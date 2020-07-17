Boardriders отреагировала на недавние изменения в турнирном графике WSL

ХАНТИНГТОН-БИЧ (HUNTINGTON BEACH), Калифорния, и СЕН-ЖАН-ДЕ-ЛЮЗ (ST. JEAN DE LUZ), Франция, 17 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Мировой лидер в сфере активного спорта и отдыха компания Boardriders Inc., специализирующаяся на дизайне, производстве и реализации одежды, обуви и аксессуаров под торговыми марками Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA и Element, сегодня официально отреагировала на недавние изменения в программе проведения чемпионата World Surf League (WSL) Championship Tour (CT).

Отмена чемпионата WSL-2020 по причине пандемии COVID-19 и корректировка программы мероприятий на 2021 год повлекла за собой заметные изменения в турнирном сезоне-2021, что, к сожалению, но вполне объяснимо привело к отмене этапа чемпионата во французском Сортс-Оссегор. Однако, сохраняя твердую уверенность в важном значении Франции для мировой культуры серфинга и в стремлении сохранить и продолжить сформировавшиеся за два десятилетия традиции профессионального сёрфинга в Нувель-Акитэн, Quiksilver и ROXY согласовали с руководством WSL проведение нового мероприятия Challenger Series (CS) в этом регионе осенью 2021 года. Международный генеральный директор Quiksilver Гэрри Уолл (Garry Wall) прокомментировал: "С радостью и большим облегчением мы сообщаем, что вместе с WSL нам удалось найти решение, благодаря которому ежегодное мероприятие мирового класса будет и дальше проходить на пляжах Франции, славящихся своими волнами. Все мы переживаем времена чрезвычайной неопределенности, но наша приверженность Франции и Европе в целом остается неизменной".

Кроме поддержки мероприятий CS на территории Франции, бренды Boardriders выступают спонсорами ряда других событий сезона CT-2021, включая Billabong Pipe Masters на острове Оаху, Maui Pro Presented by ROXY на Мауи, Quiksilver Pro G-Land в Индонезии и Gold Coast Presented by Billabong в Австралии. Генеральный директор ROXY Эмили Суврас (Emilie Souvras), в свою очередь, отметила: "Я очень рада, что масштабный портфель брендов Boardriders позволяет нам и дальше поддерживать развитие сёрфинга в глобальном масштабе - как посредством подобных мероприятий, так и в формате спонсорства потрясающих спортсменов, участвующих в них".

О компании Boardriders Inc.:

Boardriders, Inc. является ведущим производителем товаров для спорта и активного отдыха. Компания производит и реализует брендовую одежду, обувь и аксессуары для сёрферов по всему миру. Бренды компании являются символом активного стиля жизни для молодых людей, объединяемых общей любовью к спорту на открытом воздухе. Торговые марки Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA и Element пользуются давней популярностью у любителей сёрфинга, сноубординга, конькобежного спорта и катания на скейтбордах или роликах. Продукция компании реализуется в более чем 110 странах мира через обширную сеть дистрибуционных каналов, включая магазины снаряжения для сёрфинга, скейтбординга, лыжного спорта, фирменных магазинах Boardriders и другие собственные точки продаж, специализированные салоны, избранные универмаги и разнообразные порталы электронной коммерции. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайты наших торговых марок www.quiksilver.com , www.billabong.com , www.roxy.com , www.dcshoes.com , www.rvca.com , www.elementbrand.com .

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SOURCE Boardriders, Inc.