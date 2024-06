AliExpress verlost mehr als 1.000 Tickets für die UEFA EURO 2024TM

MÜNCHEN, 31. Mai 2024 /PRNewswire/ -- AliExpress, ein internationaler Online-Einzelhandelsmarktplatz, der zur Alibaba International Digital Commerce Group gehört, wird im Rahmen seiner Werbekampagnen rund um die UEFA EURO 2024™ mehr als 1.000 Tickets für die UEFA EURO 2024™ verschenken. Zusätzlich profitieren Shopper von attraktiven Rabatten – darunter unter anderem der Choice Day und der große Summer Sale.

Dieses Highlight für Sportbegeisterte reiht sich in die Liste der diesjährigen aufregenden News von AliExpress ein, darunter unter anderem die Ernennung als erster globaler E-Commerce-Sponsor der UEFA EURO 2024™. AliExpress investiert Budgets in Millionenhöhe in Rabatte, Angebote und interaktive Gewinnspiele, um Shopper und Sportfans während des Turniers eine Freude zu machen und gleichzeitig das Nutzererlebnis für die globale Kundschaft zu verbessern.

Highlights der Promotion-Kampagnen von AliExpress während der UEFA EURO 2024™ sind:

Choice Day und Summer Sale – AliExpress veranstaltet vom 1. bis 7. Juni einen ‚ Choice Day ' mit dem Thema „Sommerkarneval", gefolgt von einem Summer Sale vom 17. bis 23. Juni, bei dem es bis zu 70 % Rabatt auf eine große Auswahl an Produkten gibt.

– AliExpress veranstaltet vom 1. bis 7. Juni einen ‚ ' mit dem Thema „Sommerkarneval", gefolgt von einem vom 17. bis 23. Juni, bei dem es bis zu 70 % Rabatt auf eine große Auswahl an Produkten gibt. ‚Weniger ausgeben, mehr bekommen', interaktives Spiel um zeitlich begrenzte Preise. Während der Fußballspiele der UEFA EURO 2024 TM vom 14. Juni bis 14. Juli müssen sich alle teilnahmeberechtigten AliExpress-Nutzer:innen nur in die AliExpress-App einloggen und ihr Smartphone innerhalb von 10 Minuten nach einem Tor schütteln, um die Chance zu haben, Rabatte von bis zu 50 % auf ausgewählte Produkte zu erhalten. Es gibt zudem die Chance, Tickets für die UEFA EURO 2024 TM Spiele zu gewinnen sowie Rabattgutscheine im Wert von jeweils bis zu 500 €. Zudem werden ausgewählte Artikel für nur 0,01 € angeboten.

AliExpress Choice, der Premium-Einkaufsservice der Plattform, bietet kostenlosen Versand für Bestellungen über 10 €, mit Versandzeiten von 5 bis 12 Tagen für die meisten europäischen Länder, einschließlich Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien. Kund:innen aus den meisten europäischen Ländern können außerdem Produkte von Choice kostenlos zurückschicken.

„Als exklusiver globaler E-Commerce-Sponsor der UEFA EURO 2024TM freuen wir uns sehr, unseren Kund:innen ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis bieten zu können, insbesondere denjenigen, die sich für Fußball begeistern", so Gary Topp, European Commercial Director, AliExpress. „Der Choice Day und die Summer Sales bieten nicht nur fantastische Rabatte, sondern auch die Möglichkeit, sich mit unserer Community durch unterhaltsame Aktivitäten rund um das Thema Fußball auszutauschen – das macht die Vorfreude auf die UEFA EURO 2024™ noch größer."

Über AliExpress

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine Business-to-Consumer (B2C) E-Commerce-Plattform, die es Verbraucher:innen weltweit ermöglicht, direkt bei Hersteller:innen und Händler:innen in China und auf der ganzen Welt einzukaufen. Neben der globalen englischsprachigen Version ist die AliExpress-Plattform auch in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2425719/AliExpress_to_Give_Away_Over_1_000_UEFA_EURO_2024_to_Shoppers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2422324/4734145/AliExpress_x_Euro_Logo.jpg