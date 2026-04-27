Changan Group stellt aktualisierten „Vast Ocean Plan 2.0" vor und präsentiert die nächste Generation des BlueCore Hybrid auf der Auto China 2026

Aufbauend auf der langfristigen „1+4+4+5"-Strategie der Changan-Gruppe treibt das Unternehmen die globale Expansion durch sieben betriebliche Modernisierungen und die Hybridtechnologie der nächsten Generation voran.

BEIJING, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Changan Group hat auf der Auto China 2026 offiziell den aktualisierten Vast Ocean Plan 2.0 vorgestellt und damit eine neue Phase ihrer globalen Expansion eingeleitet und ihr langfristiges Engagement auf internationalen Märkten bekräftigt. Mit den BlueCore-Hybrid-Versionen der vierten Generation des EADO und des CS75 PLUS stellte die Gruppe außerdem ihre neueste Hybridtechnologie für zwei Flaggschiffmodelle vor.

Die Ankündigung stützt sich auf die 1+4+4+5-Strategie von Changan, die der Globalisierung als zentralem langfristigen Transformationsprozess Vorrang einräumt und fünf Verdopplungsziele bis 2030 festlegt, darunter auch den Verkauf von Fahrzeugen in Übersee.

„Heute starten wir den Vast Ocean Plan 2.0 mit größerer Entschlossenheit und einer offeneren Denkweise", sagte Zhao Fei, General Manager der Changan Group. „Wir werden weiterhin unseren Kernprinzipien folgen - langfristige Entwicklung, Lokalisierung, Systematisierung und verantwortungsvolle ESG-Praktiken - während wir uns von einem exportorientierten Modell zu einem integrierten globalen Unternehmen entwickeln, das Produktion, Handel, Investitionen, Dienstleistungen und Nachhaltigkeit umfasst."

Ein stärkerer globaler Fahrplan

Im Jahr 2025 erzielte Changan 637.000 Verkäufe in Übersee, was einem Anstieg von 18,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen expandierte in 21 neue Märkte, brachte 12 neue Modelle auf den Markt und ist nun in 118 Ländern und Regionen mit 1.124 Verkaufsstellen vertreten. Die Gruppe betreibt 22 Produktionsstätten in Übersee mit einer Jahreskapazität von 350.000 Einheiten, und ihr globales Produktportfolio umfasst 41 Modelle, darunter 25 Kraftstofffahrzeuge und 16 Fahrzeuge mit neuer Energie.

Mit dem Vast Ocean Plan 2.0 wird die Globalisierung von Changan von „global" zu „lokal verwurzelt". Bis 2030 will die Gruppe 1,5 Millionen Fahrzeuge in Übersee verkaufen, wobei das ehrgeizige Ziel bei 1,8 Millionen liegt. Auf regionaler Ebene will das Unternehmen unter den chinesischen Marken in Europa führend sein, in Eurasien zu den Top 5 der globalen Marken gehören und in Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika sowie in Mittel- und Südamerika in die Top 10 (mit Ambitionen auf die Top 5) aufsteigen.

Aktualisierter Vast Ocean Plan: Sieben strategische Upgrades

Um diese Ziele zu erreichen, konzentriert sich der Plan auf sieben strategische Verbesserungen: Technologie, Produkt, Marke, Partnerschaftsmodell, Investitionen, Service und Team. Diese Modernisierungen werden die globale Wettbewerbsfähigkeit stärken, die fünf Verdopplungsziele unterstützen und den Nutzern weltweit ein hochwertiges Mobilitätserlebnis bieten.

Fortschritte bei den Hybridtechnologien und der unbemannten Logistik

Neben der strategischen Aufwertung stellte Changan auch Spitzentechnologien und neue Produkte vor. CHANGAN KAICHENG hat das unbemannte Logistikfahrzeug Robovan auf den Markt gebracht, das auf der SDA-Architektur basiert und mit mehrschichtigen Redundanzsystemen für die sichere Zustellung auf der letzten Meile ausgestattet ist, und hat eine intensive Zusammenarbeit mit JD Logistics für die Stapelzustellung vereinbart.

Der BlueCore Hybrid von Changan basiert auf der intelligenten iDE-H-Hybridarchitektur, die drei Kernkomponenten und ein intelligentes Steuersystem integriert und ein Gleichgewicht zwischen Kraftstoffeffizienz, Leistung und Geräuscharmut schafft. Der EADO BlueCore Hybrid der vierten Generation erreicht einen getesteten Mindestverbrauch von 1,6 l/100 km, einen Tagesdurchschnitt von 3,87 l/100 km und eine Reichweite von 1.500 km mit vollem Tank. Es verfügt über 1.500 Kernpatente und hat 20.000 Stunden Tests auf dem Prüfstand und 2 Millionen Kilometer auf der Straße hinter sich. Die vierte Generation des CS75 PLUS BlueCore Hybrid zeichnet sich durch einen Kraftstoffverbrauch von ca. 3 l/100 km und eine CDC-Federung aus, die exklusiv in diesem Segment angeboten wird und für mehr Komfort und Stabilität sorgt.

Darüber hinaus feierte die VISION XPECTRA von AVATR ihr Asien-Debüt, und auch die AVATR 12 und 06T wurden vorgestellt. DEEPAL präsentierte sechs Modelle, darunter das neu eingeführte L06 REEV.

Ein neues Kapitel der globalen Expansion

Mit dem Vast Ocean Plan 2.0 wird Changan seine globale Präsenz ausbauen und seine Fähigkeiten in den Bereichen Technologie, Produkte, Marke und Betrieb verbessern. Angetrieben von Hybrid- und globalen Modellen der nächsten Generation wird die Gruppe chinesische Automobilinnovationen mehr Nutzern zugänglich machen und langfristigen Wert für Kunden weltweit schaffen.