STOOF International präsentiert gepanzerten SUV Trojan mit zertifiziertem Maximalschutz

BERLIN, 3. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Der "Trojan", basierend auf dem Toyota LC 300, in der Widerstandsklasse VR9, von STOOF International, stellt mit absolutem Maximalschutz für zivile, militärische und polizeiliche Einsätze eine absolute Neuheit dar, einsetzbar als gepanzerter SUV und gepanzerte Limousine für ruhiges Fahren auf allen Straßen, leichtem, mittlerem sowie schwerem Gelände, verstärkt mit Hochleistungskomponenten an Karosserie, Rahmen, Federung, Rädern und Bremsen.

Panzerwagen von STOOF International verfügen über starke Stahlplatten, Aramid, zentimeterdicke Fensterscheiben, Spezialfahrgestelle mit Spezialbremsen, Feuerlöschanlagen, GPS-Ortungssysteme, Räder mit Notlaufsystemen, Panzertanks, geschützte Auspuffanlagen, Sirenen, Blinklichter sowie viele weitere geheime Sonderausstattungen und sind vor allem eines: zum Schutz der Insassen.

Sonderschutzfahrzeuge sind rollende Festungen und bieten umfassenden Schutz vor Angriffen. Kugeln und Granatsplitter können die Karosserie nicht durchdringen, aber die Insassen bleiben unverletzt. Panzerwagen von STOOF dienen als sicheres Transportmittel für Politiker, Könige und Königinnen oder hochrangige Manager.

Stoff wurde 1865 gegründet und ist in der 5. Generation mit 150 Mitarbeitern tätig.

Dieses Fahrzeug ist einzigartig und in dieser Form weltweit unübertroffen. Damit setzt das Unternehmen einen unübertroffenen Standard. Der neue "Trojan" auf Basis des Toyota LC 300 ist ein Sicherheitsfahrzeug der Superlative, Luxus und Sicherheit auf Rädern, das derzeit seinesgleichen sucht.

Dieses Fahrzeug ist nicht nur nach den zivilen Richtlinien VPAM, sondern auch nach der militärischen Norm STANAG 4569 geprüft.

So hat STOOF International auf der Basis des Toyota LC 300 ein Nachfolgemodell mit dem Markennamen "Trojan" in den Produktionshallen des Unternehmens in Borkheide, auf einem ca. 25.000 m² großen Areal, knapp 50 km vor den Toren der deutschen Hauptstadt Berlin, nach der VPAM BRV und ERV Version 3, ebenfalls auf 2 Meter mit drei von drei Sternen vom deutschen Beschussamt zertifiziert, geschaffen, das 150 Jahre Erfahrung im Bau von Spezialfahrzeugen widerspiegelt.

Fred Stoof zu diesem gepanzerten Höchstschutz-Geländewagen: "Wenn es um den Schutz von Menschenleben geht, gibt es keinen Raum für Fehler. Wir als Firma STOOF International entwickeln und produzieren unsere speziellen Fahrzeugschutzlösungen ausschließlich nach den Richtlinien der VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Bauweisen) und dem STANAG (Standardisierungsabkommen des NATO-Normungsamtes). Für die Panzerung verwenden wir zertifizierte ballistische Materialien. Bei der Schwachstellenanalyse achten die Experten von Stoof International auf Scharniere, Kanten, Schweißnähte und Verklebungen. Zuvor werden die im Fahrzeug eingebauten Panzerplatten und das Panzerglas in einem separaten Materialtest auf Durchschusshemmung geprüft.

Die offizielle Prüfung und Zertifizierung unserer besonders geschützten Fahrzeuge erfolgt durch das unabhängige Beschussamt der Bundesregierung und steht mit seinem speziellen Zertifizierungsverfahren für kompromisslose Sicherheit und Insassenschutz."

Weitere Informationen über den gepanzerten Trojan von STOOF International finden Sie hier: https://www.stoof-international.de.

Das Video über die Zertifizierung des Fahrzeuges, Made in Germany, sehen Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs.

