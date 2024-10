AUFRUF ZUR STADTFLUCHT: MAMMUT INSPIRIERT LONDON MIT SPEKTAKULÄRER LICHTSHOW Deutschland - Deutsch USA - English USA - English USA - Français USA - español Mammut Sports Group AG 11 Okt, 2024, 09:24 GMT Artikel teilen Artikel teilen LONDON, 11. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Kalt, grau und nass: So präsentiert sich der Spätherbst in den Betonwüsten vieler mitteleuropäischer Städte. Doch es geht auch anders. Das zeigte gestern Abend die Schweizer Bergsportmarke Mammut mit einer spektakulären Aktion in der Londoner Innenstadt. Das Ziel der Aktion war es, neue und schlafende Bergbegeisterte aufzurütteln und mit Motivation für das nächste Outdoorabenteuer zu versehen. Continue Reading

Der Aufruf von Mammut gilt nicht nur am gestrigen World Mental Health Day. Das Unternehmen hat eine lange Tradition darin, sich in einer Branche zu behaupten, in der zunehmend die Grenzen zwischen Streetwear, Mode und Bergsport verschwimmen. Mit der Aktion im urbanen Zentrum, dem Hotspot von Streetwear-Marken, signalisiert Mammut, dass die Schweizer einen anderen Weg gehen und den eigenen Wurzeln treu bleiben: ausserhalb der Stadt, über der Baumgrenze.

Mit einer aufsehenerregenden 3D-Projektion über dem Granary Square katapultierte Mammut gestern Passanten direkt aus der Stadt hinein in die wilde Natur. Die immersive Lichtinstallation von der Digitalagentur Dept unterstreicht, dass Mammut zwar gern auf dem Weg ins Büro getragen werden kann, aber deshalb noch lange keine Streetwear Marke ist.

In der Abenddämmerung verwandelten sich gestern Gebäude in eine zerklüftete Felswand, in der sich ein Kletterer langsam nach oben arbeitet. Eine passende Klangkulisse entführte das Publikum aus den rhythmischen Stadtgeräuschen hin zu den beruhigenden Klängen der Natur. Am Fuss der Projektion befand sich ein authentisches Bergsteiger-Basislager, wo auf die Passanten neben Mammut-Produkten vor allem auch fachkundige Beratung von Bergführern der Mammut Mountain School wartete, um sie auf ihr nächstes Abenteuer vorzubereiten.

«Mammut war nie eine Streetwear-Marke und hat auch nicht vor, eine zu werden. Wir richten uns an alle, die Verbindung, Abenteuer und Nervenkitzel in der freien Natur suchen und in den Bergen wachsen wollen», verspricht Nic Brandenberger, Chief Marketing Officer bei Mammut.

Bel Moretti, Creative Director bei Dept ergänzt. «Mit der Installation bekräftigen wir Mammuts Engagement für den Bergsport und seine Gemeinschaft, die sich überall gegen die Trägheit stemmt. Wir feiern die Authentizität in einer sich ständig wandelnden Welt.»

