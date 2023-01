STOOF International présente le SUV blindé Trojan avec protection maximale certifiée

BERLIN, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le "Trojan", basé sur la Toyota LC 300, dans la classe de résistance VR9, de STOOF International, représente une nouveauté absolue avec une protection maximale absolue pour les missions civiles, militaires et policières, utilisable comme SUV blindé et berline blindée pour une conduite tranquille sur toutes les routes, terrains légers, moyens et difficiles, renforcé par des composants haute performance sur la carrosserie, le châssis, la suspension, les roues et les freins.

STOOF International presents armoured SUV Trojan with certified maximum protection Stoof International VR9 Trojan Stoof Basis Toyota LC 300 VR9 Armouring

Les véhicules blindés de STOOF International sont équipés de plaques d'acier épaisses, d'aramide, Vitres de plusieurs centimètres d'épaisseur, de châssis spéciaux avec freins spéciaux, de systèmes d'extinction d'incendie, de systèmes de localisation GPS, de roues avec système de roulage à plat, de réservoirs blindés, de systèmes d'échappement protégés, de sirènes, de feux clignotants ainsi que de nombreux autres équipements spéciaux secrets et sont avant tout destinés à protéger leurs occupants.

Les véhicules à protection spéciale sont des forteresses roulantes et offrent une protection complète contre les attaques. Les balles et les éclats d'obus ne peuvent pas traverser la carrosserie, mais les occupants ne sont pas blessés. Les voitures blindées de STOOF servent de moyen de transport sûr pour les hommes politiques, les rois et les reines ou les cadres de haut rang.

Stoff a été fondée en 1865 et en est à sa cinquième génération avec 150 employés.

Ce véhicule est unique et inégalé dans le monde sous cette forme. L'entreprise établit ainsi un standard inégalé. Le nouveau "Trojan", basé sur le Toyota LC 300, est un véhicule de sécurité de tous les superlatifs, un luxe et une sécurité sur roues qui n'ont pas leur pareil actuellement.Ce véhicule est non seulement testé selon les directives civiles VPAM, mais aussi selon la norme militaire STANAG 4569.

Ainsi, sur la base de la Toyota LC 300, STOOF International a créé un modèle successeur sous la marque "Trojan" dans les ateliers de production de l'entreprise à Borkheide, sur un site d'environ 25.000 m², à peine 50 km avant la capitale allemande Berlin, après la VPAM BRV et ERV version 3, a également réussi à obtenir une certification avec une aspersion à une distance de 2 mètres avec trois étoiles sur trois de l'office de tir allemand, qui reflète 150 ans d'expérience dans la construction de véhicules spéciaux.

Fred Stoof à propos de ce véhicule tout-terrain blindé de très haute protection : "Quand il s'agit de protéger des vies humaines, il n'y a pas de place pour l'erreur. En tant que société STOOF International, nous développons et produisons nos solutions spéciales de protection des véhicules exclusivement selon les directives de la VPAM (Association des centres d'essais pour les matériaux et les méthodes de construction résistants aux attaques) et du STANAG (accord de normalisation du bureau de normalisation de l'OTAN). Pour le blindage, nous utilisons des matériaux balistiques certifiés. Lors de l'analyse des points faibles, les experts de Stoof International font attention aux charnières, aux bords, aux soudures et aux collages. Auparavant, les plaques de blindage et le verre blindé installés dans le véhicule sont soumis à un test de matériau séparé pour vérifier leur résistance aux balles.Le contrôle et la certification officiels de nos véhicules particulièrement protégés sont effectués par l'office de tir indépendant du gouvernement fédéral et sont synonymes de sécurité et de protection des occupants sans compromis grâce à leur procédure de certification spéciale".

Pour plus d'informations sur le Trojan blindé de STOOF International, cliquez ici : https://www.stoof-international.de.

Pour voir la vidéo sur la certification du véhicule, made in Germany, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs.

