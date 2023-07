Arasan's MIPI CSI-2 IP erhält ISO26262 ASIL-C-Zertifizierung für MIPI C-PHY-Konnektivität

Arasan gibt die ISO26262 ASIL-C-Funktionszertifizierung seines neuesten MIPI CSI IP bekannt, das MIPI D-PHY und C-PHY v2.0-Geschwindigkeiten von bis zu 54,72 Gbps unterstützt.

SAN JOSE CITY, Calif., 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Arasan, ein führender Anbieter von IP-Lösungen für mobile Speichermodule und Konnektivität, freut sich, die Funktionszertifizierung ISO26262 ASIL-C für sein neuestes MIPI CSI-2 IP bekanntgeben zu dürfen. Diese Zertifizierung gilt für MIPI CSI IP von Arasan, das sich nahtlos mit seinem MIPI C-PHY IP und D-PHY IP integriert und Geschwindigkeiten von bis zu 54,72 Gbps im C-PHY-Modus ermöglicht.

Die ISO26262 ASIL-C-Zertifizierung bedeutet, dass Arasan's CSI-2 IP die strengen Sicherheitsanforderungen für Ein-Chip-Systeme (System-on-Chips, SoCs) erfüllt. Darüber hinaus erweitert die Zertifizierung dessen Anwendbarkeit auf Verteidigungs-, Flugzeug- und andere Branchen, in denen der CSI-2 IP mit seinem breitbandigeren Bus zusammen mit dem eingebauten D-PHY oder dem C-PHY-ASIC von Arasan auf FPGA eingesetzt werden kann.

Das Engagement von Arasan für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften wird weiter durch die ASIL-C-Zertifizierung ISO26262 demonstriert. Das IP des Unternehmens kam ausgiebig in mehreren Protokollanalysatoren, laborbasierten Konformitätstestern und hochvolumigen Produktionsprüfern zur Bewertung der Konformität von MIPI-Protokollen zum Einsatz.

Unternehmen in der Bildgebung, die Prototypen oder begrenzte Produktionsmengen hochauflösender Kameraprodukte entwickeln möchten, können Arasan's CSI IP in Verbindung mit dem MIPI C-PHY/D-PHY Combo ASIC lizenzieren.

Neben dem MIPI CSI-2 IP bietet Arasan ein umfassendes Portfolio von IP-Lösungen für Automobil-SoCs, einschließlich Ethernet, CAN FD/XL und USB.

Das ISO26262 ASIL-C-zertifizierte MIPI CSI-2 IP ist für die Lizenzierung erhältlich und eignet sich sowohl für Ein-Chip-Systme (SoC) als auch für FPGA-Anwendungen. Bei der Lizenzierung von Arasan's CSI Controller IP durch Kunden können sie sich auf die Einhaltung der Spezifikationen verlassen, was Vertrauen in seine Verwendung für Konformitätstests schafft.

Arasan Chip Systems ist seit 2005 aktives Mitglied der MIPI Association und bietet IP-Lösungen für mobile Speichermodul- und Konnektivitätsschnittstellen an. Mit über einer Milliarde ausgelieferter Chips mit Arasan's MIPI IP hat sich das Unternehmen einen Ruf für die Bereitstellung hochwertiger Gesamt-IP-Lösungen auf Siliziumbasis etabliert, die Digital-IP, AMS PHY IP, VerifizierungsIP, HDK und Software umfassen. Der Schwerpunkt von Arasan liegt auf mobilen Ein-Chip-Systemen (SoCs), die sich zu einer breiten Palette von Anwendungen entwickelt hat, angefangen von PDAs in der Mitte der 90er Jahre, bis hin zu heutigen Kraftfahrzeugen, Drohnen und IdD-Geräten. Arasan steht weiterhin an der Spitze dieser Entwicklung in der Mobiltechnologie und bietet ein standardbasiertes IP, das die Grundlage für Mobile SoCs bildet.

