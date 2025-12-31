PEKING, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ --Kurz vor dem neuen Jahr hat der chinesische Staatspräsident Xi Jinping über die China Media Group (CMG) und das Internet seine Neujahrsansprache 2026 gehalten.

Liebe Genossen, liebe Freunde,

meine Damen und Herren,

Neujahrsansprache von Staatspräsident Xi Jinping 2026

Guten Abend! Der Jahreswechsel bringt stets neue Kapitel. In diesem Moment der Begrüßung des neuen Jahres übermittle ich Ihnen allen aus Beijing meine besten Grüße.

2025 markierte den Abschluss des 14. Fünfjahresplans. In den vergangenen fünf Jahren haben wir uns voller Elan und Mut vorangearbeitet, zahlreiche Herausforderungen gemeistert und sind unerschrocken vorangeschritten. Wir haben unsere Ziele und Aufgaben erfolgreich erreicht und erledigt sowie solide Fortschritte in der neuen Phase der Modernisierung chinesischer Art erzielt. Das Gesamtvolumen der chinesischen Wirtschaft hat mehrmals neue Marken überschritten und wird in diesem Jahr voraussichtlich 140 Billionen Yuan RMB erreichen. Die Wirtschaftskraft, die wissenschaftlich-technischen Fähigkeiten, die Verteidigungskraft sowie die Gesamtstärke des Landes sind auf ein neues Niveau gehoben worden. Klare Gewässer und grüne Berge bilden eine wunderschöne Grundlage für die Entwicklung. Das Erfolgs-, Glücks- und Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nimmt immer mehr zu. Die vergangenen fünf Jahre waren außergewöhnlich und die Erfolge waren hart erkämpft. Mit voller Einsatzbereitschaft und unermüdlicher Hingabe haben wir ein blühendes China aufgebaut. Ich zolle jedem, der sich fleißig dafür eingesetzt hat, meinen Respekt.

Es ist unvergesslich, dass wir den 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression sowie des weltweiten antifaschistischen Krieges feierlich begangen und den Gedenktag für die Zurückeroberung Taiwans eingeführt haben. Die nationalen Feierlichkeiten erstrahlten in großartigem und prachtvollem Antlitz und die Glorie des Sieges wird auf ewig in die Geschichte eingehen. Dies mahnt die chinesische Bevölkerung, sich der Geschichte zu erinnern, den Märtyrern zu gedenken, den Frieden zu schätzen und eine schöne Zukunft zu gestalten. Dadurch wird eine mächtige Kraft für die großartige Wiederauferstehung der chinesischen Nation gebündelt.

Wir haben der qualitativ hochwertigen Entwicklung durch Innovationen neue Impulse verliehen. Die intensive Integration von Wissenschaft und Technik in die industrielle Entwicklung beflügelt die Erforschung und Entstehung von innovativen Ergebnissen. Der Entwurf von Großmodellen der Künstlichen Intelligenz macht immerwährend neue Fortschritte, während die selbstständige Entwicklung von Chips mehrere neue Durchbrüche erzielt hat…

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853316/image_5052246_46142100.jpg