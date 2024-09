ANTHBOT präsentiert innovativen Roboter-Rasenmäher „Genie" für ein echtes Out-of-the-Box-Erlebnis

– Rasenpflege mit KI-Power

HONGKONG, 30. August 2024 /PRNewswire/ -- ANTHBOT wird in Kürze sein mit Spannung erwartetes innovatives Produkt, den „Genie" Mähroboter, auf Kickstarter anbieten. ANTHBOT ist ein Pionier und Entwickler in der Robotikbranche. Das Unternehmen hat bereits übers 10 Millionen Roboter-LiDars und Kehrroboter entwickelt und hergestellt. Jetzt erweitert ANTHBOT sein Angebot um Lösungen für die Rasenpflege im Freien und setzt damit einen wichtigen Meilenstein in seiner Entwicklung. Der „Genie" ist nicht einfach nur ein Rasenmäher, sondern bietet Benutzerinnen und Benutzern ein wirklich nahtloses Erlebnis, das die Ineffizienzen und komplizierten Einstellungen beseitigt, die oft mit herkömmlichen Rasenmähern verbunden sind.

ANTHBOT Genie Robot Mower: A Bright Future for Lawn Care

Einfach und benutzerfreundlich

Der ANTHBOT „Genie" vereinfacht die Rasenpflege durch seine intuitive Ein-Klick-Bedienung. Besonders benutzerfreundlich für alle, die gerne ihren Rasen pflegen, denen der Umweltschutz wichtig ist oder die ein stressiges Leben führen. Die wichtigsten Merkmale sind:

RTK- und QuadVision-Technologie: Durch die Integration von RTK (Real-time kinematic) und QuadVision Positioning Navigation Technology verfügt der ANTHBOT „Genie" über eine Positionsgenauigkeit im Zentimeterbereich und ist in der Lage, in vom Menschen angelegten Umgebungen effektiv zu navigieren. Dies ermöglicht ein effizientes, flächendeckendes Mähen von Flächen bis zu 3000 m². Der ANTHBOT „Genie" ist in der Lage, aktiv Grenzen zu erkennen und Hindernisse zu umfahren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Begrenzungsdrähte zu installieren. Dies macht ihn zu einer echten Plug-and-Play-Lösung, die Ihnen viel Zeit und Energie spart.

ACC Technical Mapping: Der ANTHBOT „Genie" ist mit einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung (ACC) ausgestattet. Das bedeutet, dass der „Genie" in Bezug auf die Kartierung über die Fähigkeiten von Level 4 des vollständig autonomen Fahrens verfügt. ANTHBOT Genie kann die Grenzen des Rasens automatisch erkennen und den Kartierungsprozess selbstständig durchführen.

Intelligentes Management: Der ANTHBOT „Genie" ist ein KI-gesteuerter Roboter für die Rasenpflege und damit ein echter Experte. Er sorgt für eine wirklich professionelle Rasenpflege, indem er automatisch die Regel „oberes Drittel der Blätter entfernen" befolgt. Aktivieren Sie einfach die intelligente Managementfunktion in der App, und der ANTHBOT „Genie" führt automatisch einen umfassenden Kartierungsprozess durch. Es passt Mähpläne intelligent an, basierend auf der Rasengröße, der Grashöhe, der Jahreszeit, dem Wetter, der Temperatur, der Tageszeit usw. Wir sorgen dafür, dass Ihr Rasen gesund und ordentlich getrimmt bleibt. Der eingebaute Regensensor erkennt Niederschläge in Echtzeit und sorgt dafür, dass das Gerät bei Regen automatisch in die Ladestation zurückkehrt. Die Wasserdichtigkeit nach IPX6 gewährleistet Schutz gegen starkes Strahlwasser unter verschiedenen Bedingungen wie Regenwasser und Gartenbewässerung.

Verfügbarkeit

Machen Sie sich bereit für den Start des ANTHBOT „Genie" auf Kickstarter am 5. September um 11.00 Uhr EDT bzw. 8.00 Uhr PDT. Folgen Sie unserer Pre-Launch-Seite und sichern Sie sich Ihren „Genie" zum exklusiven Tiefstpreis von 599,- USD. UND treten Sie unserer Facebook-Gruppe bei, um einen „Genie" Mähroboter zu gewinnen. Lassen Sie sich dieses zeitlich begrenzte Angebot nicht entgehen.

Informationen zu ANTHBOT

ANTHBOT wurde 2017 gegründet und hat sich die Verbesserung des täglichen Lebens durch innovative Robotiklösungen zum Ziel gesetzt. Mit der Einführung des „Genie" Mähroboters bieten wir unseren Kundinnen und Kunden bessere und hochwertigere Erfahrungen bei der Rasenpflege.

Medienkontakt:

E-Mail-Adresse: [email protected]

