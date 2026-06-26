Axtria Ignite 2026 : plus de 450 dirigeants du secteur des sciences de la vie se réunissent pour lancer un message à contre-courant : « Renforcez les fondations avant de développer l'IA »

Plus de 450 dirigeants issus de plus de 100 grandes entreprises du secteur des sciences de la vie se sont réunis à Princeton, dans le New Jersey, afin de faire passer l'IA agentique au-delà du stade de la validation de principe

Jaswinder « Jassi » Chadha, fondateur et PDG, a lancé un défi au secteur avec une directive qui va à l'encontre des idées reçues : avant de créer d'autres agents, commencez par consolider les bases

Les Ignite Leadership Awards ont récompensé des dirigeants pionniers de Bristol Myers Squibb, GSK et Biogen ; le prix Axtria Bedrock Honor a salué un partenariat de 15 ans avec Quest Diagnostics

BERKELEY HEIGHTS, New Jersey, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- Axtria Inc., leader mondial des solutions et plateformes de données et d'analyse axées sur l'IA pour le secteur des sciences de la vie, a organisé Axtria Ignite 2026 les 10 et 11 juin au Marriott de Princeton à Forrestal, sur le thème « Industrializing Intelligence : The Agentic Enterprise. » Plus de 450 dirigeants issus de plus de 100 grandes entreprises des secteurs des sciences de la vie, des technologies médicales et des biotechnologies se sont réunis pour se pencher sur la question la plus épineuse de 2026 : les conditions qui doivent être réunies pour qu'une entreprise puisse faire confiance à l'IA et la laisser fonctionner à la vitesse d'une machine.

La première journée de cet événement réservé aux invités a rassemblé plus de 200 participants autour d'ateliers consacrés aux applications pratiques de l'IA, de l'analyse de données et de l'excellence commerciale. Elle comprenait des exemples concrets de réussite, la valeur apportée par les agents ainsi qu'une expérience pratique avec des agents en direct. La seconde journée comprenait quatre sessions sur la scène principale et 16 tables rondes réparties en quatre volets : les données industrialisées et l'infrastructure agentique, l'IA agentique au service de l'analyse commerciale, l'engagement client hautement performant, et la transition des logiciels vers des écosystèmes agentiques. Depuis maintenant quatre ans, Axtria Ignite est devenu un rendez-vous incontournable dans l'agenda des responsables commerciaux et des responsables des données du secteur des sciences de la vie.

La stratégie en est le fondement

Dans son discours d'ouverture, Jaswinder « Jassi » Chadha, fondateur et PDG d'Axtria, a affirmé que cette base détermine si l'IA dans le secteur pharmaceutique peut se développer à grande échelle. S'appuyant sur ses trente années d'expérience dans le secteur, il a souligné le fossé persistant entre l'ambition et la mise en œuvre : environ 73 % des entreprises biopharmaceutiques signalent encore des problèmes importants liés aux données, et jusqu'à 89 % des projets pilotes d'IA ne parviennent jamais au stade de la production. En outre, la confiance dans les systèmes d'IA a chuté de 61 % en 2019 à 53 % aujourd'hui, alors même que le secteur se dirige à grands pas vers un nombre prévu de plus de 100 000 agents d'IA.

Face à un seuil d'exactitude fixé à 99,5 % dans le secteur pharmaceutique, M. Chadha a énoncé quatre éléments indispensables à cette base : une chaîne logistique des données compatible avec l'IA, une couche sémantique garantissant la précision des agents, des garde-fous logiciels assurant une précision déterministe là où les enjeux sont les plus importants, et un cadre de gouvernance pour les travailleurs numériques à grande échelle. Selon sa conception, les agents sont de nouvelles recrues qui doivent gagner la confiance de leurs supérieurs par le biais de validations et d'audits, et non la recevoir dès le premier jour.

« Avant de créer l'agent, commencez par consolider la base. Les entreprises qui seront à l'avant-garde de l'ère de l'agentique ne sont pas celles qui ont agi le plus rapidement, ce sont celles qui ont su instaurer un climat de confiance », Jaswinder « Jassi » Chadha, fondateur et PDG d'Axtria.

Démontrer une valeur commerciale pouvant être validée par le directeur financier

Le co-fondateur et directeur technique, Navdeep « Navi » Chadha, a animé une session sur la scène principale aux côtés de hauts responsables de Thermo Fisher Scientific et de Quest Diagnostics. La discussion est passée d'une réflexion sur les perspectives d'avenir à des témoignages sans détours sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, allant des rapports de valeur validés par le directeur financier et de la gestion intégrée des risques à la rigueur nécessaire pour définir des critères de sortie avant même le lancement d'une validation de principe. Un message récurrent est ressorti des interventions des intervenants : la gestion du changement est une véritable mission, et non une simple note de bas de page.

« La gestion du changement et l'adoption ne peuvent pas se résumer à la 45e diapositive d'une présentation de 30 pages lors de l'approbation de l'analyse de rentabilité », a déclaré un responsable senior du numérique lors d'une table ronde sur la scène principale.

Ce que les participants ont pu retenir des échanges

Dans l'ensemble, les discussions ont atteint un niveau de franchise que l'on ne retrouve pas dans les rapports d'étude du secteur. Une cadre supérieure d'un grand laboratoire pharmaceutique a décrit la percée de son équipe : en précisant clairement que l'IA était là pour aider les professionnels du marketing à aller plus loin, et non pour les remplacer. D'après elle, le taux d'adoption s'élève désormais à plus de 90 %.

« Il ne s'agit pas d'une révolution de l'IA. C'est une révolution portée par l'humain », a déclaré le vice-président chargé de l'IA commerciale au sein d'un grand laboratoire pharmaceutique, en clôture de la session principale.

Prix Ignite Leadership

Axtria a décerné ses prix annuels Ignite Leadership Awards, qui récompensent les dirigeants menant à bien le difficile travail de transformation au sein de leurs organisations. Ces dirigeants ont été récompensés pour avoir mené des transformations liées à l'IA à l'échelle de l'entreprise et pour avoir véritablement su rassembler des experts de multiples disciplines afin de contribuer à faire évoluer les fondements de l'IA afin d'en révéler la véritable valeur. Les lauréats de 2026 étaient :

Anvita Karara, vice-présidente chargée de la stratégie et de l'analyse en matière d'IA pour la commercialisation chez Bristol Myers Squibb

Jeremy Pincus, vice-président chargé des technologies de l'information pour les affaires médicales chez GSK

Bharti Rai, vice-présidente senior chez Biogen

Axtria Bedrock Honor

Le prix Axtria Bedrock Honor a récompensé Quest Diagnostics pour son partenariat de 15 ans et la mise en œuvre récente de la solution d'alignement de la force de vente Axtria SalesIQ™, couvrant 34 types de postes et une organisation sur le terrain d'environ 1 300 personnes, ce qui en fait l'un des alignements de force de vente les plus complexes du secteur de la santé. Ce prix a été remis à John Liffert, vice-président des opérations commerciales, en présence de Samantha Barnes-Weaver, directrice du déploiement national et des alignements, et de Marc Cangemi, directeur principal de l'excellence commerciale, de la rémunération et du déploiement.

« Ceux d'entre vous qui connaissent l'activité de Quest savent qu'il s'agit sans doute de l'organisation de la force de vente la plus complexe du secteur de la santé. C'est grâce à vous que nous avons pu résoudre ce problème, et vous nous avez ainsi permis de nous améliorer. Grâce à vous, notre produit s'est amélioré. Merci de nous accompagner dans cette aventure », a déclaré Jassi Chadha, fondateur et PDG d'Axtria.

À propos de l'événement

Ignite 2026 a mis à l'honneur plus de 45 intervenants dans le cadre de tables rondes et de présentations, ainsi que des ateliers pratiques consacrés aux produits agentic d'Axtria, notamment Axtria HIQ, Axtria SalesIQ™, Axtria MarketingIQ™ et Axtria DataMAx™. Le programme comprenait également une table ronde sur la rémunération incitative des cadres et des réceptions de réseautage les deux soirs.

À propos d'Axtria

Axtria aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à exploiter le potentiel de la science des données et des logiciels afin d'améliorer les résultats pour les patients, en associant les traitements adaptés aux patients concernés au moment opportun. Acteur mondial de premier plan dans le domaine des logiciels cloud et de l'analyse de données primés, Axtria propose des solutions éprouvées qui aident les entreprises des secteurs pharmaceutique, des dispositifs médicaux et du diagnostic à mener à bien leur parcours, de la collecte des données à l'exploitation des informations, puis à la mise en œuvre de mesures concrètes. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, Axtria s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.axtria.com.

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