AIC präsentiert die KI-Infrastruktur der nächsten Generation und veranstaltet ein strategisches Panel mit NVIDIA und VAST Data auf der COMPUTEX 2026

TAIPEH, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- AIC, ein führender Anbieter von KI-Speicher- und Computing-Lösungen, ist stolz darauf, seine Teilnahme an der COMPUTEX 2026 bekannt zu geben. Vom 2. bis 5. Juni wird AIC auf der TaiNEX 1, 4F, Stand N1106, seine neuesten Innovationen vorstellen, die sich auf den Aufbau der Infrastrukturschicht für die Ära der agentenbasierten KI konzentrieren.

Strategisches Panel: Die Speichermauer durchbrechen

AIC to Showcase Next-Generation AI Infrastructure at COMPUTEX 2026

Mit der Entwicklung von KI hin zu schlussfolgernden Modellen und Inferenzen aus langen Kontexten steht die Branche vor einem neuen Engpass: Daten effizient bewegen und verwalten. Aus diesem Grund veranstaltet AIC eine hochkarätige Podiumsdiskussion, die sich mit der Frage beschäftigt, wie sich der Speicher von einem passiven Repository zu einem aktiven Teil der Bereitstellung von KI-Intelligenz entwickelt.

Thema: „Die Speichermauer im Zeitalter der KI durchbrechen - Herausforderungen und Möglichkeiten bei Speichern"

„Die Speichermauer im Zeitalter der KI durchbrechen - Herausforderungen und Möglichkeiten bei Speichern" Datum/Uhrzeit: 2. Juni 2026, um 14:00 Uhr.

2. Juni 2026, um 14:00 Uhr. Ort: Stand von AIC (N1106).

Das Panel besteht aus führenden Vertretern der Branche, die die kritische „Infrastrukturschicht" des KI-Stacks repräsentieren:

Michael Liang , Vorsitzender und CEO von AIC.

, Vorsitzender und CEO von AIC. Jason Hardy , VP Storage Technology bei NVIDIA.

, VP Storage Technology bei NVIDIA. Andy Pernsteiner, Field CTO bei VAST Data.

Highlights der AIC-Ausstellung

AIC wird zeigen, wie seine Hardware-Plattformen mit Ökosystem-Partnern integriert werden können, um moderne Datenherausforderungen zu lösen:

KI-Speicherlösungen mit NVIDIA CMX: AIC-Plattformen verfügen über NVIDIA Context Memory Platform (CMX), um Speicherbeschränkungen bei LLM-Inferenz zu überwinden. Die NVMe-SSD-basierte Architektur, integriert mit NVIDIA BlueField-4, ermöglicht den Einsatz von GPUs mit hoher Dichte für Videoanalysen und LLM-Dienste.

AIC-Plattformen verfügen über NVIDIA Context Memory Platform (CMX), um Speicherbeschränkungen bei LLM-Inferenz zu überwinden. Die NVMe-SSD-basierte Architektur, integriert mit NVIDIA BlueField-4, ermöglicht den Einsatz von GPUs mit hoher Dichte für Videoanalysen und LLM-Dienste. Hochleistungs-Computing: Neue GPU-Server-Plattformen mit höherer E/A-Bandbreite und geringerer Latenz für GenAI-Training, wissenschaftliche Simulationen und Unternehmensdatenanalyse.

Neue GPU-Server-Plattformen mit höherer E/A-Bandbreite und geringerer Latenz für GenAI-Training, wissenschaftliche Simulationen und Unternehmensdatenanalyse. Intelligentes Edge-Computing: GPU-Server mit geringer Tiefe, die für platzbeschränkte Edge-to-Cloud-Implementierungen entwickelt wurden und Multi-GPU-Skalierung für Smart City- und Industrieautomatisierung in Echtzeit unterstützen.

GPU-Server mit geringer Tiefe, die für platzbeschränkte Edge-to-Cloud-Implementierungen entwickelt wurden und Multi-GPU-Skalierung für Smart City- und Industrieautomatisierung in Echtzeit unterstützen. GPU-beschleunigte Plattformen: Integration von SCADA mit GPU-zentrierten Plattformen mit ultrahohem IOPS-Speicher zur Unterstützung datenintensiver KI-Workloads und Beschleunigung der End-to-End-Verarbeitung.

Michael Liang, Vorsitzender und CEO von AIC, erklärte: „Als Reaktion auf den grundlegenden Wandel bei KI-Workloads ist ein umfassendes Upgrade der KI-Infrastruktur unerlässlich. AIC fühlt sich geehrt, mit NVIDIA und VAST Data zusammenzuarbeiten, um gemeinsam grundlegende Plattformen zu entwickeln, die sich durch hohe Skalierbarkeit und extreme Leistung auszeichnen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, auch bei der nächsten Welle der KI einen Vorsprung zu haben."

Informationen zur Veranstaltung

Datum: 2. Juni - 5. Juni 2026

Öffnungszeiten der Ausstellung: 09:30 Uhr – 17:30 Uhr

Veranstaltungsort: 4F, TaiNEX 1

AIC-Stand: N1106

Informationen zu AIC

AIC ist ein weltweit führender Anbieter von Server- und Speicherlösungen. Wir verfügen über 30 Jahre Erfahrung mit hochdichten Speicherservern, Speicherserver-Barebones und Hochleistungscomputern/-servern. Die firmeneigenen Design-, Fertigungs- und Validierungskapazitäten gewährleisten, dass die Produkte äußerst flexibel und konfigurierbar sind. AIC hat seinen Hauptsitz in Taiwan und unterhält Büros und Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.aicipc.com.

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