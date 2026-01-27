Alektum Group firmiert nun unter dem Namen Myntro - Erstes Unternehmen in der EU, das den SDR-Status erhält

GÖTEBORG, Schweden, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Alektum Group hat sich in Myntro umbenannt und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht: Sie ist das erste Unternehmen in der Europäischen Union, das sich unter den neuen strengen regulatorischen Rahmenbedingungen der EU als Specialised Debt Restructurer (SDR) qualifiziert hat. Am 21. Januar 2026 wurde der SDR-Status formell erreicht.

Linus Singelman, VD

Der SDR-Status ermöglicht es Myntro, mehr Verantwortung für den Besitz und die Verwaltung notleidender Kredite, allgemein als Non-Performing Loans (NPLs) bezeichnet, zu übernehmen. Die Ernennung stellt einen wichtigen Schritt in den laufenden Bemühungen der EU dar, das Volumen notleidender Vermögenswerte innerhalb des europäischen Bankensystems zu reduzieren.

Seit Jahren stellen hohe Bestände an notleidenden Krediten eine strukturelle Herausforderung in ganz Europa dar. In mehreren Mitgliedstaaten haben diese Bestände die Fähigkeit der Banken eingeschränkt, Kredite an Haushalte und Unternehmen zu vergeben. Um diesem Problem zu begegnen, hat die EU einen speziellen, streng regulierten SDR-Rahmen für Institute eingeführt, die über die erforderliche Finanzkraft, Governance und Fachkompetenz verfügen, um notleidende Kredite sicher und effizient zu erwerben und zu verwalten.

Myntro ist das erste Unternehmen in der EU, das alle regulatorischen Anforderungen für den SDR-Status erfüllt, darunter eine starke finanzielle Widerstandsfähigkeit, fortschrittliche Risikomanagementfähigkeiten und nachgewiesene Erfahrung in der Bewertung, dem Besitz und der Verwaltung notleidender Kredite.

„Wir sind stolz darauf, das erste Unternehmen in Schweden und in der gesamten EU zu sein, das den SDR-Status erhalten hat und dort einen Beitrag leisten kann, wo es wirklich darauf ankommt", sagte Linus Singelman, CEO von Myntro. „Der SDR-Status ermöglicht es uns, ein stabileres Bankensystem zu unterstützen und gleichzeitig mehr Menschen dabei zu helfen, die Kontrolle über ihre finanzielle Situation zurückzugewinnen. Wir sehen dies als eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung."

Durch die Übernahme des Kreditmarktunternehmens Rediem Capital, die am 23. Januar abgeschlossen wurde, bietet Myntro nun auch Sparkonten für Privatkunden in mehreren EU-Märkten an. Die Einlagenfinanzierung ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierungsstrategie der Gruppe und unterstützt den Erwerb von Portfolios, während sie gleichzeitig ein skalierbares, langfristiges Wachstum ermöglicht.

In Kombination mit dem SDR-Status ermöglicht dies Myntro, Portfolioakquisitionen, einlagenfinanzierte Finanzierungen und Schuldendienstleistungen in einem einzigen Betriebsmodell zu integrieren – wodurch die Effizienz, mit der notleidende Kredite erworben, finanziert und verwaltet werden können, erheblich verbessert wird.

„Wir sind bereit, ein langfristiger und stabiler Partner für europäische Institutionen zu sein, die ihr NPL-Engagement in ihren Bilanzen reduzieren möchten", so Singelman weiter. „Der SDR-Status gibt uns die Möglichkeit, mehr Verantwortung zu übernehmen, kontrolliert zu wachsen und unserem Kerngeschäft treu zu bleiben – nämlich den Menschen hinter jeder Schuld anzuerkennen und Menschen in prekären finanziellen Situationen zu unterstützen."

SDR-Institutionen sind von den Kapitalabzugsregeln befreit, die für Banken und traditionelle Kreditinstitute in Bezug auf notleidende Kredite gelten. Dies ermöglicht es spezialisierten Akteuren wie Myntro, notleidende Vermögenswerte aus bilanzieller Sicht effizienter zu verwalten. Ziel ist es, einen professionellen und gut funktionierenden Buy-Side-Markt für notleidende Kredite zu etablieren – eine Entwicklung, die die EU als entscheidend für die Verringerung des Systemrisikos ansieht.

Nach Angaben der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde belief sich das Volumen notleidender Kredite in der EU und im gesamten EWR im dritten Quartal 2025 auf 373 Milliarden Euro.

„Das sind beträchtliche Volumina, bei denen wir bereits über die Größe und Kapazität verfügen, um einen bedeutenden Einfluss auszuüben", sagte Singelman. „Myntro ist mit einem NPL-Portfolio von rund 7 Milliarden SEK und Einlagenfinanzierungen von rund 10 Milliarden SEK stark positioniert und bietet sowohl finanzielle Stabilität als auch operative Größe. Für uns ist dies der nächste Schritt in einer mehr als 30-jährigen Entwicklung – von einem in Göteborg ansässigen Inkassounternehmen und frühen NPL-Investor zum ersten Unternehmen in Europa, das den SDR-Status erreicht hat."

Der neue Name und die neue Marke der Gruppe, Myntro, werden in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in allen Märkten der Gruppe eingeführt.

Informationen zu Myntro

Myntro ist ein europäisches Finanzinstitut mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Aufbau eines nachhaltigeren Finanzsystems in ganz Europa. Wir sind spezialisiert auf Investitionen in notleidende Kredite und die Verwaltung von Schuldenportfolios, unterstützt durch einlagenfinanzierte Sparprodukte.

Myntro wurde in Schweden gegründet, hat seinen Hauptsitz in Göteborg und ist mit einem Team von rund 500 Mitarbeitern in 10 Märkten tätig. Wir arbeiten eng mit Banken, Unternehmen und Privatpersonen zusammen, um Kapital freizusetzen, Cashflows zu stärken und Menschen dabei zu helfen, die Kontrolle über ihre Finanzen zurückzugewinnen.

Verantwortungsbewusstes Schuldenmanagement steht im Mittelpunkt unseres Ansatzes. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen mit einer starken werteorientierten Kultur wollen wir das Risiko einer Überschuldung verringern und zu einer gesünderen Wirtschaft beitragen – einer Wirtschaft, in der Privatpersonen ihre persönlichen Finanzen im Gleichgewicht halten können und Unternehmen sich darauf verlassen können, dass sie bezahlt werden.

Myntro erzielt einen Jahresumsatz von rund 250 Millionen Euro und ist als reguliertes Kreditmarktinstitut mit SDR-Status unter der Aufsicht der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde tätig.

