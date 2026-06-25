Brook Auto Catch Light stellt die neue „Fashion White Edition" vor

Holen Sie sich den neuen Brook Auto Catch Light – Fashion White Edition Wir stellen die neue „Fashion White Edition" von Brook Auto Catch Light vor Brook Auto Catch Light – Neue „Fashion White"-Edition

Weltweit über 60.000 verkaufte Einheiten

NEW TAIPEI CITY, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ --

Ein frischer, neuer Look für einen weltweiten Favoriten

Ein ganz neuer Look

Mit weltweit über 60.000 verkauften Exemplaren stellt Brook Auto Catch Light die neue „Fashion White Edition" vor. Brook Gaming stellt die „New Fashion White Edition" von Brook Auto Catch Light vor. „Fashion White" vereint das von Trainern geliebte freihändige Pokémon GO-Erlebnis mit einer eleganten weißen Oberfläche und verleiht einem der beliebtesten Produkte von Brook einen stilvollen neuen Look.

Entwickelt für den Alltag

Inspiriert von modernen Smart-Accessoires fügt sich Fashion White nahtlos in den Alltag ein – egal, ob Sie pendeln, auf Reisen sind, im Homeoffice arbeiten oder eine Kaffeepause genießen.

Kleine Größe. Ein großes Abenteuer.

Mit Abmessungen von nur 32 × 32 mm und einem Gewicht von etwa 10 Gramm ist Auto Catch Light etwa so groß wie ein AirTag und lässt sich daher problemlos überallhin mitnehmen. Leicht zu transportieren/Leicht mitzunehmen

1. Benutzerfreundliche/intuitive Bedienelemente

Einfach zu bedienen – Entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern, mit intuitiver Steuerung, die Ihnen bei der Bewältigung Ihrer täglichen Aufgaben hilft.

2. Wechselstrom-Lademöglichkeiten

Das Aufladen über den USB-C-Anschluss des Smartphones verhindert, dass Ihnen bei Abenteuern unerwartet der Strom ausgeht.

Geschaffen für gemeinsame Abenteuer

Egal, ob mit Freunden, der Familie oder anderen Trainern auf Entdeckungstour – Fashion White fügt sich ganz natürlich in jedes Pokémon GO-Abenteuer ein.

Komfort durch zwei Konten

Das Gerät unterstützt zwei Pokémon GO-Konten gleichzeitig und fängt dabei automatisch Pokémon und dreht PokéStops.

Aufladen über USB Typ C

Dank der praktischen Typ-C-Ladefunktion und der intuitiven LED-Anzeigen können sich die Trainer ganz auf ihr Abenteuer konzentrieren.

Mehr als nur ein Gerät

Fashion White wurde entwickelt, um Teil Ihrer täglichen Ausrüstung zu werden, und vereint Komfort, Stil und Funktionalität.

Ein Lifestyle-Accessoire, das Komfort, Eleganz und Funktionalität vereint.

Hauptmerkmale

Neue Fashion White-Farbe

Weltweit wurden über 60.000 Einheiten verkauft

Ultrakompaktes Design mit den Maßen 32 × 32 mm

Leichtgewicht: 10 g

Verbindung mit zwei Konten

Automatisches Fangen von Pokémon

Automatisches Drehen von PokéStops

Aufladen über USB Typ C

Spiel ohne Hände

Weitere Informationen finden Sie unter: https://brook.gg/4btmT8g