la découverte et l'intégration manuelles et peuvent être contournées facilement par les administrateurs et les attaquants. Seules 10,2 % des organisations sont en mesure de mener à bien leur projet de déploiement PAM. Il y a donc un besoin identifié pour de nouvelles solutions qui offrent une sécurité renforcée tout en exigeant moins de temps et d'efforts pour la mise en œuvre et l'utilisation.

« La sécurisation des accès privilégiés est l'un des plus grands défis du secteur de la cybersécurité depuis des décennies, et sa résolution efficace dans les environnements d'entreprise hybrides et complexes d'aujourd'hui nous a poussés à innover et à dépasser les anciennes limites », déclare Hed Kovetz, CEO et cofondateur de Silverfort. « De nombreuses organisations nous ont fait part des mêmes lacunes qui rendent leurs solutions PAM actuelles trop lentes à mettre en œuvre et trop étroites pour contrer les menaces actuelles, et nous avons fini par trouver un moyen innovant de surmonter ces obstacles. Notre nouvelle offre PAS peut s'ajouter à n'importe quelle solution PAM existante ou servir d'alternative là où le bastion n'est pas mis en œuvre. Dans les deux cas, elle offre une couverture plus large, ajoute de nouveaux contrôles de sécurité conçus pour arrêter les menaces modernes et réduit considérablement le délai de rentabilité, qui passe de plusieurs années à quelques jours. »

« La gestion des comptes privilégiés est un enjeu de taille. Mais les solutions actuelles tendent à être extrêmement manuelles, prennent une éternité à mettre en œuvre et ne peuvent pas vraiment vous aider à découvrir vos vulnérabilités inconnues », déclare Rob Larsen, ancien Chief Security Architect chez GM et conseiller Silverfort. « La technologie unique de Silverfort représente un moyen élégant et léger de découvrir les comptes privilégiés inconnus, de les hiérarchiser et de les sécuriser.

Principales fonctionnalités de l'offre Privileged Access Security de Silverfort :

Automatiser la découverte et la classification des comptes privilégiés : Découvrir automatiquement et en continu tous les comptes privilégiés en fonction de leurs attributs et de leur activité, y compris ceux dont l'existence était inconnue et qu'aucune autre solution ne pouvait découvrir. En outre, la nouvelle technologie identifie les niveaux de privilèges et toute utilisation abusive des comptes privilégiés en dehors de leur périmètre autorisé, afin d'aider à éliminer les risques.





Découvrir automatiquement et en continu tous les comptes privilégiés en fonction de leurs attributs et de leur activité, y compris ceux dont l'existence était inconnue et qu'aucune autre solution ne pouvait découvrir. En outre, la nouvelle technologie identifie les niveaux de privilèges et toute utilisation abusive des comptes privilégiés en dehors de leur périmètre autorisé, afin d'aider à éliminer les risques. Appliquer le principe du moindre privilège pour empêcher les mouvements latéraux et la propagation des ransomwares : Adopter une approche Zéro-Trust et empêcher toute utilisation abusive des comptes privilégiés, en cartographiant automatiquement l'utilisation de chaque compte et en bloquant les tentatives d'accès qui dévient du comportement habituel prévu pour le compte.





Adopter une approche Zéro-Trust et empêcher toute utilisation abusive des comptes privilégiés, en cartographiant automatiquement l'utilisation de chaque compte et en bloquant les tentatives d'accès qui dévient du comportement habituel prévu pour le compte. Mettre en œuvre sans friction l'accès juste-à-temps (JIT) à grande échelle : Appliquer l'accès juste-à-temps à n'importe quel compte en un seul clic, sans nécessiter d'efforts d'intégration et sans modifier le mode de travail des administrateurs. PAS présente un moyen plus efficace, facile et rapide d'appliquer les Zero privilège permanent (Zero Standing Privilege) à grande échelle.





Appliquer l'accès juste-à-temps à n'importe quel compte en un seul clic, sans nécessiter d'efforts d'intégration et sans modifier le mode de travail des administrateurs. PAS présente un moyen plus efficace, facile et rapide d'appliquer les Zero privilège permanent (Zero Standing Privilege) à grande échelle. Déploiement et mise en œuvre en quelques jours au lieu de quelques années. L'architecture unique de Silverfort permet un retour sur investissement incroyablement rapide en appliquant des contrôles de sécurité sur l'infrastructure d'identité existante du client. Elle comble rapidement les lacunes en matière de sécurité, répond aux besoins de conformité et aux exigences des cyberassurances, tout en réduisant les coûts de mise en œuvre et, souvent, les primes d'assurance.

Une seule plateforme pour protéger toutes les identités, y compris les comptes privilégiés

La technologie Silverfort offre un avantage unique et significatif par rapport à tous les autres fournisseurs de sécurité des identités, grâce à sa capacité à appliquer des contrôles de sécurité sur l'infrastructure d'identité existante du client, y compris Active Directory, Entra ID, Okta, Ping et de nombreuses autres solutions IAM. Silverfort peut ainsi sécuriser tous les actifs de l'entreprise, y compris ceux qu'aucun autre fournisseur ne peut protéger, tels que les systèmes hérités, les interfaces de ligne de commande et l'infrastructure IT/OT. Les clients de Silverfort bénéficient des avantages d'une plateforme unique protégeant leurs identités contre les compromissions dans tous les environnements sur site et dans le Cloud.

Le lancement de PAS fait suite à l'acquisition par Silverfort de Rezonate, un innovateur dans le domaine de la sécurité de l'identité pour les environnements cloud, et à son financement de série D de 116 millions de dollars en janvier 2024. L'entreprise continue de développer ses activités avec une croissance de plus de 100 % d'une année sur l'autre, ajoutant plus de 100 nouveaux clients chaque trimestre, y compris plusieurs sociétés Fortune 50 qui font confiance à Silverfort pour protéger leurs identités d'entreprise.

Planifiez une réunion avec nos équipes au Gartner IAM Summit à Grapevine, Texas, du 9 au 11 décembre, ou visitez le stand 441.

À propos de Silverfort

Silverfort, la société de sécurité de l'identité unifiée, a créé la première et seule plateforme de sécurité exhaustive de l'identité. Nous nous connectons à tous les silos de l'infrastructure de l'identité de l'entreprise pour créer une couche de sécurité unifiée pour tous les environnements sur site et dans le Cloud. Notre architecture unique et notre approche agnostique simplifient la sécurisation des identités et étendent la protection aux ressources qui ne peuvent être protégées par aucune autre solution, telles que les systèmes hérités, les interfaces de ligne de commande, les comptes de service (identités non-humaines), l'infrastructure IT/OT et bien d'autres encore. Silverfort est un partenaire de premier plan de Microsoft et a été sélectionné comme partenaire de l'année pour leur programme Zéro-Trust. Des centaines parmi les entreprises les plus importantes au monde font confiance à Silverfort en tant qu'éditeur de sécurité d'identité, y compris de nombreuses sociétés du Fortune 50. Pour en savoir plus, consultez le site www.silverfort.com ou LinkedIn.

À propos du Gartner Identity & Access Management Summit

Les analystes de Gartner fourniront des analyses supplémentaires sur les technologies et les stratégies d'identité et d'accès lors du Sommet Gartner Identity & Access Management qui se tiendra du 9 au 11 décembre à Grapevine. Suivez toute l'actualité des conférences sur X avec #GartnerIAM.