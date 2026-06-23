Veeva acquiert Copli et lance Veeva Falcon MLR pour accélérer la révision des contenus

Désormais disponible, Veeva Falcon MLR propose la solution Agentic MLRTM afin de réduire sensiblement la charge de travail manuel et de raccourcir les cycles de révision

PLEASANTON, Californie et COPENHAGUE, Danemark, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) annonce aujourd'hui avoir racheté Copli, pionnier des solutions agentiques dans les domaines médical, juridique et réglementaire (MLR) pour le secteur des sciences de la vie. Copli est désormais disponible sous le nom de Veeva Falcon MLR, une solution MLR agentique qui accélère considérablement la révision des contenus et pourrait permettre de réduire de 70 % ou plus le travail manuel lié au MLR d'ici cinq ans.

Veeva Falcon MLR offre une automatisation agentique aux équipes marketing, aux groupes MLR et aux agences. La société effectue des examens rigoureux des supports promotionnels et médicaux, en effectuant des contrôles de conformité par rapport aux étiquettes approuvées et à la réglementation locale, afin de réduire au minimum le travail manuel et de permettre aux réviseurs de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.

« Notre avancée majeure dans le domaine du MLR agentique marque un tournant fondamental dans l'examen et la validation des contenus commerciaux et médicaux », déclare Jacob Scheel-Bech, CEO de Copli. « En faisant partie de la famille Veeva, nous pouvons donner une plus grande envergure à notre vision de la transformation MLR. Veeva Falcon MLR permet au secteur de se mettre en conformité rapidement grâce à des agents intelligents qui s'intègrent parfaitement à Veeva PromoMats. »

« Le processus MLR constitue depuis longtemps un obstacle majeur à la transmission d'informations essentielles aux patients et aux médecins », déclare Emma Hyland, vice-présidente de Veeva Commercial Content. « Grâce à Veeva Falcon MLR, nos clients peuvent accélérer l'ensemble du cycle de révision en automatisant les tâches routinières, ce qui permet aux réviseurs de jouer un rôle de conseillers stratégiques. »

Pour en savoir plus sur Veeva Falcon MLR, inscrivez-vous au prochain webinaire qui aura lieu le 9 juillet à 10h00 (heure de l'Est), ou rendez-vous sur FalconMLR.veeva.com.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit une plateforme cloud pour le secteur des sciences de la vie avec des logiciels, de l'IA, des données et des conseils. Engagé en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant les résultats et avantages attendus de notre acquisition de Copli. Ces déclarations sont basées sur nos plans, estimations et attentes actuels. Les acquisitions sont risquées et nous ne pouvons pas être certains de leur succès. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans ce communiqué et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Nous décrivons les risques et les incertitudes qui, selon nous, sont les plus pertinents pour notre activité, y compris les risques liés aux acquisitions, dans nos documents déposés périodiquement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :





Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected] Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems, Europe

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