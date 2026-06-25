Brook Auto Catch Light stellt die neue „Fashion White Edition" vor

Vom NachrichtendienstBrook Gaming (Zeroplus Technology Co., Ltd.)
25 Juni, 2026, 10:56 GMT
- Holen Sie sich den neuen Brook Auto Catch Light – Fashion White Edition
- Wir stellen die neue „Fashion White Edition" von Brook Auto Catch Light vor
- Brook Auto Catch Light – Neue „Fashion White"-Edition
Weltweit über 60.000 verkaufte Einheiten
NEW TAIPEI CITY, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ --
Ein frischer, neuer Look für einen weltweiten Favoriten
Ein ganz neuer Look
Mit weltweit über 60.000 verkauften Exemplaren stellt Brook Auto Catch Light die neue „Fashion White Edition" vor. Brook Gaming stellt die „New Fashion White Edition" von Brook Auto Catch Light vor. „Fashion White" vereint das von Trainern geliebte freihändige Pokémon GO-Erlebnis mit einer eleganten weißen Oberfläche und verleiht einem der beliebtesten Produkte von Brook einen stilvollen neuen Look.
Entwickelt für den Alltag
Inspiriert von modernen Smart-Accessoires fügt sich Fashion White nahtlos in den Alltag ein – egal, ob Sie pendeln, auf Reisen sind, im Homeoffice arbeiten oder eine Kaffeepause genießen.
Kleine Größe. Ein großes Abenteuer.
Mit Abmessungen von nur 32 × 32 mm und einem Gewicht von etwa 10 Gramm ist Auto Catch Light etwa so groß wie ein AirTag und lässt sich daher problemlos überallhin mitnehmen. Leicht zu transportieren/Leicht mitzunehmen
1. Benutzerfreundliche/intuitive Bedienelemente
Einfach zu bedienen – Entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern, mit intuitiver Steuerung, die Ihnen bei der Bewältigung Ihrer täglichen Aufgaben hilft.
2. Wechselstrom-Lademöglichkeiten
Das Aufladen über den USB-C-Anschluss des Smartphones verhindert, dass Ihnen bei Abenteuern unerwartet der Strom ausgeht.
Geschaffen für gemeinsame Abenteuer
Egal, ob mit Freunden, der Familie oder anderen Trainern auf Entdeckungstour – Fashion White fügt sich ganz natürlich in jedes Pokémon GO-Abenteuer ein.
Komfort durch zwei Konten
Das Gerät unterstützt zwei Pokémon GO-Konten gleichzeitig und fängt dabei automatisch Pokémon und dreht PokéStops.
Aufladen über USB Typ C
Dank der praktischen Typ-C-Ladefunktion und der intuitiven LED-Anzeigen können sich die Trainer ganz auf ihr Abenteuer konzentrieren.
Mehr als nur ein Gerät
Fashion White wurde entwickelt, um Teil Ihrer täglichen Ausrüstung zu werden, und vereint Komfort, Stil und Funktionalität.
Ein Lifestyle-Accessoire, das Komfort, Eleganz und Funktionalität vereint.
Hauptmerkmale
- Neue Fashion White-Farbe
- Weltweit wurden über 60.000 Einheiten verkauft
- Ultrakompaktes Design mit den Maßen 32 × 32 mm
- Leichtgewicht: 10 g
- Verbindung mit zwei Konten
- Automatisches Fangen von Pokémon
- Automatisches Drehen von PokéStops
- Aufladen über USB Typ C
- Spiel ohne Hände
Weitere Informationen finden Sie unter: https://brook.gg/4btmT8g
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