SS&C julkistaa seuraavan sukupolven älykkään hybridipohjaisen automaatioalustan

SS&C Blue Prism Next Generation (Next Gen) edustaa älykkään automaation (IA) virstanpylvästä, joka helpottaa pilvipalveluiden käyttöönottoa laistamatta turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudestas

WINDSOR, Connecticut, 29. maaliskuuta 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) julkisti tänään uuden älykkään SS&C Blue Prism Next Generation -automaatioalustan ensimmäisen version. Alusta on suunniteltu tarjoamaan jatkuvia, uusia ja nopeita valmiuksia.

Tässä ensimmäisessä, hybridipohjaisessa julkaisussa Next Gen tarjoaa kaikki pilvipalveluiden edut samalla täyttäen tarvittavat alan organisaatioiden turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset, myös tiukasti säännellyillä teollisuudenaloilla.

"Pilvipalveluiden hallinnoinnin ja automaation hybridipohjaisen käyttöönoton yhdistelmä tuottaa paljon arvoa kaikille yrityksille, jotka haluavat hyötyä luokkansa parhaista valmiuksista, joiden avulla mahdollistetaan työntekijöiden tehokas hallinnointi, prosessien aikataulutus ja automaatioterveyden seuranta", sanoi IDC:n tekoäly- ja automaatiotutkimuksen varapääjohtaja Maureen Fleming. "Pilvipalveluiden automointi on keskeinen suorituskyvyn ajuri tulevaisuudessa yhä useampien organisaatioiden käyttäessä generatiivista tekoälyä, jotta ne kykenisivät vastaamaan nopeammin muuttuviin olosuhteisiin tai hyötymään paremmin merkittävästi hajautettujen sovellusten välisistä keskitetyistä tiedoista".

Next Gen vapauttaa älykkään automaation täydet mahdollisuudet tarjoamalla organisaatioille enemmän skaalautuvuutta, nopeutta sekä pääsyn uusimpiin valmiuksiin vaivattoman, pilvipohjaisen infrastruktuurin ylläpidon avulla. Myös alustan kyberturvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusominaisuudet on suunniteltu antamaan pääsyoikeudet organisaatioille, joilla on arkaluontoisia tietoja tai joiden pääsyä järjestelmiin on rajoitettu.

Ensimmäinen julkaisu sisältää seuraavat:

Prosessien suunnittelu: Next Genin Design Studion avulla käyttäjät voivat luoda, muokata ja testata prosesseja paikallisesti helppokäyttöisellä vedettävällä ja pudotettavalla käyttöliittymällä; se on jo tuttu olemassa oleville Blue Prismin työntekijöille ja se auttaa varmistamaan, että Next Generation -alustan käyttöönotto sujuu saumattomammin ja vaivattomammin.

"Vaikka organisaatioista 87 % on lisännyt investointejaan pilvessä isännöityihin automaatiopalveluihin viimeisen vuoden aikana, useat organisaatiot kohtaavat yhä monia esteitä", sanoi Colin Redbond, tuotehallinnan varatoimitusjohtaja, SS&C Blue Prism. "Next Genin hybridipohjainen käyttöönottomalli ottaa tämän ongelman huomioon suoraan ja varustaa asiakkaat uusimmilla älykkäillä automaatiovalmiuksilla, joita tarvitaan arvon tuottamiseen asiakkaille ja työntekijöille. SS&C Blue Prism Next Gen antaa organisaatioille mahdollisuuden vähentää infrastruktuurin yleiskustannuksia, mukautua nopeasti muuttuviin prioriteetteihin, skaalata tehokkaammin ja päivittää digitaalisia työntekijöitä tarpeen mukaan – samalla se noudattaa alan tarpeellisia turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia".

Yli 2 800 asiakasta ympäri maailmaa operoi toimintojaan SS&C Blue Prismin avulla ja digitalisoi toimintoja muun muassa rahoitus- ja vakuutuspalveluissa, terveydenhuollossa ja lääketeollisuudessa sekä pankkitoiminnassa.

Tietoja SS&C Technologiesista

SS&C tarjoaa maailmanlaajuisesti palveluja ja ohjelmistoja rahoituspalvelu- ja terveydenhuoltoaloille. Vuonna 1986 perustetun SS&C:n pääkonttori sijaitsee Windsorissa, Connecticutissa Yhdysvalloissa, ja sillä on toimipisteitä eri puolilla maailmaa. Noin 20 000 rahoituspalvelu- ja terveydenhuoltoaloilla toimivaa organisaatiota maailman suurimmista yrityksistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin luottaa SS&C:n asiantuntemukseen, toiminnan laajuuteen ja teknologiaan.

Lisätietoja SS&C:stä (Nasdaq: SSNC) on saatavilla osoitteesta www.ssctech.com .

Seuraa SS&C:tä Twitterissä , LinkedInissä ja Facebookissa .