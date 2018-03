Baidu investiert 1 Milliarde Yuan in COOCAA

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Robin Li, Gründer, Vorstand und CEO von Baidu, Liu Hui, Senior Vice President und Jing Kun, General Manager der Duer Business Unit, Huang Hongsheng, Gründer der Skyworth Group und Lai Weide, Vorsitzender, sowie Lin Jin, Firmenchef von COOCAA und CEO Wang Zhiguo teil.

Skyworth Digital Holdings (00751.HK) gab am 16. März bekannt, dass Dagze Bairuixiang Venture Investment Management Co., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Baidu, plant, 1,01 Milliarden Yuan (etwa 159,7 Millionen USD) in COOCAA zu investieren. Das bedeutet 11 Prozent der Anteile an COOCAA, durch die Baidu nach Skyworth zum zweitgrößten Teilhaber wird. Laut öffentlicher Angaben erhielt COOCAA im September 2016 ein strategisches Investment von Baidus iQiyi, gefolgt von einem vergleichbaren Investment von Tencent im Juni 2017. Nach Abschluss der neuesten Investmentrunde von Baidu beträgt der Marktwert von COOCAA nahezu 10 Milliarden Yuan (etwa 1,6 Milliarden USD). Derzeit hat COOCAA mehr als 28 Millionen aktive Nutzer, darunter mehr als 12 Millionen täglich aktive Nutzer. COOCAA ist einer der Top-Player in der Branche, sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Nutzer als auch den Marktwert.

In Bezug auf das Produkt plant Skyworth die Einführung der AI-TV-Reihe, einschließlich Q5, Q6 und Q7, die mit den firmeneigenen Betriebssystemen CoocaaOS und DuerOS, dem AI-Dialogsystem von Baidu, ausgestattet sind, während frühere Smart-TV-Modelle, auf denen das COOCAA-System eingerichtet ist, dieses Jahr nach und nach mit dem Dual-Setup ausgestattet werden sollen. Die beiden Unternehmen planen außerdem Einstiegsprodukte im Bereich Smart-Home auf den Markt zu bringen und diese in das Bedienterminal Ihrer Smart-Home-Lösungen zu integrieren. In Punkto Technologie soll das DuerOS vollständig in die COOCAA-Systeme integriert werden, inklusive der Nutzung von Baidus Spitzentechnologien, wie beispielsweise Gesichts- und Bilderkennung. Zusätzlich planen Baidu und Skyworth gemeinsame Forschungsprojekte und die Entwicklung zukunftsweisender Technologien im Bereich Smart-Home.

Informationen zu COOCAA

COOCAA ist eine Technologieplattform, die sich auf die Kapitalisierung von Dienstleistungen und Anwendungen konzentriert, die über Großbildschirme und Smart-TV laufen. Nach jahrelangem Wachstum hat die Plattform mehr als 28 Millionen private Endbenutzer, wodurch sie zum größten Smart-TV-OTT-Serviceanbieter in China wurde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/656916/COOCAA_Cooperation_Agreement.jpg

