BIRKENSTOCK OUVRE SON PREMIER MAGASIN SUISSE À ZURICH

ZURICH, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- BIRKENSTOCK développe l'empreinte de ses points de vente en Europe et annonce l'ouverture de son tout nouveau magasin, le 14 avril, au cœur de Zurich. La marque introduit ainsi son mélange typique de fonction, de qualité et de tradition dans l'une des villes les plus dynamiques d'Europe.

Avec l'ouverture de son 30e magasin de détail sur le Vieux Continent, la marque de chaussures internationale et inventrice du lit de pied s'installe dans la métropole financière et cosmopolite suisse, déployant ainsi son potentiel dans la région. Le nouveau magasin est conçu comme un point de contact permettant aux consommatrices et consommateurs de faire pleinement l'expérience de l'offre unique de BIRKENSTOCK. Créé comme espace de connexion et de découverte, il vise à nouer des liens avec les communautés locales, les esprits créatifs, les loyaux enthousiastes et les nouveaux publics, tout en renforçant les valeurs universelles de BIRKENSTOCK à travers un environnement de vente contemporain au design avant-gardiste. Le magasin de 70 mètres carrés se trouve dans la vieille ville pittoresque et témoigne de l'engagement de la marque pour la qualité, la fonction et la tradition.

L'EMPLACEMENT – RENCONTRE DE L'HÉRITAGE ET DE LA MODERNITÉ

Nichée sur les rives du lac qui porte son nom, Zurich a longtemps été au carrefour de la culture, du commerce et de l'innovation. De ses origines comme colonie romaine à son émergence comme plus grande ville de Suisse et centre financier international, la ville unit aisément son riche héritage à son dynamisme novateur.

BIRKENSTOCK invite les membres de sa communauté, les Züri-Leute (gens de Zurich) curieux, les adeptes du lit de pied et des invités à venir célébrer l'ouverture du magasin – et offre un sac spécial de bienvenue* aux 50 premiers arrivés. Une expérience culinaire y sera également organisée le 16 avril, ainsi qu'un atelier où les hôtes pourront découvrir de leurs propres mains certaines des traditions artisanales suisses.

*Jusqu'à épuisement des stocks.

UN DESIGN INSPIRÉ DE LA NATURE ET DE LA TRADITION

Installé dans la Storchengasse, une charmante rue pavée au cœur de la vieille ville historique, le magasin convoque la sensation unique de randonnée à travers la Suisse. La partie avant représente les divers espaces extérieurs suisses ainsi que sa nature époustouflante, tandis que l'arrière plus intimiste symbolise la transition vers l'intérieur.

Les matériaux utilisés dans l'aménagement du magasin rendent hommage à ce pays alpin : les pavés en bois de bout, les présentoirs en pin intégrant de la pierre brute massive et les rondins de bois sombre s'inspirent des méthodes de construction suisses traditionnelles. Les bancs fabriqués sur mesure sont recouverts d'une couleur bordeaux riche, en référence à l'enseigne historique protégée peinte sur la façade du bâtiment et datant de 1357 – une époque où l'alphabétisation était rare et où de tels symboles servaient à guider les visiteurs. Le sol effet pierre-sable souligne encore l'atmosphère chaleureuse de l'espace, tout comme les étagères et les meubles en pin, ornés de slogans gravés à l'aide de techniques traditionnelles. Les présentoirs déstructurés des modèles ARIZONA, BOSTON et ZÜRICH mettent en avant l'expertise complexe de la cordonnerie et l'excellence des produits qui caractérisent certains des produits préférés de la clientèle BIRKENSTOCK. Les luminaires alliant le liège et la toile de jute sont un clin d'œil au lit de pied de la marque, tout comme l'empreinte surdimensionnée représentée sur un mur.

LE MARIAGE DE L'ICONIQUE ET DU CONTEMPORAIN

Le magasin propose une sélection des modèles emblématiques de BIRKENSTOCK, dont des sandales, sabots et chaussures fermées iconiques, ainsi que des collections intemporelles et des sorties saisonnières. Il dispose également de la collection Professionnel, des produits d'entretien des chaussures de BIRKENSTOCK, des accessoires et de la ligne Care Essentials pour prendre encore mieux soin des pieds. Il va sans dire que le modèle ZÜRICH fait aussi partie de cet univers de produits à découvrir au nouveau magasin. Cette silhouette ouverte à l'avant, imaginée par Karl Birkenstock en 1964, était à l'origine qualifiée de « modèle fermé ». Probablement conçu pour les régions plus froides et septentrionales d'Europe à l'esprit, ce modèle BIRKENSTOCK était le premier à offrir un soutien supplémentaire, à l'opposé de la sandale MADRID à une bride.

INFORMATIONS POUR LA PRESSE

Ouvert à partir du 14 avril 2026

Adresse du magasin : Storchengasse 23, 8001 Zurich

Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi, de 10 h 00 à 19 h 00

Inauguration : 16 avril 2026

Entre 10 h 00 à 19 h 00

Images du magasin : ajouter le téléchargement

Crédit photo : BIRKENSTOCK/Maarten Willemstein

À PROPOS DE BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK est une marque internationale qui s'adresse à tous les consommateurs et consommatrices, indépendamment de leur lieu de vie, leur genre, leur âge et leurs revenus. Elle poursuit un objectif clair : préserver la santé des pieds. Profondément ancrée dans l'étude de la biomécanique du pied humain et s'appuyant sur l'expérience d'une dynastie de cordonniers qui remonte à 1774, BIRKENSTOCK est une « super marque » intemporelle et riche en traditions, dont l'univers transcende les catégories de produits et s'étend de l'entrée de gamme au luxe, tout en répondant aux besoins d'une population qui adopte de plus en plus un mode de vie conscient et actif. La fonctionnalité, la qualité et la tradition sont les valeurs fondamentales de cette marque lifestyle qui propose des produits dans les domaines de la chaussure, de la literie et des cosmétiques naturels. BIRKENSTOCK est l'inventeur du lit de pied et est à l'origine du principe visant à permettre une marche naturelle (appelé en allemand « Naturgewolltes Gehen »).

Avec près de 6 200 employées et employés à travers le monde, BIRKENSTOCK est convaincue que la conception d'un produit est aussi importante que le produit lui-même. Pour assurer au groupe de répondre aux normes de qualité les plus exigeantes, sa base manufacturière suit une stratégie d'intégration verticale et tous ses lits de pied sont produits en Allemagne. En outre, 95 % des produits de BIRKENSTOCK sont assemblés en Allemagne et plus de 90 % des matériaux et des composants utilisés proviennent d'Europe. Les matières premières sont traitées selon les normes environnementales et sociales les plus strictes de l'industrie. BIRKENSTOCK fait appel à des laboratoires scientifiques de pointe pour tester ces matériaux.

Outre son siège social situé à Linz am Rhein, le groupe BIRKENSTOCK possède ses propres succursales aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Brésil, au Japon, en Corée du Sud, au Danemark, en Pologne, en Suisse, en Suède, en Espagne, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, à Dubaï, à Singapour, en Inde, en Chine et en Australie.

Groupe Birkenstock B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Allemagne

Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site www.birkenstock-group.com.

Notre boutique en ligne est accessible à l'adresse www.birkenstock.com.

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