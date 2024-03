SS&C afslører den hybride og intelligente automatiseringsplatform Next Gen

SS&C Blue Prism Next Generation (Next Gen) er en milepæl inden for intelligent automatisering (IA), som gør det muligt at indføre cloudcomputing uden at gå på kompromis med sikkerhed og regeloverholdelse.

WINDSOR, Connecticut, 29. marts 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SS&C) udgav i den første version af virksomhedens nye intelligente automatiseringsplatform, SS&C Blue Prism Next Generation Platformen er designet til løbende at levere nye, agile muligheder.

I denne første hybridbaserede udgivelse giver Next Gen mulighed for at nyde alle fordelene ved cloudcomputing, samtidig med at man møder organisationers krav til sikkerhed og regeloverholdelse – også for de virksomheder, der arbejder i stærkt regulerede brancher.

"Kombinationen af cloud-styring og hybrid effektuering af automatiseringen skaber værdi for enhver virksomhed der ønsker at bruge klassens bedste muligheder til at sikre effektivitet inden for arbejderstyring, procesplanlægning og automatiseret sundhedsovervågning," udtalte Maureen Fleming, vicedirektør for AI og forskning i automatisering hos IDC. "Cloud-automatisering bliver en afgørende faktor for at fremme ydelsen fremover, hvor flere organisationer vil gå over til GenAI for hurtigere at kunne imødegå ændrede forhold eller gøre bedre brug af centraliserede data på tværs af stærkt distribuerede applikationer."

Next Gen åbner gennem problemfri vedligeholdelse af infrastruktur via cloudcomputing op for hele potentialet i IA ved at tilbyde organisationer bedre skalerbarhed og agilitet samt adgang til de nyeste muligheder. Dertil er platformens funktioner inden for cybersikkerhed og regeloverholdelse også designet til at skabe muligheder for organisationer med følsomme data eller begrænset adgang til systemer.

Denne første udgivelse indeholder:

Procesdesign: Next Gens Design Studio lader brugerne oprette, redigere og teste processer lokalt med et brugervenligt træk og slip-interface, som vil være velkendt for nuværende Blue Prism-udviklere. Dette sikrer en mere nem og gnidningsfri overgang til Next Generation-platformen.

Centraliseret lagring: Kunderne kan nyde godt af Next Gens Process Repository, som gemmer processer og objekter ved hjælp af cloudbaseret lagring. Brugerne kan via versionsstyring spore ændringer med meget lille indsats og rulle automatiseringer ud ved at bruge en indsendelses- og gennemgangsproces med trinindelt beskyttelse via et sporbart revisionsspor. Dette sikrer en frigivelsesproces, der overholder reglerne.

Sikker effektuering: Selv-hostede digitale medarbejdere kan rulles ud på en organisations netværk, så ingen følsomme data forlader stedet.

Cloud-drevet drift: Next Gen's Control Center leverer ét enkelt vindue til hele driften, hvilket gør arbejderstyring på tværs af alle miljøer enklere. Organisationen kan starte, stoppe og planlægge processer mens automatiseringer og digitale medarbejderes tilstand overvåges.

"Selvom 87 % ft alle organisationer sidste år har sat fart på deres investeringer i cloud-hostede automatiseringstjenester, oplever mange organisationer stadig en række barrieer," udtalte Colin Redbond, senior-vicedirektør for produkthåndtering hos SS&C Blue Prism. "Next Gens hybride udrulningsmodel tager fat i dette problem ved roden og giver kunderne de nyeste muligheder inden for IA, så der kan skabes værdi for kunder og medarbejdere. SS&C Blue Prism Next Gen giver organisationer mulighed for at mindske udgifterne til infrastruktur, hurtigt tilpasse sig ændrede prioriteter, skalere mere efffektivt og opgradere digitale medarbejdere efter behov, samtidig med at man imødegår branchens krav til sikkerhed og regeloverholdelse."

Over 2.800 kunder på verdensplan kører deres drift på SS&C Blue Prism, idet de digitaliserer funktioner på tværs af finansielle tjenester, forsikring, sundhed og farmakologi, bankvæsen med mere.

Om SS&C Technologies

SS&C er en global leverandør af ydelser og software til den finansielle sektor og sundhedssektoren. FSS&C blev grundlagt i 1986 og har hovedkontor i Windsor i Connecticut i USA og kontorer over hele verden. Omkring 20.000 organisationer i den finansielle sektor og sundhedssektoren, fra verdens største selskaber til små og mellemstore virksomheder, benytter sig af SS&C's ekspertise, skalerbarhed og teknologi.

Yderligere oplysninger om SS&C (Nasdaq: SSNC) kan findes på www.ssctech.com.

