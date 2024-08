ANTHBOT présente Genie, le robot tondeuse innovant pour une expérience exceptionnelle

-- L'entretien de la pelouse optimisé par l'IA

HONG KONG, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- ANTHBOT s'apprête à lancer Genie, son robot tondeuse très attendu, sur Kickstarter. L'équipe ANTHBOT est un pionnier et un développeur dans l'industrie de la robotique. Elle a dirigé et fabriqué plus de dix millions de lidars robotisés et de robots de balayage. Aujourd'hui, ANTHBOT étend son expertise aux solutions d'entretien des pelouses extérieures, marquant ainsi une étape importante dans son développement. Genie n'est pas une simple tondeuse à gazon ; elle offre aux utilisateurs une expérience véritablement transparente, en s'attaquant aux inefficacités et aux configurations compliquées souvent associées aux tondeuses à gazon traditionnelles.

Simple et convivial

Le Genie d'ANTHBOT simplifie l'entretien du gazon grâce à son fonctionnement intuitif en un seul clic. Particulièrement pratique pour ceux qui aiment entretenir leur pelouse, qui donnent la priorité à la protection de l'environnement ou qui ont un agenda bien rempli. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

Technologie RTK et QuadVision : L'intégration des technologies de navigation RTK (cinématique en temps réel) et de positionnement QuadVision confère à l'ANTHBOT Genie une précision de positionnement de l'ordre du centimètre et la capacité de naviguer efficacement dans des environnements semblables à ceux des humains. Cette approche permet de tondre efficacement et intégralement des surfaces allant jusqu'à 3 000 m². ANTHBOT Genie peut identifier activement les limites et éviter les obstacles, ce qui élimine la nécessité d'installer des fils de délimitation et en fait une solution prête à l'emploi qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie.

Cartographie technique pour une vitesse adaptative : ANTHBOT Genie est équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Cela signifie qu'en termes de cartographie, Genie possède des capacités de conduite entièrement autonome de niveau 4. ANTHBOT Genie peut détecter automatiquement les limites de la pelouse et compléter le processus de cartographie de manière autonome.

Gestion intelligente : ANTHBOT Genie est un robot expert en entretien des pelouses doté d'une intelligence artificielle. Il permet d'obtenir un entretien véritablement professionnel du gazon en suivant automatiquement la règle du « tiers supérieur de la feuille ». Il suffit d'activer la fonction de gestion intelligente dans l'application, et ANTHBOT Genie effectue automatiquement un processus de cartographie complet. Il personnalise intelligemment les programmes de tonte en fonction de la taille de la pelouse, de la hauteur de l'herbe, de la saison, du temps, de la température, de l'heure de la journée, etc. Veiller à ce que votre pelouse reste en bonne santé et bien taillée. Son capteur de pluie intégré détecte les précipitations en temps réel, ce qui lui permet de retourner automatiquement sur sa station d'accueil en cas de pluie. Sa résistance à l'eau IPX6 garantit une protection contre les projections d'eau dans diverses conditions, telles que l'eau de pluie et l'irrigation des jardins.

Disponibilité

Préparez-vous au lancement de l'ANTHBOT Genie sur Kickstarter le 5 septembre à 11h00 EDT / 8h00 PDT. Suivez notre page de pré-lancement pour obtenir votre Genie au prix exclusif de 599 dollars. ET rejoignez notre groupe Facebook pour gagner le robot tondeuse Genie. Ne manquez pas cette offre à durée limitée.

À propos d'ANTHBOT

Fondé en 2017, ANTHBOT se consacre à l'amélioration de la vie quotidienne grâce à des solutions robotiques innovantes. Avec le lancement de la tondeuse robotisée Genie, nous continuons à vous offrir des expériences de meilleure qualité en matière d'entretien des pelouses.

