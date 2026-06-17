Celebrus bringt Celebrus AI auf den Markt: Konversationsanalysen für live verfügbare, identitätsbezogene und datenschutzkonforme Daten

Jedes Unternehmensteam kann nun Fragen stellen und zuverlässige Antworten auf der Grundlage vollständiger Verhaltensdaten in Echtzeit erhalten, ohne Daten aus seiner Umgebung herauszuführen – und zwar direkt in der KI-Anwendung, die es bereits nutzt

LONDON, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Celebrus, der weltweit führende Anbieter von First-Party-Verhaltensdaten und digitaler Identitätsauflösung, gab heute die Einführung von Celebrus AI bekannt – einer neuen Funktion zur Konversationsanalyse, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, Fragen direkt an die identitätsaufgelösten Echtzeit-Kundendaten von Celebrus zu richten und zuverlässige Antworten zu erhalten, die auf aktuellen First-Party-Verhaltensdaten basieren.

Celebrus AI arbeitet über die KI-Clients, die Unternehmen bereits nutzen – Anthropic Claude, Microsoft Copilot und OpenAI ChatGPT –, die über den Celebrus Operations Server und MCP verbunden sind. Diese laufen vollständig in der kundeneigenen Virtual Private Cloud (VPC)-Umgebung und basieren auf dem Celebrus-Datenmodell, das über viele Jahre hinweg perfektioniert wurde.

Das neue Angebot bietet Unternehmensteams eine schnellere und intuitivere Möglichkeit, das Kundenverhalten zu verstehen, Erkenntnisse zu gewinnen und auf der Grundlage vollständiger Daten zur Customer Journey zu handeln, wodurch die Abhängigkeit von Dashboards, SQL und langen Wartezeiten bei den Datenteams ein Ende findet. Es basiert auf demselben bewährten Celebrus-Datenmodell, das seit Jahren weltweit im Einsatz ist, und liefert Unternehmen einheitliche Ergebnisse über alle Analyseschnittstellen hinweg. Keine neue Benutzeroberfläche, die man erst lernen muss. Es verlassen keine Daten den Kundenbereich. Sie müssen keiner Analysten-Warteschlange beitreten. Bessere Daten, sofortige Antworten.

„Es gibt unzählige Artikel, in denen schlechte Daten als Hindernis für die Ausschöpfung des Potenzials der KI angeprangert werden", sagte Bill Bruno, CEO von Celebrus. „Seit Jahren haben Marken mit unvollständigen digitalen Identitäten, fragmentierten Verhaltensprofilen und Daten zu kämpfen, die zu spät eintreffen, um darauf zu reagieren, und denen sie nie wirklich vertrauen können. Celebrus wurde genau für diesen Moment entwickelt. Jede Entscheidung, die wir in den letzten 26 Jahren getroffen haben, diente dem Ziel, vollständige, vertrauenswürdige Verhaltensdaten zu erfassen und diese sofort nutzbar und präzise zu machen. Celebrus AI ist die vollständige Verwirklichung dieser Vision. Marken können nun aus ihren eigenen Daten, in den Tools, die sie bereits nutzen, vertrauenswürdige Antworten erhalten – ohne Wartezeiten, ohne Kompromisse und unter vollständiger Einhaltung aller Vorschriften."

Celebrus AI startet mit folgenden Funktionen:

- Konversationsanalysen, die es jedem Geschäftsanwender ermöglichen, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und Antworten zu erhalten, die auf aktuellen, unternehmenseigenen Verhaltensdaten basieren

- Vollständige Identitätsauflösung für anonyme, noch nicht angemeldete und authentifizierte Besucher; einschließlich der Verhaltenssignale, die den meisten Plattformen über alle digitalen Domänen und Geräte hinweg verborgen bleiben

- Unterstützung für Anthropic Claude, Microsoft Copilot und OpenAI ChatGPT bereits ab dem ersten Tag nach der Markteinführung

- Ein einziges, vertrauenswürdiges Datenmodell, das von Celebrus AI, Celebrus Digital Analytics und Celebrus Metabase gemeinsam genutzt wird und über alle Schnittstellen hinweg konsistente Zahlen liefert

- Bereitstellung innerhalb der kundeneigenen Virtual Private Cloud (VPC)-Umgebung, wodurch Daten und KI-Abfragen innerhalb der Grenzen des Kunden bleiben und dessen Kontrolle und Verwaltung unterliegen

Basiert auf Daten, auf die die meisten KI-Tools keinen Zugriff haben

Zwar haben sich KI-Funktionen in der Martech-Landschaft stark verbreitet, doch sind die meisten von ihnen durch dasselbe grundlegende Problem eingeschränkt: unvollständige Identitätsdaten, unsichtbare anonyme Besucher und Verhaltenssignale, die erst Stunden später in großen Mengen eintreffen. Eine KI, die auf unvollständigen Daten basiert, liefert unvollständige Antworten.

Celebrus AI ist anders, weil die zugrunde liegenden Daten anders sind. Celebrus erfasst 100 % der eigenen Verhaltensdaten über Web, Mobilgeräte, Geräte und Sitzungen hinweg, einschließlich des Verhaltens von Besuchern, die sich noch nie angemeldet haben, und wandelt diese Aktivitäten innerhalb von Millisekunden in dauerhafte, angereicherte Identitätsprofile um. Das Ergebnis ist ein Verhaltensprofil, das die gesamte Zielgruppe einer Marke widerspiegelt – und nicht nur den Teil der Nutzer, die sich angemeldet haben und von den anderen Tools erfasst werden können.

Das ist für Celebrus keine neue Richtung. Es ist das Ergebnis von 26 Jahren bewusster, datengestützter Entscheidungen. Jede architektonische Entscheidung – Tag-freie Erfassung, Datenübertragung mit einer Latenz im Millisekundenbereich, Identitätsauflösung über alle drei Phasen des Besucherlebenszyklus hinweg, Bereitstellung in einer privaten Single-Tenant-Cloud, von Grund auf integrierte Einwilligungsverwaltung – wurde getroffen, bevor KI dies zu einem wichtigen Thema machte.

„Die Zukunft der Analytik liegt nicht in noch mehr Dashboards", sagte Ant Phillips, Chief Technology Officer bei Celebrus. „Es geht darum, eine geschäftliche Frage stellen zu können und sofort eine verlässliche Antwort zu erhalten. Celebrus AI macht dies möglich, indem es Konversationsanalysen mit den umfassenden Verhaltensdaten, der Identitätsauflösung in Echtzeit und den Governance-Funktionen kombiniert, die Unternehmensteams benötigen. Wir haben die Daten richtig aufgebaut. Jetzt kann jeder alles fragen."

Von Grund auf offen, vom Unternehmen gesteuert

Celebrus AI ist LLM-unabhängig. Marken stellen über den Celebrus Operations Server, der in der privaten Cloud des Kunden läuft, eine Verbindung zu den KI-Clients her, die bereits von ihren Sicherheits- und Governance-Teams genehmigt wurden (Claude, Microsoft Copilot und ChatGPT). Da sich KI-Anbieter ständig weiterentwickeln, profitieren Marken automatisch von Modellverbesserungen, ohne an einen Anbieter gebunden zu sein und ohne proprietäre Schnittstellen einführen zu müssen. Bei jeder Antwort wird angezeigt, mit welchem Tool sie erstellt wurde. Jede Abfrage ist parametrisiert, schemavalidiert und nachverfolgbar. Die Daten werden niemals übertragen.

Celebrus Cloud wird als vollständig verwaltete Single-Tenant-VPC bereitgestellt. Die Verhaltensdaten verbleiben in der Umgebung des Kunden, unterliegen dessen Kontrolle und werden niemals in eine gemeinsam genutzte Infrastruktur übertragen. KI-Abfragen werden innerhalb derselben Grenze ausgeführt.

Für Unternehmen aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen, in denen die Verbindung zwischen KI und sensiblen Verhaltensdaten derzeit intensiv geprüft wird, bietet dieses Bereitstellungsmodell einen bedeutenden betrieblichen Vorteil. Unternehmen können ihre umfassenden Verhaltensdaten mit Konversationsanalysen verknüpfen und dabei die volle Kontrolle darüber behalten, wo diese Daten gespeichert sind, wie auf sie zugegriffen wird und welcher KI-Anbieter zum Einsatz kommt.

Celebrus AI wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, die Lücke zwischen dem Vorhandensein vollständiger Verhaltensdaten und deren tatsächlicher Nutzung zu schließen. Marketingspezialisten, Analysten, Digitalteams, Betrugsbekämpfungsteams und Führungskräfte können Fragen stellen wie: Warum ist die Konversionsrate gesunken? Welche Customer Journeys bringen nicht die gewünschte Leistung? An welcher Stelle brechen Kunden den Kaufprozess ab? Oder welche Verhaltensweisen könnten auf ein Risiko hindeuten? Dies hilft Unternehmen dabei, mehr Wert aus den Kundendaten zu schöpfen, über die sie bereits verfügen.

Informationen zu Celebrus

Celebrus Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von First-Party-Verhaltensdaten, digitaler Identitätsauflösung und Kundenanalysen. Das Unternehmen ist am AIM-Markt der Londoner Börse (CLBS) notiert und in mehr als 35 Ländern vertreten. Celebrus erstellt seit 26 Jahren das umfassendste und genaueste Bild des digitalen Kunden, das es gibt – dabei werden 100 % der Nutzeraktivitäten ab der ersten Interaktion erfasst, die Identität über anonyme, vor der Anmeldung liegende und authentifizierte Zustände hinweg ermittelt und angereicherte Profile innerhalb von Millisekunden in die Tools gestreamt, die Unternehmen bereits nutzen. Zu den Kunden zählen drei der fünf weltweit führenden Banken, die zehn größten Versicherer, bedeutende Gesundheitsdienstleister und führende Fluggesellschaften – Unternehmen, für die Datengenauigkeit, Datenschutz und Vertrauen unverzichtbar sind.

Celebrus wird als vollständig verwaltete, mandantenfähige Private Cloud bereitgestellt und entspricht den Vorschriften der DSGVO, HIPAA, CCPA sowie den weltweiten Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.celebrus.com und.

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