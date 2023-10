STOOF International præsenterer den pansrede SUV Trojan med certificeret maksimal beskyttelse

BERLIN, 3. januar 2023 /PRNewswire/ -- "Trojan", baseret på Toyota LC 300, i modstandsklasse VR9, fra STOOF International, er en absolut nyhed med absolut maksimal beskyttelse til civile, militære og politimæssige opgaver, der kan anvendes som pansret SUV og pansret limousine til stille kørsel på alle veje, i let, medium og tungt terræn, forstærket med højtydende komponenter på karrosseri, ramme, affjedring, hjul og bremser.

STOOF International presents armoured SUV Trojan with certified maximum protection Stoof International VR9 Trojan Stoof Basis Toyota LC 300 VR9 Armouring

STOOF Internationals pansrede køretøjer har stærke stålplader, aramid, centimetertykke ruder, specialchassis med specialbremser, brandslukningssystemer, GPS-sporingssystemer, hjul med run-flat-systemer, pansrede tanke, beskyttede udstødningssystemer, sirener, blinkende lys samt mange andre hemmelige specialfunktioner og har først og fremmest ét formål: at beskytte passagererne.

Særlige beskyttelseskøretøjer er rullende fæstninger og tilbyder omfattende beskyttelse mod angreb. Kugler og granatsplinter kan ikke trænge igennem karrosseriet, men passagererne forbliver uskadte. STOOF-pansrede biler er et sikkert transportmiddel for politikere, konger og dronninger eller højtstående ledere.

Stoff blev grundlagt i 1865 og er nu i femte generation med 150 medarbejdere.

Dette køretøj er unikt og uovertruffen i verden. Med den sætter virksomheden en uovertruffen standard. Den nye "Trojan" baseret på Toyota LC 300 er en superlativ sikkerhedskøretøj, luksus og sikkerhed på hjul, som i øjeblikket er uden lige.

Dette køretøj er ikke kun testet i henhold til de civile retningslinjer VPAM, men også i henhold til den militære standard STANAG 4569.

STOOF International har f.eks. bygget en efterfølgermodel baseret på Toyota LC 300 med mærket "Trojan" i virksomhedens produktionshaller i Borkheide på et areal på ca. 25.000 m², knap 50 km fra den tyske hovedstad Berlin, efter at VPAM BRV og ERV version 3 også opnåede certificering med en sprængning ved 2 meter med tre ud af tre stjerner fra det tyske Beschussamt, hvilket afspejler 150 års erfaring i konstruktion af specialkøretøjer.

Fred Stoof om dette pansrede terrængående køretøj med maksimal beskyttelse: "Når det drejer sig om at beskytte menneskeliv, er der ikke plads til fejl. Som STOOF International udvikler og producerer vi vores specielle løsninger til beskyttelse af køretøjer udelukkende i henhold til retningslinjerne fra VPAM (Association of Test Centres for Attack Resistant Materials and Construction) og STANAG (Standardisation Agreement of the NATO Standards Office). Vi bruger certificerede ballistiske materialer til panseringen. Under analysen af svage punkter er Stoof Internationals eksperter opmærksomme på hængsler, kanter, svejsesømme og limninger. Forinden testes panserpladerne og panserglasset, der er monteret i køretøjet, for skudmodstand i en separat materialeprøvning.

Den officielle testning og certificering af vores særligt beskyttede køretøjer udføres af den tyske regerings uafhængige kugleresistente kontor og står med sin særlige certificeringsprocedure for kompromisløs sikkerhed og beskyttelse af passagerer."

For mere information om STOOF Internationals pansrede Trojan, klik her: https://www.stoof-international.de.

Du kan se videoen om certificeringen af køretøjet, Made in Germany, her: https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs.

META-KEYS:

Stoof International, Stoof, Fred Stoof, Trojan, VR9, BERLINER TAGESZEITUNG, SUV, kampvogn, Toyota, Borkheide, VPAM BRV, VPAM ERV, VR9-Trojan, STANAG, NATO, panserglas, pansrede biler, specialbeskyttelseskøretøjer, Pansret limousine, Verdensnyhed, Bombardementskontor, Run flat system, Nødkørselssystem, Modstandsklasse VR9, PETN, Tysk militær, 3stjernet, Dummy, Certifikat, LC300, Pansret, Højeste beskyttelse, Made in Germany, Sprinkling 2 meter

Video - https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975767/Stoof_International.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975768/Stoof_International.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1976157/STOOF_International_Logo.jpg

Pressekontakt:

Peter Hansen

Telefon: +49 30 2092-4044

Fax: +49 30 2092-4200

[email protected]

SOURCE STOOF International