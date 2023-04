Construindo centros de dados orientados para o futuro com inovações ecológicas, simples, inteligentes e confiáveis (GSSR)

MÔNACO, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei realizou a Conferência global de instalações de centros de dados, com o tema "Centro de dados inteligente, construindo um futuro ecológico" em Mônaco. Aproximadamente 200 líderes da indústria de centro de dados, especialistas técnicos e parceiros de ecossistemas de todo o mundo compartilharam suas percepções sobre as tendências de desenvolvimento da indústria de centros de dados e suas práticas inovadoras para o desenvolvimento sustentável.

As opções preferenciais para grandes centros de dados: PowerPOD 3,0 e Smart Fan Wall

A Huawei lançou o PowerPOD 3.0 de nova geração e a solução de resfriamento a base de água gelada Smart Fan Wall para permitir o fornecimento de energia verde e o resfriamento eficiente para grandes centros de dados e, por fim, impulsionar o desenvolvimento de baixo carbono.

A Huawei desenvolveu o PowerPOD 3,0 para construir sistemas integrados de fornecimento de energia que oferecem alta densidade, eficiência e confiabilidade para grandes data centers.

Ecológico: os interruptores de carga de densidade ultra alta UPS e de asas retráteis são otimizados por meio da integração de componentes. O número de gabinetes é reduzido de 18 para 10, economizando mais de 30% de espaço. Quando o UPS funciona no modo S-ECO, ele aumenta a eficiência de ponta a ponta de 95,4% para 98,4%.

Simples: os barramentos pré-fabricados são usados para substituir os cabos. Eles são pré-encomendados na fábrica com a função plug-and-play no local, reduzindo o período de entrega de dois meses para duas semanas.

Inteligente: tecnologias digitais e inteligentes são utilizadas para garantir que todos os links sejam visíveis, gerenciáveis e controláveis, melhorando a eficiência de O&M e automatizando o sistema de fornecimento de energia.

Confiável: o recurso inteligente iPower mede as temperaturas em mais de 150 pontos e prevê a vida útil dos principais componentes para realizar a manutenção preditiva.

O sistema de resfriamento consome mais de 30% da energia exigida em um centro de dados. A Huawei usou uma arquitetura inovadora e várias tecnologias de economia de energia para criar uma solução de nova geração para refrigeração de água gelada em parede de ventilação que seja eficiente e confiável, permitindo que os sistemas de refrigeração em grandes centros de dados consumam menos energia.

Ecológico: a temperatura de entrada da água pode atingir 20 °C, reduzindo o consumo de energia dos resfriadores em 15%.

Simples: os componentes-chave são substituíveis em funcionamento, podendo ser trocados em até 1 minuto sem interrupção do serviço.

Inteligente: o autodiagnóstico de falha facilita a localização, identificação e análise de falhas rapidamente para acelerar a recuperação do serviço.

Confiável: o PFC integrado nos ventiladores garante um THDi inferior a 5% e um fator de potência superior a 0,99.

Construindo uma base sólida para a transformação digital para abraçar um mundo inteligente

Sun Xiaofeng, presidente da unidade de centro de dados da Huawei e da unidade de negócios de energia crítica, fez um discurso de abertura, prevendo novas oportunidades para o desenvolvimento global dos centros de dados e apresentando a estratégia da Huawei no setor de implantações de centro de dados.

Segundo o Sr. Sun, impulsionado por transformações digitais e de baixo carbono, o setor de centro de dados está diante de oportunidades sem precedentes. A Huawei está ansiosa para se unir a todos os membros da comunidade, para incentivar as transformações dos centros de dados para serem ecológicos, simples, inteligentes e confiáveis, e promover em conjunto o desenvolvimento sustentável do setor de centros de dados.

Li Huiyong, diretor geral do departamento de marketing de instalações de centros de dados da Huawei, disse que o aumento do poder de computação de IA impulsiona o rápido desenvolvimento da indústria de centros de dados. A Huawei propõe o conceito "GSSR" (Ecológico, Simples,, Inteligente, Confiável) para responder aos desafios da nova era. Para ajudar os clientes a construir centros de dados sustentáveis e abraçar um futuro ecológico, a Huawei lança as inovadoras soluções PowerPOD 3.0 e Smart Fan Wall.

Líderes globais da indústria compartilharam tendências de tecnologia de centros de dados, estratégias corporativas e práticas inovadoras, definindo a direção para o desenvolvimento sustentável dos centros de dados.

Stephen Beard, sócio e chefe global de centro de dados da Knight Frank, afirmou que quando se trata de carbono incorporado e a forma de construção em geral, muitas pessoas não sabem, mas hoje, 90% das novas instalações de localização conjunta conseguem atender a excelência BREEAM ou LEED. Atualmente, existe um maior afastamento do concreto em direção a formas de construção modulares pré-fabricadas e até mesmo madeira laminada cruzada glulam, adotada pela EcoDC na Suécia.

Simon McCormick, diretor técnico da Echelon Data Centers, afirmou que a Echelon Data Centers almeja ser um consumidor sustentável de energia. Isso engloba os três pilares da sustentabilidade: econômico, ambiental e social.

Carlo Malana, CEO da ST Telemedia Global Data Centers (Filipinas), disse que as Filipinas estão testemunhando sua viabilidade como um hub de data center na região de alto crescimento do Sudeste Asiático. As principais tecnologias, como baterias de íons de lítio e paredes de ventilador, são desenvolvidas e implementadas visando a sustentabilidade, flexibilidade e necessidades do cliente diante da expansão de hiper escaladores.

Entre os especialistas presentes na discussão do painel estão Sanjay Kr Sainani, vice-presidente sênior global e diretor de tecnologia da Huawei Data Center Business, John Belton, diretor global de desenvolvimento no Colt Data Center, Carlo Malana, CEO da ST Telemedia Global Data Centers (Filipinas), Martien Arts, diretor de instalações de desempenho crítico da Royal HaskaoningDHV e Mark Acton, diretor global de levantamento de dados técnicos da Future-Tech. Eles trocaram perspectivas sobre questões como sustentabilidade e tendências tecnológicas de centros de dados.

Destaques do Congresso Global deDataCloud

Durante o Congresso Global de DataCloud, a Huawei apresentou sua solução de resfriamento evaporativo indireto PowerPOD EHU 3.0, solução FusionModule2000 e outras soluções baseadas no conceito GSSR para centros de dados pequenos, médios e grandes. A exposição reflete as inovações e explorações tecnológicas da Huawei no campo de instalações de data center. Na conferência, Sanjay Kr Sainani, vice-presidente sênior global e diretor de tecnologia da Huawei Data Center Business, e Richard Pimper vice-presidente sênior e diretor de tecnologia da unidade de centro de dados da Huawei na Europa, compartilharam suas ideias sobre a construção de centros de dados e conversaram com outros especialistas do setor.

Olhando para o futuro, a Huawei trabalhará com clientes e parceiros do ecossistema para explorar mais possibilidades para o desenvolvimento sustentável. Huawei desenvolverá soluções avançadas de centros de dados ecológicos com base na sua experiência tecnológica e força para a inovação, visando impulsionar a transformação inteligente e de baixo carbono, acelerando, essencialmente, a neutralidade de carbono em todo o setor.

