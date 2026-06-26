Axtria Ignite 2026: Über 450 Führungskräfte aus dem Life-Sciences-Bereich versammeln sich mit einer unkonventionellen Botschaft - Erst die Grundlagen schaffen, bevor man KI ausbaut

Mehr als 450 Führungskräfte aus über 100 führenden Life-Sciences-Unternehmen trafen sich in Princeton, New Jersey, um die agentenbasierte KI über die Proof-of-Concept-Phase hinauszubringen

Gründer und CEO Jaswinder „Jassi" Chadha forderte die Branche mit einer kontraintuitiven Vorgabe heraus: Bevor man weitere Agenten entwickelt, muss man zuerst die Grundlagen schaffen

Mit den Ignite Leadership Awards wurden Transformationsführer von Bristol Myers Squibb, GSK und Biogen geehrt; der Axtria Bedrock Honor würdigte eine 15-jährige Partnerschaft mit Quest Diagnostics

BERKELEY HEIGHTS, New Jersey, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Axtria Inc, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Daten- und Analyselösungen sowie Plattformen für die Life-Sciences-Branche, veranstaltete am 10. und 11. Juni im Princeton Marriott at Forrestal die Axtria Ignite 2026 unter dem Motto „Industrializing Intelligence: The Agentic Enterprise." Mehr als 450 Führungskräfte aus über 100 führenden Unternehmen der Life-Sciences-, Medizintechnik- und Biotech-Branche kamen zusammen, um sich mit der schwierigsten Frage des Jahres 2026 auseinanderzusetzen: Was muss gegeben sein, damit ein Unternehmen darauf vertrauen kann, dass KI mit maschineller Geschwindigkeit arbeitet?

Am ersten Tag der Veranstaltung, zu der man eine Einladung benötigte, nahmen mehr als 200 Teilnehmer an Produkt-Workshops zu praktischen Anwendungen von KI, Analytik und kommerzieller Exzellenz teil. Auf dem Programm standen Erfolgsgeschichten aus der Praxis, die von Agenten erzählten, sowie praktische Erfahrungen mit Live-Agenten. Am zweiten Tag standen vier Hauptvorträge und 16 Podiumsdiskussionen in vier Themenbereichen auf dem Programm: industrialisierte Daten und das agentenbasierte Rückgrat, agentenbasierte KI für geschäftliche Erkenntnisse, leistungsstarke Kundenbindung sowie der Wandel von Software hin zu agentischen Ökosystemen. Axtria Ignite findet nun bereits zum vierten Mal statt und ist zu einem festen Bestandteil im Kalender führender Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb und Daten im Life-Sciences-Sektor geworden.

Die Grundlage ist die Strategie

In seiner Keynote-Rede argumentierte Jaswinder „Jassi" Chadha, Gründer und CEO von Axtria, dass die Grundlage darüber entscheidet, ob KI in der Pharmabranche skalierbar ist. Aufgrund seiner drei Jahrzehnte langen Branchenerfahrung wies er auf die anhaltende Kluft zwischen Ambitionen und Umsetzung hin: Etwa 73 % der Biopharma-Unternehmen berichten nach wie vor von erheblichen Datenproblemen, bis zu 89 % der KI-Pilotprojekte erreichen nie die Produktionsreife, und das Vertrauen in KI-Systeme ist von 61 % 2019 auf heute 53 % gesunken – und das, obwohl die Branche auf die prognostizierten über 100.000 KI-Agenten zusteuert.

Vor dem Hintergrund einer in der Pharmabranche geforderten Genauigkeit von 99,5 % legte Chadha vier grundlegende Voraussetzungen dar: eine KI-fähige Datenlieferkette, eine semantische Ebene für die Genauigkeit der Agenten, Software-Sicherheitsvorkehrungen für deterministische Präzision in Bereichen mit besonders hohem Risiko sowie ein Governance-Rahmenwerk für digitale Mitarbeiter in großem Maßstab. Agenten sind in seiner Sichtweise neue Mitarbeiter, die sich Vertrauen durch Validierung und Audits erst verdienen müssen und es nicht vom ersten Tag an erhalten.

„Bevor man den Agenten entwickelt, muss man zuerst das Fundament festigen. Die Unternehmen, die das Zeitalter der Agenten anführen werden, sind nicht diejenigen, die am schnellsten gehandelt haben; es sind diejenigen, die sie auf der Grundlage von Vertrauen aufgebaut haben", so Jaswinder „Jassi" Chadha, Gründer und CEO von Axtria.

Nachweis eines CFO-zertifizierbaren Geschäftswerts

: Mitbegründer und CTO Navdeep „Navi" Chadha leitete eine Hauptpodiumsdiskussion mit Führungskräften von Thermo Fisher Scientific und Quest Diagnostics. Die Diskussion ging über das zukünftige Potenzial hinaus und befasste sich offen damit, was funktioniert hat und was nicht – von der CFO-zertifizierbaren Wertberichterstattung und dem integrierten Risikomanagement bis hin zur Disziplin, Ausstiegskriterien festzulegen, bevor ein Proof of Concept beginnt. Eine wiederkehrende Erkenntnis tauchte bei allen Podiumsteilnehmern auf: Change Management ist die eigentliche Arbeit, keine Fußnote.

„Change Management und die Einführung von KI dürfen nicht die 45. Folie in einer 30-seitigen Präsentation zur Genehmigung des Business Case sein", so ein Senior Digital Leader bei einer Podiumsdiskussion auf der Hauptbühne.

Was die Teilnehmer mitnahmen:

Über alle Themenbereiche hinweg erreichten die Diskussionen ein Maß an Offenheit, das in Branchenstudien nicht zum Ausdruck kommt. Eine Führungskraft eines großen Pharmaunternehmens beschrieb den Durchbruch ihres Teams: deutlich zu machen, dass KI dazu da ist, Marketingfachleute zu unterstützen, anstatt sie zu ersetzen. Ihren Angaben zufolge liegt die Akzeptanz mittlerweile bei über 90 %.

„Dies ist keine KI-Revolution. Es ist eine Revolution der Menschen", so der VP of Commercial AI eines führenden Pharmaunternehmens zum Abschluss der Hauptpodiumsdiskussion.

Ignite Leadership Awards

Axtria verlieh seine jährlichen Ignite Leadership Awards und würdigte damit Führungskräfte, die die harte Arbeit der Transformation innerhalb ihrer Organisationen leisten. Diese Führungskräfte wurden dafür ausgezeichnet, dass sie unternehmensweite KI-Transformationen vorantreiben und verschiedene Disziplinen wirklich zusammenbringen, um die Grundlagen der KI entscheidend zu verbessern und so den wahren Wert der Technologie zu realisieren. Die Preisträger des Jahres 2026 waren:

Anvita Karara, Vice President, Commercialization AI Strategy & Analytics, Bristol Myers Squibb

Jeremy Pincus, Vice President, Medical Affairs IT, GSK

Bharti Rai, Senior Vice President bei Biogen

Axtria Bedrock Honor-

Mit dem Axtria Bedrock Honor wurde Quest Diagnostics für eine 15-jährige Partnerschaft und die kürzlich erfolgte Implementierung der Axtria SalesIQ™-Lösung zur Vertriebsausrichtung für 34 Rollentypen und eine Außendienstorganisation mit rund 1.300 Mitarbeitern gewürdigt – eine der komplexesten Vertriebsausrichtungen im Gesundheitswesen. Die Auszeichnung wurde von John Liffert, Vice President, Commercial Operations, gemeinsam mit Samantha Barnes-Weaver, Director, National Deployment and Alignments, und Marc Cangemi, Senior Director, Commercial Excellence, Compensation, and Deployment, entgegengenommen.

„Diejenigen unter Ihnen, die das Geschäft von Quest kennen, wissen, dass es sich wahrscheinlich um die komplexeste Vertriebsausrichtung im Gesundheitswesen handelt. Weil wir diese Herausforderung meistern konnten, haben Sie uns besser gemacht. Sie haben unser Produkt verbessert. Vielen Dank, dass Sie unsere Partner auf diesem Weg sind", so Jassi Chadha, Gründerin und CEO von Axtria.

Informationen zur Veranstaltung

Auf der Ignite 2026 traten über 45 Referenten in Podiumsdiskussionen und Vorträgen auf; außerdem gab es praxisorientierte Workshops zu den agentenbasierten Produkten von Axtria, darunter Axtria HIQ, Axtria SalesIQ™, Axtria MarketingIQ™ und Axtria DataMAx™. Auf dem Programm standen außerdem ein Roundtable zum Thema Incentive-Vergütung für Führungskräfte sowie Networking-Empfänge an beiden Abenden.

Informationen zu Axtria

Axtria unterstützt Life-Sciences-Unternehmen dabei, das Potenzial von Data Science und Software zu nutzen, um die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern, indem die richtigen Therapien zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Patienten zugeordnet werden. Als weltweit führender Anbieter von preisgekrönter Cloud-Software und Datenanalysen liefert Axtria bewährte Lösungen, die Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik und Diagnostik dabei unterstützen, den Weg von den Daten über Erkenntnisse bis hin zum Handeln zu beschreiten. Als Teilnehmer am Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Axtria verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsabläufe an universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Weitere Informationen finden Sie unter www.axtria.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2256316/Axtria_transparent_bg_Logo.jpg