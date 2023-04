Aufbau zukunftsweisender Rechenzentren mit grünen, einfachen, intelligenten und zuverlässigen (Green, Simple, Smart, and Reliable = GSSR) Innovationen

MONACO, 28. April 2023 /PRNewswire/ -- Huawei war Gstgeber des Global Data Center Facility Summit mit dem Thema „Smart DC, Building the Green Future" in Monaco. Fast 200 Branchenführer von Rechenzentren, technische Experten und Ökosystem-Partner aus aller Welt teilten ihre Einsichten in die Entwicklungstrends der Rechenzentrumsbranche und ihre innovativen Praktiken für nachhaltige Entwicklung mit.

Bevorzugte Wahlen für große Rechenzentren: PowerPOD 3.0 und Smart Fan Wall

Huawei hat die nächste Generation des PowerPOD 3.0 und der Smart Fan Wall Chilled Water Cooling Solution auf den Markt gebracht, um eine umweltfreundliche Stromversorgung und effiziente Kühlung für große Rechenzentren zu ermöglichen und letztlich eine kohlenstoffarme Weiterentwicklung voranzutreiben.

Huawei hat den PowerPOD 3.0 entwickelt, um integrierte Stromversorgungssysteme zu errichten, die eine hohe Dichte, Effizienz und Zuverlässigkeit für große Rechenzentren bieten.

Grün: Die USV mit ultrahoher Dichte und die Flapping-Wing-Lastschalter werden durch die Integration von Komponenten optimiert und umweltfreundlicher. Die Anzahl der Schränke wird von 18 auf 10 reduziert, was mehr als 30 % des Platzes spart. Wenn die USV im S-ECO-Modus arbeitet, steigert sich die End-to-End-Effizienz von 95,4 % auf 98,4 %.

Einfach: Vorgefertigte Sammelschienen werden als Ersatz für Kabel verwendet. Sie werden im Werk vorkommissioniert und vor Ort per Plug-and-Play in Betrieb genommen, wodurch sich die Lieferzeit von zwei Monaten auf zwei Wochen verkürzt.

Intelligent: Digitale und intelligente Technologien werden eingesetzt, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen sichtbar, verwaltbar und steuerbar sind, was die Effizienz der Betriebs- und Wartungsarbeiten verbessert und das Stromversorgungssystem automatisiert.

Zuverlässig: Die intelligente iPower-Funktion misst die Temperaturen an mehr als 150 Punkten und prognostiziert die Lebensdauer der wichtigsten Komponenten, um eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen.

Das Kühlsystem verbraucht mehr als 30 % der in einem Rechenzentrum benötigten Energie. Huawei nutzt eine innovative Architektur und mehrere energiesparende Technologien, um eine neue Generation von Kaltwasserkühlsystemen mit Ventilatorwänden zu entwickeln, die effizient und zuverlässig sind und es den Kühlsystemen in großen Rechenzentren ermöglichen, mit weniger Energieverbrauch zu arbeiten.

Grün: Die Wassereintrittstemperatur kann bis zu 20 °C betragen, wodurch der Energieverbrauch von Kühlern um 15 % gesenkt wird.

Einfach: Die Hauptkomponenten sind im laufenden Betrieb austauschbar und können innerhalb von 1 Minute ohne Betriebsunterbrechung ausgetauscht werden.

Intelligent: Die Fehlerselbstdiagnose ermöglicht eine schnelle Fehlerlokalisierung, -identifizierung und -analyse, um die Wiederherstellung des Betriebs zu beschleunigen.

Zuverlässig: Die in den Lüftern integrierte PFC sorgt für einen THDi-Wert von weniger als 5 % und einen Leistungsfaktor von mehr als 0,99.

Aufbau eines soliden Fundaments für die digitale Transformation zur Begrüßung einer intelligenten Welt

Sun Xiaofeng, Präsident der Huawei Data Center Facility and des Geschäftsbereichs Critical Power Business Unit, hielt eine Eröffnungsrede, in der er neue Möglichkeiten für die globale Entwicklung von Rechenzentren vorstellte und die Strategie von Huawei im Bereich der Rechenzentrumsanlagen präsentierte.

Herrn Sun zufolge steht die Rechenzentrumsbranche aufgrund des digitalen Wandels und der Bemühungen um eine CO2-arme Zukunft vor noch nie dagewesenen Chancen. Huawei möchte sich mit allen Mitgliedern der Gemeinschaft zusammentun, um die Umwandlung von Rechenzentren in grüne, einfache, intelligente und zuverlässige Rechenzentren voranzutreiben und gemeinsam die nachhaltige Entwicklung der Rechenzentrumsbranche zu fördern.

Li Huiyong, Geschäftsführer der Marketingabteilung der Huawei Data Center Facility Marketing Dept, sagte, dass der Anstieg der KI-Rechenleistung die schnelle Entwicklung der Rechenzentrumsbranche vorantreibe. Huawei schlägt das Konzept „GSSR" (Green, Simple, Smart, Reliable = grün, einfach, intelligent, zuverlässig) vor, um sich auf die Herausforderungen der neuen Ära einzustellen. Um Kunden beim Aufbau nachhaltiger Rechenzentren zu unterstützen und eine grüne Zukunft zu ermöglichen, führt Huawei die innovativen Lösungen PowerPOD 3.0 und Smart Fan Wall ein.

Globale Branchenführer tauschten sich über Trends in der Rechenzentrumstechnologie, Unternehmensstrategien und innovative Praktiken aus und gaben die Richtung für eine nachhaltige Entwicklung von Rechenzentren vor.

Stephen Beard, Partner und Global Head of Data Centers bei Knight Frank, sagte, dass viele Menschen nicht wissen, dass 90 % der neuen Colocation-Einrichtungen heute auf hervorragende Weise den Anforderungen von BREEAM oder LEED entsprechen können, wenn es um den gebundenen Kohlenstoff und die allgemeine Form der Konstruktion geht. Der Trend geht weg von Beton und hin zu vorgefertigten, modularen Bauweisen und sogar zu Brettsperrholz, das von EcoDC in Schweden eingesetzt wird.

Simon McCormick, Chief Technical Officer von Echelon Data Centers, sagte, dass Echelon Data Centers ein nachhaltiger Prosumer von Energie sein wolle. Dies umfasse die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Wirtschaft, Umwelt und Soziales.

Carlo Malana, CEO von ST Telemedia Global Data Centers (Philippinen), sagte, dass die Philippinen sich als Drehscheibe für Rechenzentren in der wachstumsstarken Region Südostasien bewähren. Schlüsseltechnologien wie Lithium-Ionen-Batterien und Lüfterwände würden angesichts der Expansion von Hyperscalern zugunsten der Nachhaltigkeit und Flexibilität und zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse entwickelt und eingesetzt.

Zu den Experten, die an der Podiumsdiskussion teilnahmen, gehörten Sanjay Kr Sainani, Global SVP & CTO von Huawei Data Center Business, John Belton, Global Director of Development von Colt Data Centre, Carlo Malana, CEO von ST Telemedia Global Data Centers (Philippinen), Martien Arts, Director of Mission Critical Facilities von Royal HaskaoningDHV, und Mark Acton, Global Head of Technical Due Diligence von Future-Tech. Sie tauschten Erkenntnisse zu Themen wie Nachhaltigkeit von Rechenzentren und Technologietrends aus.

Höhepunkte des DataCloud Global Congress

Während des DataCloud Global Congress präsentierte Huawei den PowerPOD 3.0, die EHU-Lösung für indirekte Verdunstungskühlung, eine Lösung namens FusionModule2000 und andere GSSR-basierte Lösungen für kleine, mittlere und große Rechenzentren. Die Ausstellung spiegelt die technologischen Innovationen und Forschungen von Huawei auf dem Gebiet der Rechenzentrumseinrichtungen wider. Auf der Konferenz teilten Sanjay Kr Sainani, Global SVP & CTO von Huawei Data Center Business, und Richard Pimper, SVP & CTO der Huawei Data Center Facility in Europa, ihre Gedanken zum Bau von Rechenzentren und tauschten sich mit anderen Branchenexperten aus.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei mit Kunden und Ökosystempartnern zusammenarbeiten, um mehr Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung zu erkunden. Huawei wird fortschrittliche Lösungen für grüne Rechenzentren entwickeln, die auf seiner technologischen Expertise und Innovationsstärke basieren, um eine kohlenstoffarme und intelligente Transformation voranzutreiben und letztendlich die Kohlenstoffneutralität in der gesamten Branche zu beschleunigen.

