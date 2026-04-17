BIRKENSTOCK ERÖFFNET ERSTEN SCHWEIZER STORE IN ZÜRICH

ZÜRICH, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Mit der Eröffnung seines neuesten Stores im Herzen von Zürich erweitert BIRKENSTOCK am 14. April sein europäisches Retail-Netz. Am neuen Standort in einer der lebenswertesten Städte Europas werden die Markenwerte Qualität, Funktion und Tradition mit Leben gefüllt.

Mit der Eröffnung des 30. BIRKENSTOCK Stores in Europa macht die globale Schuhmarke und Erfinder des Fußbetts und Erfinderin des Fußbetts den ersten Schritt in die kosmopolitische Finanzmetropole der Schweiz, um das Potenzial der Region zu erschließen. Der neue Store ist als Touchpoint konzipiert, an dem Konsumentinnen und Konsumenten das Markenversprechen hautnah erleben können. Die Filiale setzt auf den persönlichen Kontakt mit lokalen Gemeinschaften, Kreativen, Markenfans und Neukunden und bringt die universellen BIRKENSTOCK Werte mit einem modernen, designorientierten Retail-Umfeld zum Ausdruck. Der Store befindet sich in der malerischen Altstadt von Zürich und verkörpert BIRKENSTOCKs Bekenntnis zu Qualität, Tradition und Funktion.

WO TRADITION AUF MODERNE TRIFFT

Die am gleichnamigen See gelegene Stadt Zürich ist von jeher ein Zentrum für Kultur, Handel und Innovation gewesen. Von ihren Ursprüngen als römische Siedlung bis zu ihrem Aufstieg zur größten Stadt der Schweiz und zu einem globalen Finanzzentrum vereint sie eine reiche Geschichte mit einer vorwärtsgewandten Dynamik.

Anlässlich der Store-Eröffnung lädt BIRKENSTOCK Member seiner Community, neugierige Züricher, Fußbett-Fans und Gäste zu einer besonderen Feier ein – die ersten 50 Besucherinnen und Besucher erhalten eine spezielle Tasche als Begrüßungsgeschenk*. Am 16. April findet in den neuen Räumlichkeiten ein kulinarisches Erlebnis sowie ein Workshop statt, im Rahmen dessen einige der jahrhundertealten handwerklichen Traditionen der Schweiz eigenhändig ausprobiert werden können.

*Solange der Vorrat reicht.

DESIGN NACH DEM VORBILD VON NATUR UND TRADITION

Der erste BIRKENSTOCK Store in Zürich befindet sich in der Storchengasse, einer charmanten Kopfsteinpflastergasse im Herzen der Altstadt, und imitiert das Erlebnis einer Wanderung durch die Schweiz. Der vordere Bereich repräsentiert die vielfältige Landschaft und atemberaubende Natur des Landes, während der hintere Bereich intimer wirkt und die Heimkehr symbolisiert.

Die für die Inneneinrichtung verwendeten Materialien formulieren eine Hommage an das Alpenland: Parkettboden aus Stirnholz, Produktdisplays aus Pinienholz, in denen ein massiver, unbehandelter Felsbrocken integriert ist, und nachgedunkelte Baumstämme, die von traditionellen Schweizer Bauweisen inspiriert sind. Die maßgefertigten Bänke sind mit Stoff in tiefem Burgunderrot bezogen. Die Inspiration dafür stammt von einem denkmalgeschützten Schild mit einem roten Ochsen, das die Fassade des Gebäudes schon seit 1357 ziert – einer Zeit, als viele Menschen noch nicht lesen konnten und Gebäude daher zur Orientierung mit Symbolen markiert wurden. Der Quarzkiesboden verleiht den Räumlichkeiten eine warme, einladende Atmosphäre. In die dazu passenden Regale und Möbelstücke aus Pinienholz wurden verschiedene Markenbotschaften mit traditioneller Schnitzweise eingraviert. Dekonstruierte Aussteller des ARIZONA, BOSTON und ZÜRICH offenbaren die komplexe Schuhmacherkunst und Produktexzellenz hinter diesen beliebten BIRKENSTOCK Klassikern. Die Kork-Jute-Leuchten neben einem übergroßen Fußabdruck an einer Wand sind eine Anspielung an das BIRKENSTOCK Fußbett.

KLASSIKER UND NEUE KOLLEKTIONEN

Der Store führt eine Auswahl an klassischen BIRKENSTOCK Modellen, darunter ikonische Sandalen, Clogs und geschlossene Schuhe neben zeitlosen Kollektionen und saisonalen Neuheiten. Ebenfalls im Sortiment: die PROFESSIONALS-Kollektion mit Silhouetten für den professionellen Bedarf, die hauseigenen BIRKENSTOCK Schuhpflege-Produkte, Accessoires sowie die Care Essentials-Reihe für die Fuß- und Ganzkörperpflege. Auch der ZÜRICH ist selbstverständlich im Produktuniversum vertreten: Dieses im Zehenbereich offene Schuhmodell wurde 1964 von Karl Birkenstock designt und trug ursprünglich den Namen „geschlossenes Modell". Es wurde vermutlich für das kältere Klima Nordeuropas entwickelt und war der erste BIRKENSTOCK mit zusätzlicher Unterstützung – im Gegensatz zum Einriemer MADRID.

INFORMATIONEN FÜR PRESSEVERTRETER

Ab dem 14. April 2026 geöffnet

Store-Adresse: Storchengasse 23, 8001 Zürich

Öffnungszeiten: Montag–Samstag, 10:00–19:00 Uhr

Eröffnungs-Aktivierung: 16 April 2026

Zwischen 10:00 und 19:00 Uhr

Store-Bilder: Download to be added

Bildrechte: BIRKENSTOCK/Maarten Willemstein

ÜBER BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose „Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.

Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.

Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Dubai, Singapur, Indien, China und Australien.

Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Deutschland

Weitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock-group.com

Unseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com

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