Grupa Alektum zmienia się w Myntro - pierwszą firmę w UE, która uzyskała status SDR

GÖTEBORG (Szwecja), 27 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Grupa Alektum zmieniła się w Myntro, osiągając tym samym ważny kamień milowy stając się pierwszą firmą w Unii Europejskiej, która uzyskała status podmiotu wyspecjalizowanego w restrukturyzacji zadłużenia (SDR) zgodnie z nowymi, rygorystycznymi ramami regulacyjnymi UE. Status SDR został formalnie uzyskany 21 stycznia 2026 r.

Linus Singelman, VD

Status SDR umożliwia Myntro przejęcie większej odpowiedzialności za własność i zarządzanie kredytami zagrożonymi, powszechnie określanymi jako kredyty zagrożone (NPL). Nadanie tego statusu stanowi kluczowy krok na drodze do realizacji bieżących działań UE mających na celu zmniejszenie ilości aktywów zagrożonych w europejskim systemie bankowym.

Od lat wysoki poziom kredytów zagrożonych stanowi strukturalne wyzwanie w całej Europie. W kilku państwach członkowskich wielkość tych kredytów ograniczyła zdolność banków do udzielania kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom. Aby rozwiązać ten problem, UE wprowadziła specjalne, ściśle regulowane ramy SDR dla instytucji posiadających siłę finansową, system zarządzania i fachową wiedzę, niezbędne do bezpiecznego i skutecznego nabywania kredytów zagrożonych i zarządzania nimi.

Myntro jest pierwszą firmą w UE, która spełnia wszystkie wymogi regulacyjne dotyczące statusu SDR, w tym silną odporność finansową, zaawansowane możliwości zarządzania ryzykiem oraz udokumentowane doświadczenie w wycenie, posiadaniu i zarządzaniu zagrożonymi wierzytelnościami.

„Jesteśmy dumni z tego, że jako pierwsza firma w Szwecji i całej UE uzyskaliśmy status SDR i możemy wnieść swój wkład tam, gdzie ma to naprawdę znaczenie - powiedział Linus Singelman, dyrektor generalny Myntro. - Status SDR pozwala nam wspierać bardziej stabilny system bankowy, pomagając jednocześnie większej liczbie osób odzyskać kontrolę nad swoją sytuacją finansową. Uważamy, że jest to ważna odpowiedzialność społeczna".

Dzięki przejęciu firmy Rediem Capital, działającej na rynku kredytowym, które zostało sfinalizowane 23 stycznia, Myntro oferuje obecnie również rachunki oszczędnościowe dla klientów detalicznych na kilku rynkach UE. Finansowanie depozytowe jest kluczowym elementem strategii finansowej grupy i wspiera nabywanie portfeli, umożliwiając jednocześnie skalowalny, długoterminowy wzrost.

W połączeniu ze statusem SDR pozwala to Myntro zintegrować nabywanie portfeli, finansowanie z depozytów i obsługę zadłużenia w jednym modelu operacyjnym, co znacznie poprawia efektywność nabywania, finansowania i zarządzania kredytami zagrożonymi.

„Jesteśmy gotowi na długoterminową i stabilną współpracę z instytucjami europejskimi, które chcą zmniejszyć ekspozycję na kredyty zagrożone w swoich bilansach - kontynuował Singelman. - Status SDR daje nam narzędzia, dzięki którym możemy wziąć na siebie większą odpowiedzialność, rozwijać się w kontrolowany sposób i pozostać wierni podstawowej działalności naszej firmy, jaką jest dostrzeganie osoby stojącej za każdym długiem i wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej".

Instytucje SDR są zwolnione z zasad dotyczących odpisów kapitałowych, które mają zastosowanie do banków i tradycyjnych instytucji kredytowych w odniesieniu do kredytów zagrożonych. Dzięki temu wyspecjalizowane podmioty, takie jak Myntro, mogą efektywniej zarządzać aktywami zagrożonymi z punktu widzenia bilansu. Celem jest stworzenie profesjonalnego i dobrze funkcjonującego rynku kupna kredytów zagrożonych - rozwój, który UE uważa za kluczowy dla ograniczenia ryzyka systemowego.

Według Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, w trzecim kwartale 2025 r. wartość kredytów zagrożonych w całej UE i EOG wyniosła 373 mld euro.

„To znaczne kwoty, a my dysponujemy już skalą i możliwościami, aby wywrzeć znaczący wpływ - powiedział Singelman. - Myntro ma silną pozycję dzięki portfelowi kredytów zagrożonych o wartości około 7 mld SEK i finansowaniu depozytowym w wysokości około 10 mld SEK, co zapewnia zarówno stabilność finansową, jak i skalę operacyjną. Dla nas oznacza to kolejny krok w ponad 30-letniej podróży - od firmy windykacyjnej z siedzibą w Göteborgu i jednego z pierwszych inwestorów NPL do pierwszej firmy w Europie, która uzyskała status SDR".

Nowa nazwa i marka grupy, Myntro, zostanie wdrożona na wszystkich rynkach, na których działa Grupa, w pierwszej połowie 2026 roku.

Myntro

Myntro to europejska instytucja finansowa z ponad 30-letnim doświadczeniem w budowaniu bardziej zrównoważonego systemu finansowego w całej Europie. Specjalizuje się w inwestowaniu w kredyty zagrożone i zarządzaniu portfelami wierzytelności, przy wsparciu produktów oszczędnościowych finansowanych z depozytów.

Założona w Szwecji i mająca siedzibę w Göteborgu firma Myntro działa na 10 rynkach i zatrudnia około 500 pracowników. Ściśle współpracuje z bankami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi, pomagając im uwolnić kapitał, wzmocnić przepływy pieniężne i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Odpowiedzialne zarządzanie długiem ma kluczowe znaczenie dla podejścia firmy. Łącząc głęboką wiedzę specjalistyczną z silną kulturą opartą na wartościach, dąży do zmniejszenia ryzyka nadmiernego zadłużenia i tworzenia zdrowszej gospodarki, w której osoby fizyczne mogą utrzymać zrównoważone finanse osobiste, a przedsiębiorstwa mogą polegać na terminowych płatnościach.

Myntro generuje roczne przychody w wysokości około 250 mln EUR i działa jako regulowana instytucja rynku kredytowego posiadająca status SDR pod nadzorem szwedzkiego organu nadzoru finansowego.

