Anycubic stellt auf der US Rapid+TCT 2024 zwei neue intelligente 3D-Drucker vor

LOS ANGELES, 29. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Anycubic präsentierte seine neuesten Innovationen an der Spitze des 3D-Drucks während der TCT Show 2024. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörten die Vorstellung des Kobra 3 Combo und des Photon Mono M7 Pro. Parallel zu diesen Fortschritten hat Anycubic auch seine neueste Software, Kunststoffe und Filamente vorgestellt, die allesamt darauf ausgelegt sind, die Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit zu verbessern. In dem Bestreben, die Kreativität und das Engagement der Gemeinschaft zu fördern, kündigte Anycubic auch den Start der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel des User Co-Creation Challenge auf seiner Online-Community Makeronline an. Ziel dieser Initiative ist es, Anwendern weltweit die Möglichkeit zu geben, den Mehrfarbendruck und hochpräzise Anwendungen zu erforschen und neu zu gestalten.

Anycubic Showcases Two Latest Intelligent 3D Printers at US Rapid+TCT 2024

Der Kobra 3 Combo, ein Mehrfarben-FDM-Drucker, baut auf dem Kobra 3 mit gesteigerter Geschwindigkeit auf und verfügt über die innovative Anycubic Color Engine (ACE) sowie über Verbesserungen für einen besseren Farbdruck. Der Photon Mono M7 Pro unterstreicht mit seiner intelligenten Unterstützung und seiner 14K-Präzision das Engagement von Anycubic, die Grenzen der Harzdrucktechnologie für Verbraucher zu erweitern.

„Wir freuen uns darauf, unsere neuen Produkte in L.A. zu präsentieren", sagte James Ouyang, Mitbegründer von Anycubic. „Bei einer Vor-Ort-Erfahrung können sie die beiden Produkte in der Praxis kennen lernen. Sie gehen über bloße Zahlen und Funktionen hinaus: Anycubic berücksichtigt bei jeder unserer Lieferungen viele Faktoren."

Anycubic Kobra 3 Combo: Mehrfarbiger 3D-Druck auf dem Vormarsch

Der Anycubic Kobra 3 Combo hat nach seiner Markteinführung im Mai 2024 große Aufmerksamkeit für seine Funktionalität erregt. Ausgestattet mit der fortschrittlichen Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro), bietet der Anycubic Kobra 3 Combo mehrfarbigen 3D-Druck mit bedeutenden Firmware-Upgrades und einer Zusammenarbeit mit PANTONE. ACE Pro unterstützt bis zu acht Farben gleichzeitig und verfügt über eine RFID-Erkennung für nahtlose Qualität, eine aktive Trocknungsfunktion zur Bekämpfung von Feuchtigkeit und eine intelligente Seitentrocknung für 24-Stunden-Drucksessions. Das Anti-Tangling-Design sorgt für sanfte Farbübergänge, minimiert den Abfall und steigert die Effizienz. Ergänzt durch die Anycubic App, den Slicer und die Community-Plattform Makeronline bietet der Kobra 3 Combo ein umfassendes und benutzerfreundliches Mehrfarbdruckerlebnis.

Anycubic Photon Mono M7 Pro: Präzision und Geschwindigkeit neu definiert

Die LCD-Produktlinie von Anycubic hat Benutzer von Harzdruckern immer wieder begeistert, und der Photon Mono M7 Pro ist da keine Ausnahme. Mit einer Auflösung von 14K und schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 130 mm/h mit normalem Harz und bis zu 170 mm/h mit Hochgeschwindigkeitsharz ist er in jeder Phase des Desktop-Druckprozesses hervorragend. Der Photon Mono M7 Pro steht für hochpräzisen Kunstharzdruck mit einer Auflösung von 14K (13312×5120) und XY-Achsenmaßen von 16,8 ×24,8 μm, die eine beispiellose Detailtreue und Genauigkeit gewährleisten. Der Drucker verwendet einen intelligenten Algorithmus für die Lichtgleichmäßigkeit, um eine Lichtverteilung von über 90 % über das Sieb zu gewährleisten und so eine gleichbleibende Druckqualität sicherzustellen. Sein dynamisches System zur Kompensation der Lichtintensität passt die Lichtleistung auf der Grundlage der Harzflussrate und der Druckoberfläche an und optimiert die Belichtung für höhere Erfolgsquoten beim Drucken. Der integrierte Harzbehälter mit dynamischer Temperaturregelung und einem zirkulierenden Heizungsrohr gewährleistet einen gleichmäßigen Harzfluss und eine gleichmäßige Viskosität, was für eine präzise Modellbildung entscheidend ist. Der Drucker verfügt außerdem über eine automatische Harznachfülleinheit, die bis zu 750 ml Harz nachfüllt, und unterstützt die Harzentnahme per Knopfdruck. Kombiniert mit einem nivellierungsfreien Setup und der verbesserten Photon Workshop Software für verbesserte Support-Erzeugung und Slicing, setzt der Photon Mono M7 Pro einen neuen Standard für Effizienz und Zuverlässigkeit.

Zusätzlich zu den Produktpräsentationen lud Anycubic Anwender aus aller Welt, kommerzielle Partner und Medienfreunde zu ausführlichen Gesprächen über die sich entwickelnden Bedürfnisse von 3D-Anwendern ein. „Kunden haben auf dem Markt viele Optionen zur Auswahl haben, von teuren Systemen mit überwältigenden Funktionen bis hin zu übermäßig vereinfachten Systemen, die den Druckanforderungen nicht gerecht werden. Anycubic konzentriert sich auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Effizienz", so Ouyang.

3D-Druck für alle: Das Engagement von Anycubic für benutzerzentrierte Innovation

Anycubic ist mit seinen innovativen Produkten und Lösungen weiterhin führend in der Desktop-3D-Druckindustrie. Anycubic ist seit langem für seine intelligenten LCD-Drucker bekannt und gehört auch zu den Marken, die ihren Kunden mehrfarbige FDM-Drucker anbieten, was für ihre robusten F&E-Fähigkeiten und ihr Engagement für die Zufriedenheit der Anwender spricht. Der Kobra 3 Combo setzt einen neuen Standard für eine zugängliche und farbenfrohe 3D-Drucktechnologie und bietet vielseitige Druckoptionen von einfachen Vierfarbdrucken bis hin zu komplizierten Achtfarbdesigns. Anycubic geht auf die unterschiedlichen Herausforderungen globaler Anwender ein und integriert fortschrittliche Funktionen wie den Seitentrocknungsmechanismus der Kobra 3 Combo in die Anycubic Color Engine, der Feuchtigkeit bekämpft und die Präzision des Farbdrucks verbessert. Ebenso sorgt die dynamische Temperaturregelung des Photon Mono M7 Pro für einen optimalen Harzfluss auch in kälteren Klimazonen und garantiert so eine gleichbleibende Druckqualität.

Die Modell-Community-Website von Anycubic, Makeronline, startete im April dieses Jahres ihre erste Saison-Challenge, „Color Our World". An der ersten Saison nahmen 120 herausragende Designer aus der ganzen Welt teil. Während viele Modellbau-Websites verschiedene Wettbewerbe veranstalten, ist Makeronline die erste Website der Welt, die ein Wettbewerbsformat als Hauptthema verwendet. Dies hat das Wettbewerbssystem im Bereich der Modellierung aufgewertet und mehr Designern eine Plattform geboten, ihren Wert zu erkennen. Anycubic wird am 1. Juli offiziell die zweite Staffel der Challenge „Coloring My City" starten. Mit diesem Thema können herausragende Designer die lebendigen und farbenfrohen Aspekte der Städte, in denen wir jeden Tag leben, zum Ausdruck bringen. Diese Initiative zielt auch darauf ab, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie eng der 3D-Druck mit unserem täglichen Leben verbunden ist, sei es ein Schild, ein Symbol, eine öffentliche Einrichtung, ein Stadtmodell oder ein einzigartiges Gebäude, das durch 3D-Druck realisiert wurde.

Die Rapid+TCT 2024 hat Anycubic durch die intensive Kommunikation mit Besuchern aus aller Welt wertvolle Erkenntnisse gebracht. Diese Interaktion wird Anycubics zukünftige Innovationen und Produkteinführungen inspirieren und die Position des Unternehmens als Marktführer in der 3D-Druckindustrie weiter festigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie Anycubic am Stand 1661 im Los Angeles Convention Center

