Celebrus lance Celebrus AI : le déploiement de l'analyse conversationnelle en direct, les données conformes avec identité résolue

Toute équipe d'entreprise peut désormais poser des questions et obtenir des réponses fiables à partir de données comportementales complètes et en temps réel, sans avoir à transférer ces données hors de son environnement, directement dans le client d'IA qu'elle utilise déjà

LONDRES, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Celebrus, leader mondial des données comportementales de première main et de la résolution d'identité numérique, a annoncé aujourd'hui le lancement de Celebrus AI, une nouvelle fonctionnalité d'analyse conversationnelle qui permet aux utilisateurs professionnels de poser des questions en temps réel directement sur les données clients et identifiées de Celebrus, et d'obtenir des réponses fiables fondées sur des données comportementales de première main en temps réel.

Celebrus AI fonctionne via les clients IA que les entreprises utilisent déjà, Claude d'Anthropic, Copilot de Microsoft et ChatGPT d'OpenAI, connectés via le serveur d'exploitation Celebrus et MCP, qui s'exécute entièrement au sein de l'environnement de cloud privé virtuel (VPC) du client, en s'appuyant sur le modèle de données Celebrus perfectionné au fil des années.

Cette nouvelle solution offre aux équipes d'entreprise un moyen plus rapide et plus intuitif de comprendre le comportement des clients, d'extraire des informations pertinentes et d'agir sur la base de données complètes relatives au parcours client, mettant ainsi fin à la dépendance vis-à-vis des tableaux de bord, du langage SQL et des longues files d'attente auprès des équipes chargées des données. S'appuyant sur le même modèle de données Celebrus éprouvé, utilisé depuis des années dans le monde entier, elle fournit aux entreprises des résultats cohérents sur toutes les interfaces d'analyse. Aucune nouvelle interface à prendre en main. Aucune sortie de données du périmètre du client. Aucune file d'attente d'analystes à rejoindre. De meilleures données, des réponses immédiates.

« Il existe des millions d'articles qui soulignent que la mauvaise qualité des données constitue un frein à l'exploitation du potentiel de l'IA », déclare Bill Bruno, PDG de Celebrus. « Depuis des années, les marques sont confrontées à une identité numérique incomplète, à des profils comportementaux fragmentés et à des données qui arrivent trop tard pour être exploitées et dont elles ne sont jamais sûres. Celebrus a été conçu pour ce moment. Toutes les décisions que nous avons prises au cours de ces 26 dernières années ont eu pour objectif de collecter des données comportementales complètes et fiables, et de les rendre immédiatement exploitables et précises. Celebrus AI est la concrétisation parfaite de cette vision. Les marques peuvent désormais obtenir des informations fiables à partir de leurs propres données, via les outils qu'elles utilisent déjà, sans délai et sans compromis, dans le respect total de la réglementation. »

Celebrus AI lance les fonctionnalités suivantes :

- Des outils d'analyse conversationnelle qui permettent à tout utilisateur professionnel de poser des questions en langage naturel et d'obtenir des réponses fondées sur des données comportementales en temps réel provenant directement de l'entreprise

- Une résolution d'identification complète des visiteurs anonymes, en phase de pré-connexion et authentifiés, notamment les signaux comportementaux indétectables par la plupart des plateformes, et ce sur l'ensemble des domaines numériques et des appareils

- Un support pour Claude d'Anthropic, Copilot de Microsoft et ChatGPT d'OpenAI dès le premier jour du lancement initial

- Un modèle de données unique et fiable, partagé entre Celebrus AI, Celebrus Digital Analytics et Celebrus Metabase, garantissant la cohérence des chiffres sur toutes les interfaces

- Un déploiement au sein de l'environnement de cloud privé virtuel (VPC) du client, garantissant ainsi que les données et les requêtes d'IA restent dans l'environnement du client, sous sa gouvernance et son contrôle

Conçu à partir de données auxquelles la plupart des outils d'IA n'ont pas accès

Si les fonctionnalités d'IA se sont multipliées dans le secteur des technologies marketing, la plupart se heurtent au même problème sous-jacent : une identification incomplète, des visiteurs anonymes invisibles et des signaux comportementaux qui arrivent par vagues plusieurs heures après les faits. Une IA entraînée à partir de données incomplètes produit des réponses incomplètes.

Celebrus AI se distingue parce que les données sur lesquelles il repose sont différentes. Celebrus capture 100 % des données comportementales de première main sur le Web, les appareils mobiles, les différents appareils et les sessions, y compris le comportement des visiteurs qui ne se sont jamais connectés, et transforme ces données en profils d'identité enrichis et persistants en quelques millisecondes. Il en résulte un profil comportemental qui reflète l'ensemble de l'audience d'une marque, et pas seulement la partie authentifiée détectable par ses autres outils.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle orientation pour Celebrus. C'est le fruit de 26 années de décisions mûrement réfléchies, fondées sur les données. Chaque choix architectural, la capture sans balise, la transmission des données avec une latence de l'ordre de la milliseconde, l'identification des visiteurs à chaque étape de leur parcours, le déploiement sur un cloud privé à locataire unique, la gestion du consentement intégrée dès la conception, a été pris avant que l'IA ne devienne un facteur déterminant.

« L'avenir de l'analyse de données ne réside pas dans la multiplication des tableaux de bord », déclare Ant Phillips, directeur technique chez Celebrus. « Il s'agit plutôt de pouvoir poser une question d'ordre commercial et d'obtenir immédiatement une réponse fiable. Celebrus AI concrétise cette vision en associant l'analyse conversationnelle à l'ensemble des données comportementales, à la résolution d'identité en temps réel et aux capacités de gouvernance dont les équipes d'entreprise ont besoin. Nous avons correctement traité les données. Désormais, n'importe qui peut lui poser n'importe quelle question. »

Conçu pour être ouvert, géré par l'entreprise

Celebrus AI est indépendant de tout modèle de langage (LLM). Les marques se connectent via le client IA déjà approuvé par leurs équipes de sécurité et de gouvernance (Claude, Microsoft Copilot et ChatGPT) par l'intermédiaire du serveur Celebrus Operations Server, qui s'exécute au sein du cloud privé du client. À mesure que les fournisseurs d'IA continuent d'évoluer, les marques bénéficient automatiquement des améliorations apportées aux modèles, sans être liées à un fournisseur particulier et sans avoir à adopter d'interface propriétaire. Chaque réponse indique quel outil l'a générée. Chaque requête est paramétrée, validée par le schéma et peut faire l'objet d'un audit. Les données ne sont jamais transférées.

Celebrus Cloud est fourni sous la forme d'un VPC entièrement géré et à locataire unique. Les données comportementales restent au sein de l'environnement du client, sous sa responsabilité, et ne sont jamais transférées vers une infrastructure partagée. Les requêtes d'IA s'exécutent au sein du même périmètre.

Pour les entreprises des secteurs bancaire, des assurances, de la santé et des services financiers, où la relation entre l'IA et les données comportementales sensibles fait l'objet d'une attention particulière, ce modèle de déploiement offre un avantage opérationnel significatif. Les marques peuvent appliquer l'analyse conversationnelle à l'ensemble de leurs données comportementales tout en conservant un contrôle total sur leur emplacement, les modalités d'accès et le fournisseur d'IA utilisé.

Celebrus AI a été conçu pour aider les équipes à combler le fossé entre la possession de données comportementales complètes et la capacité à les exploiter. Les spécialistes du marketing, les analystes, les équipes numériques, les équipes chargées de la lutte contre la fraude et les dirigeants d'entreprise peuvent se poser des questions telles que : pourquoi le taux de conversion a-t-il baissé ? Quels parcours présentent des performances insuffisantes ? À quel moment les clients abandonnent-ils ? Ou encore, quels comportements peuvent être signe de risque ? Cela permet aux entreprises de tirer davantage parti des données clients dont elles disposent déjà.

À propos de Celebrus

Celebrus Technologies est un leader mondial dans le domaine des données comportementales de première main, de l'identification numérique et de l'analyse client. La société est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (CLBS) et présente une présence dans plus de 35 pays. Depuis 26 ans, Celebrus dresse le portrait le plus complet et le plus précis qui soit du client numérique. L'entreprise capture 100 % des données comportementales dès la première interaction, identifie les utilisateurs qu'ils soient anonymes, en phase de pré-connexion ou authentifiés, puis transmet en quelques millisecondes des profils enrichis vers les outils que les entreprises utilisent déjà. Parmi ses clients figurent trois des cinq plus grandes banques mondiales, les dix principaux assureurs, de grands prestataires de santé et des compagnies aériennes de premier plan, des entreprises pour lesquelles l'exactitude des données, la confidentialité et la confiance sont des critères non négociables.

Celebrus est déployé sous la forme d'un cloud privé entièrement géré et à locataire unique. Il est conforme au RGPD, à la loi HIPAA, à la loi CCPA et aux réglementations internationales en matière de protection de la vie privée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.celebrus.com.

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