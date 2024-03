Arab Palestinian Investment Company (APIC) erzielte 2023 einen Nettogewinn von 19,05 Millionen USD

RAMALLAH, Palästina, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Arab Palestinian Investment Company (APIC) gab ihre vorläufigen (ungeprüften) konsolidierten Finanzergebnisse für 2023 bekannt. In seiner Erklärung gab der Vorsitzende und Geschäftsführer von APIC Tarek Aggad bekannt, dass sich der Gesamtumsatz des Unternehmens 2023 auf 1,21 Milliarden USD beläuft, was einem Wachstum von 3,85 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 19,05 Millionen USD, was einem Rückgang von 37,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der den APIC-Aktionären zustehende Nettogewinn 17,6 Millionen USD betrug, was einem Rückgang von 36,5 % entspricht. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,15 USD, was einem Rückgang von 39,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Aggad erläuterte die Hauptgründe für den Rückgang des Nettogewinns 2023 im Vergleich zu 2022, wobei der wichtigste Faktor der Anstieg der Fremdkapitalkosten um rund 7 Mio. USD 2023 aufgrund der Inflation der Finanzierungskosten infolge des weltweiten Anstiegs der Zinssätze ist, zusätzlich zu Rückstellungen in Höhe von 8 Mio. USD aufgrund des Krieges in Gaza, von denen 2,8 Mio. USD auf Verluste der Vermögenswerte der Gruppe in Gaza über die Gewinn- und Verlustrechnung und 5,3 Mio. USD auf Rückstellungen für die Wertminderung von Finanzanlagen über das sonstige Gesamtergebnis entfallen. Außerdem wirkte sich die Anwendung des Internationalen Rechnungslegungsstandards Nr. 29 auf die Ergebnisse von Sinioras türkischer Tochtergesellschaft Polonez 2023 mit rund 3 Mio. USD aus, da die Türkei als Hochinflationsland eingestuft ist. Darüber hinaus sahen sich einige Unternehmen der Gruppe aufgrund logistischer Probleme mit einigen globalen Zulieferern mit einem erheblichen Mangel an lebenswichtigen Gütern konfrontiert. Hinzu kamen der kontinuierliche Kostenanstieg in der globalen Versorgungskette, insbesondere der Anstieg der Rohstoffkosten und der Kosten für Versand, Lagerung, Energie und Versicherung, sowie der starke Wertverlust des Schekels gegenüber dem US-Dollar, wobei die wichtigste Betriebswährung in Palästina der Schekel ist, während die Hauptwährung für Einkäufe außerhalb Palästinas und die offizielle Währung für die Finanzberichte von APIC der US-Dollar ist. Aggad fügte hinzu, dass in den Ergebnissen des Jahres 2022 einmalige Kapitalgewinne aus einer Investition in Höhe von rund 2 Mio. USD enthalten sind. Daher führten diese Faktoren zusammen 2023 zu niedrigeren Gewinnen als 2022.

Die Bilanzsumme belief sich 2023 auf 792,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 6,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während sich das den APIC-Aktionären zurechenbare Eigenkapital auf 183 Mio. USD belief, was einem Rückgang von 1,6 % entspricht.

Aggad fügte hinzu, dass APIC und ihre Tochtergesellschaften 2023 2,3 Mio. USD in die soziale Verantwortung der Unternehmen investierten, was 12 % des Nettogewinns der Gruppe entsprach, wovon 600.000 USD als dringende Unterstützung für den Gazastreifen bereitgestellt wurden, um das Leid der Menschen zu lindern und ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Er sagte, dass mehr als 70 Einrichtungen, die mit Waisen und Menschen mit besonderen Bedürfnissen arbeiten, sowie Einrichtungen in den Bereichen Bildung, Jugend, Führung und Unternehmertum, Gesundheit und medizinische Versorgung, Kultur und kulturelles Erbe u.a. von der finanziellen Unterstützung der APIC und von Sachleistungen profitiert haben.

Informationen zu APIC

APIC ist eine ausländische öffentliche Beteiligungsholdinggesellschaft, die an der Palästinensischen Börse (PEX: APIC) notiert ist. Über ihre Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak und der Türkei: Siniora Food Industries Company; Unipal General Trading Company; Palestine Automobile Company; Medical Supplies and Services Company; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO); Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company; Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage and Cooling Company, mit insgesamt rund 3.150 Beschäftigten. Weitere Informationen finden Sie unter www.apic.ps.

