Changan Group presenta la actualización "Vast Ocean Plan 2.0" y destaca el BlueCore Hybrid de próxima generación en Auto China 2026

Basándose en la estrategia a largo plazo "1+4+4+5" de Changan Group, la empresa está avanzando en su expansión global a través de siete actualizaciones operativas y tecnología híbrida de próxima generación.

BEIJING, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo Changan lanzó oficialmente el Plan Vast Ocean 2.0 actualizado en Auto China 2026, marcando una nueva fase de su expansión global y reafirmando su compromiso a largo plazo con los mercados internacionales. El Grupo también presentó las versiones BlueCore Hybrid de la cuarta generación de EADO y CS75 PLUS, llevando su última tecnología híbrida a dos modelos emblemáticos.

El anuncio se basa en la estrategia 1+4+4+5 de Changan, que prioriza la globalización como una transformación central a largo plazo y establece cinco objetivos de duplicación para 2030, incluidas las ventas de vehículos en el extranjero.

"Hoy, estamos lanzando el Vast Ocean Plan 2.0 con mayor determinación y una mentalidad más abierta", dijo Zhao Fei, gerente general del Grupo Changan. "Continuaremos siguiendo nuestros principios básicos: desarrollo a largo plazo, localización, sistematización y prácticas responsables de ASG, mientras evolucionamos de un modelo impulsado por la exportación a una operación global integrada que abarca la fabricación, el comercio, la inversión, los servicios y la sostenibilidad".

Una hoja de ruta global más sólida

En 2025, Changan logró 637 000 ventas en el extranjero, un aumento interanual del 18,9 %. Se expandió a 21 nuevos mercados, lanzó 12 nuevos modelos y ahora opera en 118 países y regiones con 1.124 puntos de venta. El Grupo opera 22 bases de fabricación en el extranjero con una capacidad anual de 350.000 unidades, y su cartera global de productos alcanzó los 41 modelos, incluidos 25 vehículos de combustible y 16 vehículos de energía nueva.

Vast Ocean Plan 2.0 transforma la globalización de Changan de "volverse global" a "arraigarse localmente". Para 2030, el Grupo apunta a 1,5 millones de ventas de vehículos en el extranjero, con un ambicioso objetivo de 1,8 millones. A nivel regional, tiene como objetivo liderar entre las marcas chinas en Europa, clasificar las 5 mejores marcas globales en Eurasia y entrar en el top 10 (con las 5 mejores ambiciones) en el sudeste asiático, Medio Oriente y África, y América Central y del Sur.

Plan actualizado para el vasto océano: siete actualizaciones estratégicas

Para lograr estos objetivos, el plan se centra en siete actualizaciones estratégicas: tecnología, producto, marca, modelo de asociación, inversión, servicio y equipo. Estas actualizaciones fortalecerán la competitividad global, respaldarán los cinco objetivos de duplicación y brindarán experiencias de movilidad de alta calidad a los usuarios globales.

Avances en tecnologías híbridas y logística no tripulada

Junto con la actualización estratégica, Changan mostró tecnologías de vanguardia y nuevos productos. CHANGAN KAICHENG lanzó el vehículo logístico no tripulado Robovan basado en la arquitectura SDA, equipado con sistemas de redundancia multicapa para una entrega segura de última milla, y ha llegado a una cooperación en profundidad con JD Logistics para la entrega de lotes.

El BlueCore Hybrid de Changan, basado en la arquitectura híbrida inteligente de electrificación profunda iDE-H, integra tres componentes centrales y un sistema de control inteligente, que equilibra la eficiencia del combustible, el rendimiento y la tranquilidad. La cuarta generación de EADO BlueCore Hybrid alcanza un consumo mínimo de combustible probado de 1.6L/100km, un promedio diario de 3.87L/100 km y un rango de tanque completo de 1,500 km. Respaldado por 1.500 patentes principales, ha completado 20.000 horas de pruebas en banco y 2 millones de kilómetros de pruebas en carretera. El CS75 PLUS BlueCore Hybrid de cuarta generación cuenta con un consumo de combustible de alrededor de 3L/100km y una suspensión CDC exclusiva del segmento para una mejor comodidad y estabilidad.

Además, el VISION XPECTRA de AVATR hizo su debut en Asia, con AVATR 12 y 06T también presentados; DEEPAL mostró seis modelos, incluido el recién lanzado L06 REEV.

Un nuevo capítulo en la expansión global

Con Vast Ocean Plan 2.0, Changan ampliará su presencia mundial y mejorará sus capacidades en tecnología, productos, marca y operaciones. Impulsado por modelos híbridos y globales de próxima generación, el Grupo llevará la innovación automotriz china a más usuarios y creará valor a largo plazo para los clientes de todo el mundo.

FUENTE Changan Group