Brook Auto Catch Light lance sa nouvelle édition « Fashion White »

Découvrez le New Brook Auto Catch Light – Édition « Fashion White » Présentation de la nouvelle édition « Fashion White » du Brook Auto Catch Light Brook Auto Catch Light – Nouvelle édition « Fashion White »

Plus de 60 000 unités vendues dans le monde entier

NOUVEAU TAPEI, 25 juin 2026 /PRNewswire/ --

Un nouveau look rafraîchissant pour un grand classique mondial

Un tout nouveau look

Avec plus de 60 000 unités vendues dans le monde entier, Brook Auto Catch Light présente sa nouvelle édition « Fashion White ». Brook Gaming présente la nouvelle édition « Fashion White » du Brook Auto Catch Light. Alliant l'expérience « mains libres » de Pokémon GO tant appréciée des entraîneurs à une finition blanche élégante, la gamme Fashion White apporte un nouveau look raffiné à l'un des produits les plus populaires de Brook.

Conçu pour la vie quotidienne

Inspiré des accessoires connectés modernes, Fashion White s'intègre parfaitement à votre quotidien, que ce soit pour vos trajets quotidiens, vos déplacements, le télétravail ou une pause-café.

Petit format. Grande aventure.

Avec ses dimensions de seulement 32 × 32 mm et son poids d'environ 10 grammes, l'Auto Catch Light a à peu près la taille d'un AirTag, ce qui permet de l'emporter facilement partout. Facile à transporter / Facile à porter sur soi

1. Commandes conviviales et intuitives

Facile à utiliser – Conçu pour améliorer votre expérience de jeu, avec des commandes intuitives qui vous aident à accomplir vos tâches quotidiennes.

2. Options de recharge en alternance

La recharge via le port USB Type-C permet d'éviter de se retrouver à court de batterie de manière inattendue lors d'une sortie.

Conçu pour des aventures à partager

Que ce soit pour partir à l'aventure entre amis, en famille ou avec d'autres Entraîneurs, Fashion White s'intègre naturellement à toutes les aventures Pokémon GO.

La commodité d'un double compte

L'appareil prend en charge deux comptes Pokémon GO simultanément, tout en capturant automatiquement des Pokémon et en faisant tourner les PokéStops.

Recharge via USB-C

La recharge pratique via un port USB-C et les voyants LED intuitifs permettent aux Entraîneurs de rester concentrés sur l'aventure.

Bien plus qu'un simple appareil

Fashion White est conçu pour une utilisation quotidienne, alliant praticité, style et performance.

Être un accessoire de mode alliant praticité, élégance et fonctionnalité.

Principales caractéristiques

Nouvelle collection, couleur blanche

Plus de 60 000 unités vendues dans le monde entier

Conception ultra-compacte de 32 × 32 mm

Léger : 10 g

Connectivité à deux comptes

Capture automatique de Pokémon

Rotation automatique des PokéStops

Recharge via USB-C

Jeu mains libres

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://brook.gg/4btmT8g