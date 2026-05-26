AIC presenteert AI-infrastructuur van de volgende generatie en organiseert strategisch panel met NVIDIA en VAST Data op COMPUTEX 2026

TAIPEI, 27 mei 2026 /PRNewswire/ -- AIC, een toonaangevende leverancier van AI-opslag- en computeroplossingen, kondigt met trots zijn deelname aan COMPUTEX 2026 aan. Van 2 juni tot 5 juni presenteert AIC zijn nieuwste innovaties in TaiNEX 1, 4F, stand N1106, met een focus op de ontwikkeling van de infrastructuurlaag voor het tijdperk van agentische AI.

Strategisch panel: de geheugenmuur doorbreken

AIC to showcase Next-Generation AI Infrastructure at COMPUTEX 2026

Nu AI evolueert naar redeneermodellen en inferentie met lange contexten, wordt de sector geconfronteerd met een nieuw knelpunt: data efficiënt verplaatsen en beheren. Om dit aan te pakken, organiseert AIC een toonaangevend panel waarin wordt onderzocht hoe opslag evolueert van een passieve opslagplaats naar een actief onderdeel van AI-verwerking.

Onderwerp: "De geheugenmuur doorbreken in het AI-tijdperk: uitdagingen en kansen voor opslag"

Datum/tijdstip: 2 juni 2026 om 14:00 uur.

2 juni 2026 om 14:00 uur. Locatie: Stand van AIC (N1106).

Aan het panel nemen marktleiders deel die de cruciale 'infrastructuurlaag' van de AI-stack vormen:

Michael Liang , voorzitter en CEO van AIC.

, voorzitter en CEO van AIC. Jason Hardy , VP Storage Technology bij NVIDIA.

, VP Storage Technology bij NVIDIA. Andy Pernsteiner, Field CTO bij VAST Data.

Hoogtepunten van AIC op COMPUTEX

AIC demonstreert hoe zijn hardwareplatformen worden geïntegreerd met ecosysteempartners om moderne gegevensuitdagingen aan te pakken:

AI-opslagoplossingen met NVIDIA CMX: De AIC-platformen maken gebruik van het NVIDIA Context Memory Platform (CMX) om geheugenbeperkingen bij LLM-inferentie te overwinnen. De op NVMe SSD's gebaseerde architectuur wordt geïntegreerd met NVIDIA BlueField-4 om GPU-implementaties met hoge dichtheid te bieden voor videoanalyse en LLM-diensten.

Michael Liang, voorzitter en CEO van AIC, verklaarde: "In reactie op de fundamentele transitie in AI-workloads is een uitgebreide upgrade van de AI-infrastructuur van essentieel belang. AIC vindt het een eer om samen te werken met NVIDIA en VAST Data om gezamenlijk basisplatformen te ontwikkelen met een hoge schaalbaarheid en extreme prestaties. Ons doel is klanten in staat te stellen een voorsprong te behouden in de volgende golf van AI."

Informatie over het evenement

Datums: 2-5 juni 2026

Openingstijden van de beurs: 09:30-17:30

Locatie: 4F, TaiNEX 1

Stand van AIC: N1106

Over AIC

AIC is een wereldleider op het gebied van server- en opslagoplossingen. Het bedrijf beschikt over 30 jaar expertise in opslagservers met hoge dichtheid, barebones voor opslagservers en hoogwaardige computers en servers. Dankzij de interne ontwerp-, productie- en validatiecapaciteiten zijn de producten uiterst flexibel en configureerbaar. AIC heeft zijn hoofdkantoor in Taiwan en beschikt over kantoren en faciliteiten in de Verenigde Staten, Azië en Europa. Meer informatie vindt u op www.aicipc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987431/COMPUTEX2026_banner.jpg