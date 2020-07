Boardriders reagiert auf die jüngsten Änderungen der WSL-Tour

HUNTINGTON BEACH, Kalifornien, und ST. JEAN DE LUZ, Frankreich, 17. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Boardriders Inc., ein führendes globales Unternehmen der Bereiche Actionsport und Lifestyle, das Kleidung, Fußbekleidung und Zubehör unter den Marken Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA und Element designt, produziert und vertreibt, gab heute seine Reaktion auf die jüngste Umstellung der World Surf League (WSL) Championship Tour (CT) bekannt.

Die Absage der CT 2020 durch die WSL aufgrund von COVID-19 und Verbesserungen für die CT 2021 haben zu einer erheblichen Umstrukturierung der Tour-Saison 2021 geführt, was v erständlicherweise leider dazu geführt hat, dass die CT 2021 nicht in Hossegor, Frankreich, Station macht. Angesichts ihres Engagements für Frankreich und Frankreichs Bedeutung für die weltweite Surfkultur haben Quiksilver und ROXY jedoch mit der WSL zusammengearbeitet, um die Fortsetzung von zwei Jahrzehnten professionellen Surfens in der Nouvelle-Aquitaine zu sichern, indem sie eine neue Challenger Series (CS) Veranstaltung sponsern, die im Herbst 2021 in der Region stattfinden soll. Dazu Garry Wall, weltweiter Geschäftsführer von Quiksilver: „Wir waren begeistert und erleichtert, dass wir Hand in Hand mit der WSL arbeiten konnten, um eine jährliche Weltklasseveranstaltung weiterhin zu Frankreichs berühmten Wellen und Stränden zu holen. Wir arbeiten alle in sehr unsicheren und wechselhaften Zeiten, aber unser kollektives Engagement für Frankreich und Europa insgesamt bleibt ungebrochen."

Neben der Unterstützung des französischen CS-Events sponsern die Marken von Boardriders in der CT-Saison 2021 auch eine Reihe weit erer Veranstaltungen, darunter die Billabong Pipe Masters auf Oahu, die Maui Pro Presented by ROXY auf Maui, die Quiksilver Pro G-Land in Indonesien und die Gold Coast Presented by Billabong in Australien. Emilie Souvras, Geschäftsführerin von ROXY erklärte: „Ich freue mich, dass die Bandbreite des Boardriders-Programms es uns ermöglicht, die Entwicklung des Surfens auf globaler Ebene weiterhin zu unterstützen, sowohl durch Veranstaltungen wie diese als auch durch das Sponsoring und die Präsentation unserer erstaunlichen Sportler , die daran teilnehmen."

Boardriders Inc. ist ein führendes Unternehmen der Bereiche Actionsport und Lifestyle, das Markenkleidung, -fußbekleidung und -zubehör für Boardrider s auf der ganzen Welt designt, produziert und vertreibt. Die Bekleidungs- und Fußbekleidungsmarken des Unternehmens stehen für einen lässigen Lebensstil für junge und junggebliebene Menschen, die sich dem Outdoor-Actionsport verbunden fühlen. Die Unternehmensmarken Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA und Element haben authentische Wurzeln und eine lange Erfolgsgeschichte in den Bereichen Surfen, Wintersport und Skaten. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 110 Ländern über viele Kanäle vertrieben, darunter in Surfshops, Skateshops, Wintersport-Fachgeschäften, den eigenen Boardriders-Shops und weiteren Einzelhandelsgeschäften im Besitz des Unternehmens, anderen Fachgeschäften, ausgewählten Kaufhäusern sowie über verschiedene E-Commerce-Kanäle. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites unserer Marken unter www.quiksilver.com , www.billabong.com , www.roxy.com , www.dcshoes.com , www.rvca.com , www.elementbrand.com .

