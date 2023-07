L'IP MIPI CSI-2 d'Arasan obtient la certification ISO26262 ASIL-C pour la connectivité MIPI C-PHY

Arasan annonce la certification fonctionnelle ISO26262 ASIL-C de sa dernière IP MIPI CSI prenant en charge les vitesses MIPI D-PHY et C-PHY v2.0 jusqu'à 54,72 Gb/s.

SAN JOSE, Californie, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Arasan, l'un des principaux fournisseurs de solutions IP de stockage et de connectivité mobiles, est fier d'annoncer la certification fonctionnelle ISO26262 ASIL-C de sa dernière IP MIPI CSI-2. Cette certification s'applique à l'IP MIPI CSI d'Arasan, qui s'intègre de manière homogène à son IP MIPI C-PHY et à son IP D-PHY, ce qui permet d'atteindre des vitesses de 54,72 Gbps en mode C-PHY.

La certification ISO26262 ASIL-C signifie que l'IP CSI-2 d'Arasan répond aux exigences strictes de sécurité pour les systèmes sur puce (SoC) automobiles. En outre, la certification étend son utilisation à la défense, à l'aviation et à d'autres industries où l'IP CSI-2, avec son plus large bus, peut être utilisé sur FPGA avec le D-PHY intégré ou le C-PHY ASIC d'Arasan.

L'engagement d'Arasan en matière de conformité à la sécurité est également démontré par la certification ISO26262 ASIL-C. L'IP d'Arasan a été largement utilisée dans de nombreux analyseurs de protocole, testeurs de conformité en laboratoire et testeurs de production en grande série pour évaluer la conformité au protocole MIPI.

Les sociétés d'imagerie qui cherchent à développer des prototypes ou des quantités limitées de produits de caméra à haute résolution peuvent obtenir une licence pour l'IP CSI d'Arasan en conjonction avec l'ASIC MIPI C-PHY/D-PHY Combo.

Outre l'IP MIPI CSI-2, Arasan propose un portefeuille complet de solutions IP pour les SoC automobiles, notamment Ethernet, CAN FD/XL et USB.

L'IP MIPI CSI-2, certifiée ISO26262 ASIL-C, est disponible sous forme de licence, pour les applications SoC et FPGA. Les clients qui acquièrent la licence du contrôleur CSI IP d'Arasan peuvent être assurés de sa conformité aux spécifications, ce qui encourage son utilisation pour les tests de conformité.

À propos d'Arasan :

Arasan Chip Systems est un membre actif de l'association MIPI depuis 2005, qui fournit des solutions IP pour les interfaces de stockage et de connectivité mobiles. Avec plus d'un milliard de puces livrées intégrant l'IP MIPI d'Arasan, la société s'est forgée une réputation de fournisseur de solutions IP totales de haute qualité, éprouvées sur le silicium, comprenant l'IP numérique, l'IP PHY AMS, l'IP de vérification, le HDK et le logiciel. Arasan se concentre sur les SoC mobiles, qui ont évolué pour englober une large gamme d'applications, depuis les PDA au milieu des années 90 jusqu'aux automobiles, drones et appareils IdO d'aujourd'hui. Arasan reste à l'avant-garde de cette évolution « mobile », en fournissant des IP basées sur des normes qui constituent la base des SoC mobiles.

Contact pour les médias :

Bonnie Noufer

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445207/Arasan_Total_IP_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.