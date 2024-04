SS&C avslører Next-Gen Hybrid Intelligent Automation Platform

SS&C Blue Prism Next Generation (Next Gen) representerer en milepæl innen intelligent automatisering (IA), tilrettelegger for adopsjon av sky uten å kompromittere sikkerhet og overholdelse

WINDSOR, Conn., 29. mars 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) kunngjorde i dag den første utgivelsen av sin nye SS&C Blue Prism Next Generation intelligente automatiseringsplattform. Plattformen er utformet for å levere kontinuerlige nye fleksible funksjoner.

I denne første, hybridbaserte utgivelsen leverer Next Gen alle fordelene ved sky mens den tilfredsstiller de nødvendige industrisikkerhets- og samsvarskravene for organisasjoner, inkludert de i høyt regulerte bransjer.

"Kombinasjonen av skyforvaltning og hybrid utførelse av automatisering er en verdigevinst for enhver bedrift som ønsker å utnytte best-in-class-funksjoner for å muliggjøre effektiv arbeidstakerstyring, prosessplanlegging og automatisert helseovervåking", sa Maureen Fleming, AI og Automation Research VP ved IDC. "Sky-automatisering er en kritisk ytelsesdriver for fremtiden, ettersom flere organisasjoner vender seg til GenAI for å kunne reagere raskere på skiftende forhold eller gjøre bedre bruk av sentraliserte data mellom høyt distribuerte applikasjoner".

Next Gen åpner opp det fulle potensialet i AI ved å tilby organisasjoner større skala, fleksibilitet, og tilgang til de nyeste funksjonene gjennom belastningsfritt infrastrukturvedlikehold via skyen. Plattformens funksjoner for cybersikkerhet og samsvarsfunksjoner er også utformet for å gi tilgang til organisasjoner med sensitive data eller begrenset tilgang til systemer.

Denne første utgivelsen inneholder:

Prosessdesign: Next Gen's Design Studio lar brukerne lage, redigere og teste prosesser lokalt med et brukervennlig drag-and-drop brukergrensesnitt; som er kjent for eksisterende Blue Prism-utviklere, og som bidrar til å sikre en mer sømløs og uanstrengt adopsjon av Next Generation-plattformen.

Next Gen's Design Studio lar brukerne lage, redigere og teste prosesser lokalt med et brukervennlig drag-and-drop brukergrensesnitt; som er kjent for eksisterende Blue Prism-utviklere, og som bidrar til å sikre en mer sømløs og uanstrengt adopsjon av Next Generation-plattformen. Sentralisert lagring: Kunder kan dra nytte av Next Gen's Process Repository, som lagrer prosesser og objekter ved hjelp av skybasert lagring. Brukere kan bruke versjonskontroll til å spore endringer med minimal innsats og distribuere automatisering ved hjelp av en faseinndelt innsending og gjennomgang prosess med en sporbar revisjonsspor for å sikre en kompatibel utgivelsesprosess.

Kunder kan dra nytte av Next Gen's Process Repository, som lagrer prosesser og objekter ved hjelp av skybasert lagring. Brukere kan bruke versjonskontroll til å spore endringer med minimal innsats og distribuere automatisering ved hjelp av en faseinndelt innsending og gjennomgang prosess med en sporbar revisjonsspor for å sikre en kompatibel utgivelsesprosess. Sikker utførelse: Digitale arbeidere som er vertskap kan distribueres på en organisasjons nettverk, slik at ingen følsomme data forlater nettstedet.

Digitale arbeidere som er vertskap kan distribueres på en organisasjons nettverk, slik at ingen følsomme data forlater nettstedet. Skybaserte operasjoner: Next Gen's Control Center gir et enkelt glassvindu over hele operasjonen, og forenkler dermed arbeiderstyring på tvers av alle miljøer. Organisasjonen kan starte, stoppe og planlegge prosesser mens den overvåker helsen til automatisering og digitale arbeidere.

"Selv om 87% av organisasjonene har akselerert sine investeringer i sky-baserte automatiseringstjenester det siste året, står fortsatt mange organisasjoner overfor en rekke barrierer, "sa Colin Redbond, SVP Product Management, SS&C Blue Prism. Next Gen's hybrid implementeringsmodell adresserer dette problemet rett på, og utstyrer kundene med de nyeste IA-funksjonene som trengs for å skape verdi for kunder og ansatte. SS&C Blue Prism Next Gen gjør det mulig for organisasjoner å redusere infrastrukturomkostninger, raskt tilpasse seg skiftende prioriteringer, skalere mer effektivt og oppgradere digitale arbeidere på etterspørsel samtidig som de tilfredsstiller de nødvendige sikkerhets- og samsvarskravene i bransjen."

Over 2 800 kunder over hele verden driver sin virksomhet på SS&C Blue Prism, og digitaliserer operasjoner innen finansielle tjenester, forsikring, helse og farmasi, banker mm.

Om SS&C Technologies

SS&C er en global leverandør av tjenester og programvare for finansnæringen og helsesektoren. SS&C ble grunnlagt i 1986, har sitt hovedkontor i Windsor i Connecticut, i tillegg til kontorer over hele verden. Rundt 20 000 finansielle tjenester og helseorganisasjoner, fra verdens største selskaper til små og mellomstore bedrifter, støtter seg på SS&C og deres ekspertise, skala og teknologi.

Mer informasjon om SS&C (Nasdaq: SSNC) er tilgjengelig på www.ssctech.com .

