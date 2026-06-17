Celebrus wprowadza Celebrus AI: analityka konwersacyjna oparta na danych zgodnych z wymogami regulacyjnymi, aktualizowanych w czasie rzeczywistym z ustalaniem tożsamości cyfrowej

Każdy zespół w przedsiębiorstwie może teraz zadawać pytania i uzyskiwać wiarygodne odpowiedzi na podstawie kompletnych danych behawioralnych w czasie rzeczywistym, bez przenoszenia danych poza własne środowisko i z wykorzystaniem już stosowanych klientów AI

LONDYN, 17 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Celebrus, światowy lider w zakresie własnych danych behawioralnych oraz ustalania tożsamości cyfrowej, ogłosił dziś wprowadzenie rozwiązania Celebrus AI - nowej funkcji analityki konwersacyjnej, która umożliwia użytkownikom biznesowym zadawanie pytań bezpośrednio do aktualizowanych w czasie rzeczywistym danych klientów gromadzonych przez Celebrus z ustalaniem tożsamości użytkowników oraz otrzymywanie wiarygodnych odpowiedzi opartych na bieżących własnych danych behawioralnych.

Celebrus AI współpracuje z klientami AI już wykorzystywanymi przez organizacje - Claude firmy Anthropic, Copilot Microsoft oraz ChatGPT OpenAI - za pośrednictwem serwera Celebrus Operations Server i protokołu MCP, działających w całości w prywatnym środowisku chmury wirtualnej klienta (VPC) i wykorzystujących model danych Celebrus, który był doskonalony przez wiele lat.

Nowe rozwiązanie zapewnia zespołom przedsiębiorstw szybszy i bardziej intuicyjny sposób analizowania zachowań klientów, pozyskiwania wartościowych informacji i podejmowania działań na podstawie pełnych danych dotyczących ścieżki klienta. Eliminuje ono konieczność korzystania z pulpitów analitycznych, języka SQL oraz oczekiwania na realizację zadań przez zespoły analityczne. Oparte na tym samym zweryfikowanym modelu danych Celebrus stosowanym od lat przez organizacje na całym świecie rozwiązanie zapewnia spójne odpowiedzi niezależnie od wykorzystywanego interfejsu analitycznego. Nie wymaga nauki nowego interfejsu. Dane nie opuszczają środowiska klienta. Nie ma potrzeby oczekiwania na wsparcie analityków. Lepsze dane, natychmiastowe odpowiedzi.

„Można znaleźć miliony publikacji wskazujących, że słaba jakość danych jest główną przeszkodą w wykorzystaniu potencjału sztucznej inteligencji - powiedział Bill Bruno, dyrektor generalny Celebrus. - Przez lata marki zmagały się z niepełną identyfikacją użytkowników cyfrowych, rozproszonymi profilami behawioralnymi oraz danymi dostarczanymi zbyt późno, aby można było na ich podstawie działać, a przy tym często budzącymi wątpliwości co do ich wiarygodności. Celebrus został stworzony właśnie z myślą o takim momencie. Każda decyzja, którą podejmowaliśmy przez 26 lat, miała na celu gromadzenie kompletnych i wiarygodnych danych behawioralnych oraz ich natychmiastowe udostępnianie w użytecznej i dokładnej formie. Celebrus AI stanowi pełną realizację tej wizji. Marki mogą teraz uzyskiwać wiarygodne odpowiedzi na podstawie własnych danych, korzystając z narzędzi, które już znają, bez oczekiwania i bez kompromisów, przy zachowaniu pełnej zgodności z wymogami regulacyjnymi".

Celebrus AI oferuje następujące funkcje:

analitykę konwersacyjną umożliwiającą każdemu użytkownikowi biznesowemu zadawanie pytań w języku naturalnym i otrzymywanie odpowiedzi opartych na bieżących własnych danych behawioralnych;

kompleksowe rozpoznawanie tożsamości użytkowników anonimowych, odwiedzających przed zalogowaniem oraz użytkowników uwierzytelnionych, obejmujące sygnały behawioralne niewidoczne dla większości platform oraz pochodzące ze wszystkich domen cyfrowych i urządzeń;

obsługę Claude Anthropic, Copilot Microsoft oraz ChatGPT OpenAI już od momentu wprowadzenia rozwiązania;

jeden spójny i wiarygodny model danych współdzielony przez Celebrus AI, Celebrus Digital Analytics oraz Celebrus Metabase, zapewniający identyczne wyniki we wszystkich interfejsach;

wdrożenie w prywatnym środowisku chmury wirtualnej klienta (VPC), dzięki czemu dane oraz zapytania kierowane do AI pozostają w granicach infrastruktury klienta, pod jego kontrolą i zgodnie z jego zasadami zarządzania.

Oparte na danych niedostępnych dla większości narzędzi AI

Choć funkcje sztucznej inteligencji szybko rozpowszechniły się w obszarze technologii marketingowych, większość z nich ogranicza ten sam problem: niepełna identyfikacja użytkowników, brak widoczności anonimowych odwiedzających oraz sygnały behawioralne dostarczane partiami wiele godzin po zdarzeniu. Sztuczna inteligencja oparta na niepełnych danych generuje niepełne odpowiedzi.

Celebrus AI wyróżnia się tym, że korzysta z innych danych. Celebrus rejestruje 100% własnych danych behawioralnych pochodzących ze stron internetowych, urządzeń mobilnych, urządzeń końcowych i sesji użytkowników, w tym zachowania osób, które nigdy się nie zalogowały, a następnie w ciągu milisekund przypisuje tę aktywność do trwałych, wzbogaconych profili tożsamości. W rezultacie powstaje pełny obraz zachowań odbiorców marki, a nie jedynie tej części użytkowników, którą inne narzędzia są w stanie zidentyfikować.

Nie jest to nowy kierunek rozwoju dla Celebrus. To efekt 26 lat konsekwentnych decyzji opartych na danych. Każda decyzja architektoniczna - rejestrowanie danych bez użycia tagów, dostarczanie danych z opóźnieniem liczonym w milisekundach, rozpoznawanie tożsamości we wszystkich trzech etapach cyklu życia użytkownika, wdrożenia w dedykowanych prywatnych środowiskach chmurowych oraz mechanizmy zarządzania zgodami wbudowane od podstaw - została podjęta na długo przed tym, zanim sztuczna inteligencja nadała tym rozwiązaniom nowe znaczenie.

„Przyszłość analityki nie polega na tworzeniu kolejnych pulpitów nawigacyjnych" - powiedział Ant Phillips, dyrektor ds. technologii w Celebrus. „Chodzi o możliwość zadania pytania biznesowego i natychmiastowego uzyskania wiarygodnej odpowiedzi. Celebrus AI urzeczywistnia tę wizję, łącząc analitykę konwersacyjną z kompletnymi danymi behawioralnymi, rozpoznawaniem tożsamości w czasie rzeczywistym oraz funkcjami zarządzania i nadzoru wymaganymi przez przedsiębiorstwa. Najpierw zadbaliśmy o właściwe dane. Teraz każdy może zapytać o wszystko".

Otwarte z założenia, kontrolowane przez przedsiębiorstwo

Celebrus AI jest rozwiązaniem niezależnym od konkretnego dużego modelu językowego (LLM). Marki mogą łączyć się za pośrednictwem klienta AI, który został już zatwierdzony przez ich zespoły ds. bezpieczeństwa i zarządzania (Claude, Microsoft Copilot lub ChatGPT), wykorzystując serwer Celebrus Operations Server działający w prywatnej chmurze klienta. Wraz z dalszym rozwojem dostawców rozwiązań AI organizacje automatycznie korzystają z udoskonaleń modeli, bez uzależnienia od jednego dostawcy i bez konieczności wdrażania własnościowego interfejsu. Każda odpowiedź wskazuje, które narzędzie ją wygenerowało. Każde zapytanie jest parametryzowane, weryfikowane pod względem zgodności ze schematem danych i może być poddane kontroli. Dane nigdy nie są przenoszone poza środowisko klienta.

Celebrus Cloud jest dostarczany jako w pełni zarządzane środowisko prywatnej chmury wirtualnej (VPC) przeznaczone dla jednego klienta. Dane behawioralne pozostają w środowisku klienta, podlegają jego zasadom zarządzania i nigdy nie są przenoszone do współdzielonej infrastruktury. Zapytania kierowane do AI są przetwarzane w tych samych granicach środowiska.

W przypadku przedsiębiorstw z sektorów bankowości, ubezpieczeń, ochrony zdrowia i usług finansowych, gdzie relacja między sztuczną inteligencją a wrażliwymi danymi behawioralnymi podlega szczególnie uważnej ocenie, taki model wdrożenia zapewnia istotną przewagę operacyjną. Organizacje mogą korzystać z analityki konwersacyjnej w odniesieniu do swoich najbardziej kompletnych zbiorów danych behawioralnych, zachowując pełną kontrolę nad miejscem ich przechowywania, sposobem dostępu do nich oraz wyborem dostawcy AI.

Celebrus AI został zaprojektowany, aby pomóc zespołom zlikwidować lukę pomiędzy posiadaniem kompletnych danych behawioralnych a możliwością ich efektywnego wykorzystania. Marketingowcy, analitycy, zespoły cyfrowe, zespoły ds. przeciwdziałania nadużyciom oraz kadra zarządzająca mogą zadawać pytania dotyczące przyczyn spadku konwersji, słabszych wyników określonych ścieżek użytkowników, miejsc porzucania procesu przez klientów czy zachowań mogących sygnalizować ryzyko. Pomaga to organizacjom uzyskać większą wartość z danych klientów, które już posiadają.

Celebrus

Celebrus Technologies jest światowym liderem w dziedzinie własnych danych behawioralnych, rozpoznawania tożsamości cyfrowej i analityki klientów. Spółka jest notowana na rynku AIM Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (CLBS), a jej rozwiązania wdrożono w ponad 35 krajach. Od 26 lat Celebrus tworzy najbardziej kompletny i najdokładniejszy obraz klienta cyfrowego dostępny na rynku - rejestrując 100% aktywności behawioralnej od pierwszej interakcji, identyfikując użytkowników na etapie anonimowym, przed zalogowaniem i po uwierzytelnieniu, oraz przekazując wzbogacone profile do wykorzystywanych przez organizacje narzędzi w czasie liczonym w milisekundach. Wśród klientów znajdują się 3 z 5 największych banków świata, czołowi ubezpieczyciele, znaczący dostawcy usług ochrony zdrowia oraz czołowe linie lotnicze - organizacje, dla których dokładność danych, prywatność i zaufanie stanowią bezwzględny wymóg.

Celebrus jest wdrażany jako w pełni zarządzana prywatna chmura przeznaczona dla jednego klienta i spełnia wymogi RODO (GDPR), HIPAA, CCPA oraz innych globalnych regulacji dotyczących ochrony prywatności. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.celebrus.com.

KONTAKT:

Jennifer Usher

PR dla Celebrus

[email protected]