Anycubic présente deux imprimantes 3D intelligentes de dernière génération au salon américain Rapid+TCT 2024

LOS ANGELES, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- Anycubic a présenté ses dernières innovations pionnières du domaine de l'impression 3D à l'occasion du salon TCT 2024. La Kobra 3 Combo et la Photon Mono M7 Pro ont été dévoilées lors de cet événement. En complément de ces avancées, Anycubic a également dévoilé ses derniers logiciels, résines et filaments, tous destinés à enrichir l'expérience utilisateur et augmenter la polyvalence des produits. Anycubic a également annoncé le lancement très attendu de la deuxième saison du défi de cocréation des utilisateurs sur sa communauté en ligne Makeronline, et ce dans le but d'encourager la créativité et l'engagement communautaire. Cette initiative entend encourager les utilisateurs du monde entier à explorer et innover dans le domaine de l'impression multicolore et des applications nécessitant une haute précision.

La Kobra 3 Combo, une imprimante FDM multicolore, est une évolution de la Kobra 3, dont la vitesse a été améliorée. Elle est dotée d'un moteur de couleur Anycubic (Anycubic Color Engine, ACE) innovant, ainsi que des améliorations pour les impressions en couleur. La Photon Mono M7 Pro, dotée d'une assistance intelligente et d'une précision de 14K, illustre l'engagement d'Anycubic à repousser les frontières de la technologie d'impression sur résine destinée au grand public.

« Nous sommes ravis de présenter nos nouveaux produits à Los Angeles », a déclaré le cofondateur d'Anycubic, James Ouyang. « Une expérience sur site leur permet de se familiariser avec les deux produits. Elles représentent bien plus que des données et des caractéristiques élaborées. Anycubic tient compte de nombreux facteurs pour chacune de ses réalisations », ajoute-t-il.

Anycubic Kobra 3 Combo : Amélioration de l'impression 3D polychrome

Depuis son lancement en mai 2024, la Anycubic Kobra 3 Combo a suscité l'intérêt de tous grâce à ses fonctionnalités. Équipée du moteur de couleur Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) et développée en collaboration avec PANTONE, la Kobra 3 Combo d'Anycubic rend l'impression 3D multicolore plus facile grâce à des mises à jour majeures de son micrologiciel. Prenant en charge jusqu'à huit couleurs simultanément, l'ACE Pro intègre la reconnaissance RFID pour garantir une qualité impeccable, une fonctionnalité de séchage actif pour prévenir l'humidité, et un séchage latéral intelligent permettant des sessions d'impression de 24 heures. Sa conception anti-enchevêtrement assure des transitions de couleur fluides, réduisant les déchets et augmentant l'efficacité. Avec l'application Anycubic, un découpeur et la plateforme communautaire Makeronline, la Kobra 3 Combo offre une expérience d'impression multicolore complète et conviviale.

Anycubic Photon Mono M7 Pro : Une précision et une rapidité réinventées

La gamme LCD d'Anycubic a toujours enchanté les utilisateurs d'imprimantes à résine, et la Photon Mono M7 Pro ne fait pas exception. Dotée d'une résolution de 14K et de vitesses d'impression allant jusqu'à 130 mm/h avec de la résine ordinaire, et pouvant atteindre 170 mm/h avec de la résine haute vitesse, elle excelle à chaque étape du processus d'impression de bureau. La Photon Mono M7 Pro incarne l'impression de résine haute précision avec sa résolution de 14K (13312×5120) et ses mesures d'axe XY de 16,8×24,8 μm, garantissant un niveau de détail et de précision inégalé. L'imprimante utilise un algorithme intelligent assurant une uniformité de la lumière de plus de 90 % sur toute la surface de l'écran, assurant ainsi une qualité d'impression constante. Son système de compensation dynamique de l'intensité lumineuse ajuste la puissance lumineuse en fonction du débit de résine et de la surface d'impression, optimisant ainsi l'exposition pour améliorer les taux de réussite d'impression. La cuve à résine intègre un capteur de température dynamique et un tube de chauffage en circulation pour assurer un écoulement constant de la résine et un contrôle précis de sa viscosité, facteurs essentiels pour la création de modèles. L'imprimante est également équipée d'une unité de recharge automatique de résine capable de recharger jusqu'à 750 ml et de collecter la résine en un seul clic, offrant un confort maximal à l'utilisateur. Grâce à une configuration sans nivellement et à la mise à jour du logiciel Photon Workshop pour une génération de supports optimisée et un découpage amélioré, la Photon Mono M7 Pro établit un nouveau standard en termes d'efficacité et de fiabilité.

En plus de présenter ses produits, Anycubic a convié des utilisateurs du monde entier, des partenaires commerciaux et des représentants des médias à participer à des discussions approfondies sur l'évolution des besoins des utilisateurs de l'impression 3D. « Avec l'embarras du choix sur le marché entre des solutions onéreuses regorgeant de fonctionnalités et des solutions trop simplifiées qui ne répondent pas aux besoins d'impression, Anycubic privilégie l'équilibre entre coût et efficacité », a déclaré M. Ouyang.

L'impression 3D pour tous : L'engagement d'Anycubic en faveur de l'innovation centrée sur l'utilisateur

Anycubic continue de dominer l'industrie de l'impression 3D de bureau grâce à ses produits et solutions innovants. Reconnue depuis longtemps pour sa gamme d'imprimantes LCD intelligentes, Anycubic se distingue également en proposant des imprimantes FDM multicolores, illustrant ainsi ses solides capacités en recherche et développement et son engagement envers la satisfaction des utilisateurs. La Kobra 3 Combo établit une nouvelle norme en matière de technologie d'impression 3D accessible et colorée, en proposant des options polyvalentes allant de simples impressions en quatre couleurs à des conceptions complexes en huit couleurs. Pour relever les défis variés des utilisateurs internationaux, Anycubic intègre des fonctionnalités avancées telles que le mécanisme de séchage latéral de la Kobra 3 Combo dans son moteur couleur, qui combat l'humidité et améliore la précision de l'impression couleur. La cuve à résine de la Photon Mono M7 Pro, avec son contrôle dynamique de la température, assure un écoulement optimal de la résine même dans des environnements froids, garantissant une qualité d'impression constante.

Le site web de la communauté de modèles d'Anycubic, Makeronline, a lancé son premier défi saisonnier, Color Our World, au mois d'avril de cette année. La première saison a rassemblé 120 créateurs exceptionnels venus des quatre coins du monde. Alors que de nombreux sites web de modèles organisent divers concours, Makeronline se distingue en étant le premier au monde à adopter le format innovant du 2concours-défi. Cela a contribué à renforcer le système de compétition dans le domaine de la modélisation, offrant ainsi une plateforme à davantage de concepteurs pour qu'ils reconnaissent leur valeur. Anycubic lancera officiellement le défi de la deuxième saison, intitulé Coloring My City, le 1er juillet. Grâce à ce thème, les concepteurs exceptionnels pourront mettre en lumière les aspects vibrants et colorés des villes que nous habitons. Cette initiative vise également à mettre en avant la relation directe entre l'impression 3D et notre vie quotidienne, que ce soit à travers des enseignes, des symboles, des équipements publics, des maquettes urbaines ou des bâtiments uniques réalisés grâce à cette technologie.

La participation au salon Rapid+TCT 2024 a permis à Anycubic d'acquérir des informations précieuses lors de discussions approfondies avec des visiteurs venus du monde entier. Ces échanges devraient inspirer les futures innovations et lancements de produits d'Anycubic, consolidant ainsi sa position de leader dans l'industrie de l'impression 3D.

Pour plus d'informations, rendez-vous au stand 1661 d'Anycubic au Centre de congrès de Los Angeles (Los Angeles Convention Center), ou retrouvez-nous en ligne sur la boutique officielle d'Anycubic ou Amazon Store.

