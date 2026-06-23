Veeva opkøber Copli og lancerer Veeva Falcon MLR for at fremskynde gennemgangen af indhold

Veeva Falcon MLR er nu tilgængelig og leverer Agentic MLR™ for markant at reducere det manuelle arbejde og forkorte gennemgangscyklusserne

PLEASANTON, Californien og COPENHAGEN, Danmark, 23. juni 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) har i dag meddelt, at selskabet har opkøbt Copli, der er pioner inden for agentbaserede løsninger på det medicinske, juridiske og regulatoriske område (MLR) til life science-branchen. Copli findes nu som Veeva Falcon MLR, en agentbaseret MLR-løsning, der væsentligt fremskynder gennemgangen af indhold og har potentiale til at eliminere 70 % eller mere af det manuelle MLR-arbejde inden for fem år.

Veeva Falcon MLR giver marketingteams, MLR-grupper og bureauer adgang til agentbaseret automatisering. Systemet foretager grundige gennemgange af markedsførings- og medicinske materialer og udfører overensstemmelseskontroller i forhold til godkendte mærkninger og lokale regler for at minimere den manuelle arbejdsindsats og frigøre korrekturlæsere til opgaver med større værdi.

"Vores gennembrud med agentisk MLR markerer et grundlæggende skifte inden for gennemgang og godkendelse af kommercielt og medicinsk indhold," sagde Jacob Scheel-Bech, administrerende direktør for Copli. "Som en del af Veeva kan vi udvide vores vision for MLR-transformationen. Veeva Falcon MLR sikrer hurtig overholdelse af lovgivningen i branchen takket være intelligente agenter, der fungerer problemfrit sammen med Veeva PromoMats."

"MLR-processen har længe været en væsentlig flaskehals i formidlingen af vigtige oplysninger til patienter og læger," sagde Emma Hyland, vicepræsident for Veeva Commercial Content. "Med Veeva Falcon MLR kan vores kunder fremskynde hele gennemgangscyklussen ved at automatisere rutineopgaver, så de ansvarlige for gennemgangen kan fungere som strategiske rådgivere."

For at lære mere om Veeva Falcon MLR, skal du registrere dig til det kommende webinar den 9. juli kl. 10. ET eller besøg FalconMLR.veeva.com.

Om Veeva Systems

Veeva leverer en branche-specifik cloudløsning til life science-sektoren med software, kunstig intelligens, data og rådgivning. Veeva har fokus på innovation, produktkvalitet og kundernes succes og betjener mere end 1.500 kunder, lige fra verdens største medicinalvirksomheder til nye biotekvirksomheder. Som et almennyttigt selskab er Veeva forpligtet til at sikre en balance mellem alle interessenters interesser, herunder kunder, medarbejdere, aktionærer og de brancher, virksomheden betjener. For yderligere oplysninger kan du besøge http://veeva.com/

Veevas fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn om de forventede resultater og fordele ved vores overtagelse af Copli. Disse udtalelser bygger på vores nuværende planer, skøn og forventninger. Opkøb er forbundet med risiko, og vi kan ikke være sikre på, at de bliver en succes. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de tal, der er angivet i denne pressemeddelelse, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådanne udsagn. Vi beskriver de risici og usikkerhedsfaktorer, som vi anser for at være mest relevante for vores virksomhed, herunder risici forbundet med opkøb, i vores periodiske indberetninger til SEC, som du kan finde på sec.gov.

Kontakt:





Maria Scurry Veeva Systems [email protected] Meera Lakhani-Patel Veeva Systems, Europa [email protected]

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