A Boardriders responde às recentes mudanças no circuito da WSL

HUNTINGTON BEACH, Califórnia e ST. JEAN DE LUZ, França, 17 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Boardriders Inc., uma empresa líder global em esportes radicais e estilo de vida que cria, produz e distribui vestuário, calçados e acessórios sob as marcas Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA e Element anunciou hoje sua reação à recente reconfiguração do circuito do campeonato (CT – Championship Tour) da Liga Mundial de Surfe (WSL – World Surf League).

O cancelamento feito pela WSL do CT de 2020 devido à COVID-19 e melhoramentos ao CT de 2021 levaram a uma reestruturação significativa na temporada do circuito de 2021, a qual lamentável e compreensivelmente fez com que o CT não pare em Hossegor, na França em 2021. Entretanto, devido ao seu compromisso com a França e à importância da França na cultura global do surfe, a Quiksilver e a ROXY trabalharam com a WSL para garantir a continuação de duas décadas de surfe profissional em Nouvelle-Aquitaine através do patrocínio de um novo evento da Série de Competidores (CS – Challenger Series) que ocorrerá na região no outono de 2021. Garry Wall, gerente geral global da Quiksilver comentou: "Ficamos empolgados e aliviados em podermos trabalhar de mãos dadas com a WSL para manter um evento de classe mundial nas ondas e praias famosas da França. Estamos todos trabalhando em tempos bastante incertos e líquidos, mas nosso compromisso coletivo com a França e Europa como um todo permanece firme".

Além do apoio ao evento CS na França, as marcas da Boardriders também estão patrocinando uma série de outros eventos na temporada CT de 2021, incluindo o Billabong Pipe Masters em Oahu, o Maui Pro apresentado pela ROXY em Maui, o Quiksilver Pro G-Land na Indonésia e o Gold Coast apresentado pela Billabong na Austrália. Emilie Souvras, gerente geral da ROXY comentou: "Estou empolgada pela amplitude do portfólio da Boardriders permitir que continuemos a apoiar o desenvolvimento do surfe em escala global, através de ambos eventos como esses, bem como patrocinando e apresentando nossos incríveis atletas que competem nos eventos".

Sobre a Boardriders Inc.:

A Boardriders, Inc. é uma empresa líder em esportes radicais e estilo de vida que cria, produz e distribui vestuário, calçados e acessórios de marcas para a Boardriders em todo o mundo. As marcas de roupa e calçados da empresa representam um estilo de vida casual para pessoas de espírito jovem inspiradas pela paixão por esportes radicais ao ar livre. As marcas Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA e Element da empresa têm raízes autênticas e tradição no surfe, esportes na neve e no skate. Os produtos da empresa são vendidos em mais de 110 países em diversos canais de distribuição, incluindo lojas de surfe, skate e esportes na neve, lojas próprias da Boardriders e outras lojas de propriedade da empresa, outras lojas especiais, lojas de departamentos selecionadas e através de vários canais de comércio eletrônico. Para mais informações, visite os websites de nossas marcas em www.quiksilver.com, www.billabong.com, www.roxy.com, www.dcshoes.com, www.rvca.com, www.elementbrand.com

