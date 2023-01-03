STOOF International, sertifikalı maksimum korumaya sahip zırhlı SUV Trojan'ı sunar

BERLIN, 3 Ocak 2023 /PRNewswire/ -- STOOF International'ın VR9 direnç sınıfındaki Toyota LC 300'ü temel alan "Trojan", sivil, askeri ve polis görevleri için mutlak maksimum korumaya sahip, tüm yollarda, hafif, orta ve ağır arazide sessiz sürüş için zırhlı SUV ve zırhlı limuzin olarak kullanılabilen, gövde, şasi, süspansiyon, tekerlekler ve frenlerde yüksek performanslı bileşenlerle güçlendirilmiş mutlak bir yeniliği temsil ediyor.

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STOOF International zırhlı araçlarında güçlü çelik plakalar, aramid, santimetre kalınlığında pencere camları, özel frenlere sahip özel şasi, yangın söndürme sistemleri, GPS takip sistemleri, run-flat sistemli tekerlekler, zırhlı tanklar, korumalı egzoz sistemleri, sirenler, yanıp sönen ışıklar ve daha birçok gizli özelliğin yanı sıra her şeyden önce tek bir şey vardır: yolcuları korumak.

Özel koruma araçları yuvarlanan kalelerdir ve saldırılara karşı kapsamlı koruma sağlar. Kurşunlar ve şarapnel parçaları kaportayı delemez, ancak yolcular zarar görmez. STOOF zırhlı araçları politikacılar, krallar ve kraliçeler veya üst düzey yöneticiler için güvenli bir ulaşım aracı olarak hizmet vermektedir.

Stoff 1865 yılında kurulmuştur ve şu anda 150 çalışanı ile 5. nesildir.

Bu araç dünyada eşsiz ve benzersizdir. Şirket bununla eşsiz bir standart belirliyor. Toyota LC 300'ü temel alan yeni "Trojan", şu anda benzeri olmayan üstün bir güvenlik aracı, tekerlekler üzerinde lüks ve güvenlik.Bu araç sadece sivil kurallar VPAM'a göre değil, aynı zamanda askeri standart STANAG 4569'a göre de test edilmiştir.

Böylece STOOF International, şirketin Borkheide'deki üretim salonlarında, Almanya'nın başkenti Berlin'in kapılarından yaklaşık 50 km uzaklıkta, yaklaşık 25.000 m²'lik bir alanda, VPAM BRV ve ERV versiyon 3'e göre Toyota LC 300 temelinde "Trojan" markalı bir halef model inşa etti ve ayrıca özel araçların yapımında 150 yıllık deneyimi yansıtan Alman Beschussamt'tan üç üzerinden üç yıldız ile 2 metre mesafeden patlama sertifikası aldı.

Fred Stoof bu zırhlı maksimum korumalı arazi aracı hakkında: "İnsan hayatını korumak söz konusu olduğunda hataya yer yoktur. STOOF International olarak özel araç koruma çözümlerimizi yalnızca VPAM (Saldırıya Dayanıklı Malzeme ve Yapı Test Merkezleri Birliği) ve STANAG (NATO Standartlar Ofisi Standardizasyon Anlaşması) yönergelerine göre geliştiriyor ve üretiyoruz. Zırhlama için sertifikalı balistik malzemeler kullanıyoruz. Zayıf nokta analizi sırasında Stoof International'ın uzmanları menteşelere, kenarlara, kaynak dikişlerine ve bağlantılara dikkat eder. Öncesinde, araca monte edilen zırh plakaları ve zırh camı ayrı bir malzeme testinde kurşun direnci açısından test edilir.Özel korumalı araçlarımızın resmi test ve sertifikasyonu Alman hükümetinin bağımsız kurşun geçirmezlik ofisi tarafından gerçekleştirilmekte ve özel sertifikasyon prosedürü ile tavizsiz güvenlik ve yolcu korumasını temsil etmektedir."

STOOF International'ın zırhlı Trojan'ı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

https://www.stoof-international.de

Almanya'da üretilen aracın sertifikasyonuyla ilgili videoyu buradan izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs

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Video - https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs

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Basın iletişim:

Peter Hansen

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SOURCE STOOF International