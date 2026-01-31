BEIJING, 31. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CMG:

Am Samstag fand die dritte Generalprobe der Frühlingsfest-Gala 2026 der China Media Group (CMG) statt. Dabei wurden erstmals die Programme der vier regionalen Veranstaltungsorte in Harbin, Yiwu, Hefei und Yibin vorgestellt und gemeinsam mit dem Hauptveranstaltungsort in Beijing einstudiert.

Dritte Generalprobe für CMG-Frühlingsfest-Gala 2026

Die Gala steht unter dem Motto „In vollem Galopp entschlossen voran", das im Zeichen des Jahres des Pferdes steht, und verspricht eine dynamische und ambitionierte kulturelle Stimmung. Durch die drei Generalproben wurde die Gesamtwirkung der Gala weiter verstärkt, wobei verschiedene Aufführungen wie originale Lieder, Tanze, Opern, und Kampfkunst zunehmend perfektioniert wurden. In einer fröhlichen, glückverheißenden und festlichen Atmosphäre wird das grandiose Bild der neuen Ära und des neuen Weges voll entfaltet.

Das Frühlingsfest, auch als chinesisches Neujahr bekannt, ist eines der bedeutendsten traditionellen Feste der chinesischen Kultur. Für Millionen chinesischer Familien weltweit ist die jährliche Frühlingsfest-Gala weit mehr als nur eine Fernsehsendung - sie ist ein tief verwurzeltes Ritual und das bedeutendste verbindende Medienereignis des chinesischen Kulturkreises.

Die Tradition wurde 1983 ins Leben gerufen und wird seitdem ohne Unterbrechung jedes Jahr live am Neujahrsabend nach dem chinesischen Mondkalender ausgestrahlt. In diesem Jahr fällt der Neujahrsabend auf den 16. Februar.

